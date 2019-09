Kubica o przyszłości w Williamsie. "Muszę sam zadecydować, czego chcę najbardziej"

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Robert Kubica szybko zakończył rywalizację w kwalifikacjach do niedzielnego GP Belgii.

Kiedy po ośmiu latach przerwy Kubica wracał do F1, większość spodziewała się, że nie będzie miał on łatwo. Mało kto przypuszczał jednak, że sezon dla całego Williamsa będzie tak fatalny. Nieprzygotowany i zwyczajnie słaby bolid sprawił, że od samego początku ani Kubica, ani jego kolega z zespołu George Russell zdecydowanie odstawali od reszty stawki.

- Ten sezon jest jeszcze trudniejszy, niż się wydaje. Nie tylko z punktu widzenia kierowcy – powiedział Polak w rozmowie z tuttomotoriweb.com.

- Wiedziałem, że dużym wyzwaniem dla mnie będzie powrót po ośmiu latach, ale miałem nadzieję, że będę miał szansę na pokazanie swoich umiejętności – dodał.

Wielki znak zapytania

Po trzynastu wyścigach Kubica ma na koncie jeden punkt. W klasyfikacji kierowców wyprzedza tylko Russella, który ma zerowy dorobek.

Powoli zaczynają się spekulacje na temat przyszłości Polaka w zespole Williamsa. Cały czas w roli ewentualnego zastępcy dla Polaka wymieniany jest Kanadyjczyk Nicholas Latifi, startujący obecnie w Formule 2.

- Prędzej czy później decyzja zapadnie. Nie mam pojęcia, jakie scenariusze są rozważane – mówi Kubica.

Zapytany o to, czy uważa, że zrobił do tej pory wystarczająco dużo, by zachować miejsce w ekipie, Polak odpowiedział: - Nie wiem. Najpierw muszę sam zadecydować, czego chcę najbardziej. Wtedy zacznę rozważać wszelkie możliwości.