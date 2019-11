Kubica podsumowuje sezon. "Walka o 19. miejsce mnie nie interesuje"

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

34-letni Kubica na łamach włoskiego dziennika "La Gazzetta dello Sport" oświadczył, że powrót do ścigania w F1 po koszmarnym wypadku rajdowym w 2011 roku nie spełnił jego oczekiwań. Auta ekipy Williamsa, której barwy reprezentuje, są najwolniejsze w całej stawce. Polak w dotychczasowych 19 Grand Prix wywalczył tylko jeden punkt. Drugi z kierowców brytyjskiego teamu, George Russell - żadnego.

Kubica: ciało zareagowało dobrze

Mechanicy Williamsa walczą o nagrodę. Sporo zawdzięczają Robertowi Kubicy Współpraca... czytaj dalej » - Moim celem było to, żeby ludzie nie postrzegali mnie jako człowieka, który prawie stracił rękę. Chciałem być oceniany podobnie jak inni kierowcy przez pryzmat zdobytych punktów, ale ich prawie nie ma. Nie był to rok, na który wspólnie z zespołem liczyliśmy - przyznał Polak.



I dodał: - Gdy nie masz szans na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, ważne jest, żeby zdać sobie sprawę z wykonanej pracy. Ciało zareagowało dobrze i pokazało, że moje ograniczenia są bardziej widoczne poza bolidem niż w kokpicie. Wiedziałem, że tak jest, ale gdybym nie spróbował wrócić, nie byłbym w stanie tego udowodnić. Mimo tego, co mnie spotkało w ostatnich latach, a był to bardzo trudny okres, wciąż jestem kierowcą F1.

Miejsc w F1 prawie nie ma

Kubica odniósł się też do rywalizacji z Russellem. Co prawda wyprzedza Brytyjczyka w klasyfikacji generalnej, ale Polak regularnie był od niego wolniejszy na treningach i przede wszystkim w kwalifikacjach. Nierzadko również kończył wyścigi na niższej pozycji od partnera z zespołu.



Formuła 1 odjeżdża Kubicy. Wolne miejsce tylko w Williamsie Już niemal... czytaj dalej » - Jestem sportowcem i wojownikiem. Muszę szczerze przyznać, że walka o 19. miejsce mnie nie interesuje. Nie dbam o to, aby ukończyć wyścig przed kolegą z ekipy, jeśli mogę zająć tylko 19. pozycję. Ale to nie znaczy, że nie daję z siebie maksa - zaznaczył Kubica.



Co dalej z polskim kierowcą? Na sezon 2020, o ile potwierdzą się dotychczasowe doniesienia, praktycznie wszystkie fotele w F1 są zajęte. Wolne jest tylko jedno - w Williamsie, ale Kubica zapowiedział, że po ostatnim tegorocznym Grand Prix odejdzie z brytyjskiego teamu.



Póki co mówi się o zainteresowaniu ze strony Haasa.



- Tak, mam ofertę, ale występowałbym w innej roli (kierowcy testowego i rozwojowego - red.). Nadal jednak chciałbym jeździć w najlepszym zespole. Nie będzie to łatwe i nie będzie zależeć tylko ode mnie - skwitował Kubica.

W tegorocznym kalendarzu F1 do rozegrania zostały dwie rundy: 17 listopada GP Brazylii i 1 grudnia GP Abu Zabi. Tytuł - po raz szósty w karierze - zapewnił już sobie Lewis Hamilton z Mercedesa.

Prognozowany skład teamów Formuły 1 w sezonie 2020 (* - brak oficjalnego potwierdzenia):

Mercedes: Lewis Hamilton (W. Brytania) Valtteri Bottas (Finlandia)

Ferrari: Sebastian Vettel (Niemcy) Charles Leclerc (Monako)

Red Bull: Max Verstappen (Holandia) Alexander Albon (Tajlandia)*

McLaren: Carlos Sainz jr (Hiszpania) Lando Norris (Kanada)

Renault: Daniel Ricciardo (Australia) Esteban Ocon (Francja)

Toro Rosso: Pierre Gasly (Francja)* Daniił Kwiat (Rosja)*

Racing: Point Sergio Perez (Meksyk) Lance Stroll (Kanada)

Alfa Romeo: Kimi Raikkonen (Finlandia) Antonio Giovinazzi (Włochy)

Haas: Kevin Magnussen (Dania) Romain Grosjean (Francja)

Williams: George Russell (W. Brytania) ?