Kubica pojedzie w testach. Williams potwierdził harmonogram

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Ekipy F1 zostały w Bahrajnie po niedzielnym wyścigu Grand Prix. Testy zaplanowano na wtorek i środę. Weźmie w nich udział trzech kierowców Williamsa.



Kubica ostrzega. "Jeśli chłopaki nie zrozumieją, co się dzieje, ma to mały sens" Robert Kubica... czytaj dalej » We wtorek jako pierwszy pojedzie Russell (początek porannej sesji o godzinie 8 czasu polskiego). Po przerwie obiadowej za kierownicą zasiądzie Kubica. Środa będzie należała do Latifiego, kierowcy rezerwowego, który jeszcze nie miał okazji testować tegorocznego modelu.

"Walka o przetrwanie"

Zawodnicy brytyjskiego teamu będą jeździć bolidem, w którym startował do tej pory Kubica. Polak narzekał ostatnio, że jego auto jest wolniejsze niż auto Russella, choć mają takie same ustawienia.



- Testy będą ważne, bo jeśli chłopaki nie zrozumieją, co się dzieje, ma to mały sens. To bardziej walka o przetrwanie niż sama jazda. Dostaniemy do dyspozycji moje auto, więc George będzie mógł się przekonać o wielu rzeczach - mówił w niedzielę na antenie Eleven Sports Kubica.



Polski kierowca w Grand Prix Bahrajnu dotarł do mety na ostatnim, 16. miejscu. Russell był 15. Zwyciężył mistrz świata Lewis Hamilton z Mercedesa.



Kolejny wyścig - Grand Prix Chin - odbędzie się 14 kwietnia.