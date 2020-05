Były szef Kubicy: jestem przekonany, że Robert byłby mistrzem świata F1

03.03.2020 l - Nie wygrałem testów, ale skończyłem z najlepszym czasem dnia, nie tylko poranka. Fakt jest taki, że moje odczucia były bardzo pozytywne nawet już tydzień wcześniej na pierwszych testach. Konkurencja nie śpi, idzie do przodu, dlatego jednym jest ocenianie naszego bolidu, a czym innym porównanie go do innych. Rywale, z którymi możemy rywalizować, zrobili ogromny krok naprzód. Odpowiedź, w którym miejscu, jesteśmy dostaniemy podczas pierwszego weekendu F1 w Australii, ale pewien zarys możliwości już się pojawia - mówił.

Dawne dzieje, choć wciąż budzą niemałe emocje. To był zresztą inny świat, o czym opowiadał w jednym z wywiadów Kubica. Czasów, kiedy wkraczał do F1 i następnie regularnie się w niej ścigał, z tymi, gdy po latach walki, często sam ze sobą, w końcu do niej wrócił - nie ma sensu porównywać. Różna charakterystyka bolidów, zupełnie inny styl jazdy wymagany od kierowcy.

Theissen: to było coś w rodzaju przygody

Rok wcześniej otarł się tam o śmierć. Kubica wrócił i wygrał Wisiało to w... czytaj dalej » To był sezon 2006. Kubica dostał angaż jako kierowca testowy w debiutującej w elicie ekipie BMW Sauber. - Widziałem go tylko raz podczas zawodów Formuły 3 w Makau (w 2005 roku - red.). Ze względu na ograniczenia nie było wtedy szans, żeby wsadzić go do testowego bolidu. Decyzja została podjęta na podstawie jazdy, co nie było łatwe, bo jego maszyna często nie była konkurencyjna. Wreszcie długie spotkanie w siedzibie w Hinwil ostatecznie przekonało nas do zatrudnienia Roberta - wspomina Theissen.

Polak, wtedy 22-letni mistrz Formuły Renault 3.5 (World Series by Renault), miał się uczyć. Zresztą Theissen żadnych zmian nie planował. Miał w teamie doświadczonych Nicka Heidfelda i Jacques'a Villeneuve'a. Dyrektor BMW Sauber F1 Team nie przewidział jednak, że ten drugi będzie spisywał się tak słabo. W trakcie sezonu, na sześć ostatnich wyścigów, doszło więc do sensacyjnej zmiany. Młokos z Polski zajął fotel mistrza świata z roku 1997.

Decyzja, choć ryzykowna, okazała się trafna.

- Kiedy Robert zajął trzecie miejsce na Monzy (wyścig o Grand Prix Włoch - red.) już w swoim trzecim starcie, jego potencjał stał się dla wszystkich oczywisty - podkreśla Theissen.

Od tamtego czasu do 2009 roku, ostatnim przed wycofaniem się BMW z F1, był gwiazdą niemieckiej ekipy. Łącznie dziewięć razy stawał na podium, w tym raz wygrał - pamiętny wyścig o Grand Prix Kanady 2008, gdy wrócił po koszmarnym wypadku.

Sezon 2008 był szczególny. Kubica po tamtym zwycięstwie został liderem klasyfikacji mistrzostw świata, ale zespół nie podjął walki. Skupił się na przygotowaniach do sezonu następnego. Polak czuł się rozczarowany. Czas pokaże, że była to prawdopodobnie jedyna okazja, żeby powalczyć o tytuł.

W krótkiej historii teamu największe sukcesy i tak były dziełem Kubicy. Czy jego zatrudnienie było najlepszą decyzją w karierze Theissena? - To było coś w rodzaju przygody - odpowiada Niemiec.

Źródło: Getty Images Theissen po GP Kanady był wniebowzięty. To on zatrudnił Kubicę w BMW Sauber

"Kubica jest prawdziwym wojownikiem"

Kubica pokazał moc. "Nawet tego nie zauważyliście, a ja tu życiówkę przejechałem" - Nawet tego nie... czytaj dalej » Kubica na sezon 2010 znalazł zatrudnienie w ekipie Renault. Później miał stworzyć ekscytujący duet z Fernando Alonso w Ferrari, pokazać swoje ogromne możliwości, zarabiać dziesiątki milionów euro rok w rok i zostać być może najbardziej rozpoznawalnym ambasadorem polskiego sportu na świecie. Wstępny kontrakt z legendarną stajnią miał w szufladzie, ale wszystko runęło 6 lutego 2011. To wtedy wydarzył się przeklęty wypadek w rajdzie, po którym Kubica otarł się o śmierć i miesiącami walczył o w miarę normalne funkcjonowanie.

- Jak potoczyłyby się jego losy, gdyby nie to nieszczęście? Nie wiem. Robert wyznał mi kiedyś: "Udział w Formule 1 to świetna sprawa, ale to, co najbardziej kocham, to rajdy. Nie oczekuję, że całą karierę spędzę w F1". Gdyby jednak tak było, jestem przekonany, że byłby mistrzem świata - uważa Theissen.

- Po jego powrocie do Williamsa byłem bardzo szczęśliwy. To pokazuje najsilniejszą stronę Roberta, to, że jest prawdziwym wojownikiem. Pokonał swoją niepełnosprawność, stawiając sobie konkretny cel. Na przekór wszystkiemu. Cały Kubica - dodaje.

To nic, że w sezonie 2019 kończył wyścigi na szarym końcu, choć to Kubica, a nie faworyzowany i utalentowany George Russell wywalczył jedyny punkt dla brytyjskiego zespołu. - W samochodzie bardziej konkurencyjnym widzielibyśmy innego Roberta - nie ma wątpliwości Theissen.

W 2020 Kubica miał startować w serii DTM (niemieckie mistrzostwa samochodów turystycznych) i pełnić obowiązki kierowcy testowego w teamie F1 Alfa Romeo (podstawowymi są Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi). Sam przyznał, że wrócił do domu, bo siedziba Alfy Romeo znajduje się w Hinwil.

Może tam, choć najwcześniej za rok, w końcu dostanie prawdziwą szansę, żeby coś udowodnić?