Kierowca Haasa o współpracy z Schumacherem. "Będzie na nim spoczywać większa presja"

Mick Schumacher dołączył do zespołu Haas

Haas po fatalnym sezonie, w którym Romain Grosjean i Kevin Magnussen wywalczyli łącznie trzy punkty, zdecydował się na całkowitą przebudowę składu. Amerykański zespół postawił na dwóch debiutantów, którzy ostatnio rywalizowali ze sobą w Formule 2. Postawa Mazepina nie zwiastuje harmonijnej współpracy między nimi.

Obaj kierowcy znają się jeszcze z czasów wspólnego ścigania na torach kartingowych. W ostatnich latach nie utrzymywali jednak ze sobą bliskich relacji i niewiele wskazuje na to, by coś zmieniło się po przejściu do Haasa.

- Zawsze był bardzo miły, kiedy byliśmy w jednym zespole, panował między nami szacunek. Potem straciliśmy nieco kontakt ze sobą i oczywiście obaj zmieniliśmy się od tego czasu - mówił ostatnio o nowym partnerze Schumacher.

Tymczasem Rosjanin upatruje w synu siedmiokrotnego mistrza świata jednego ze swoich przeciwników.

- Szczerze mówiąc, nie dbam o to, jak się nazywa. Z powodu swojego nazwiska będzie miał więcej do powiedzenia, ale i będzie na nim spoczywać większa presja. Jednak kiedy zamykam wizjer kasku, i tak nie myślę o takich sprawach - wypalił Mazepin w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji.

Kolejna wpadka

Niesforny 21-latek nie wprowadził się najlepiej do ekipy Haasa. Pod koniec minionego roku podpadł udziałem w skandalu obyczajowym. Opublikował wówczas w mediach społecznościowych film, na którym widać kobietę molestowaną w samochodzie. Wiele wskazuje na to, że sam nagrywał całe zdarzenie.

- Jest mi przykro z powodu wykroczenia i wstydu, jaki przyniosłem Haasowi. Zawiodłem wielu ludzi. Muszę zachowywać się lepiej. Obiecuję, że to będzie dla mnie nauka - przepraszał Mazepin, gdy spadła na niego fala krytyki.