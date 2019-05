Nie żyje Niki Lauda

Lauda ostatnio pracował w startującym w Formule 1 teamie Mercedes, gdzie pełnił funkcję dyrektora. Jego problemy zdrowotne zaczęły się przed rokiem, gdy zachorował na ostre zapalenie płuc, które zakończyło się przeszczepem organu. Lauda musiał korzystać wtedy ze specjalnej maski, miała chronić go przed infekcjami.

Bardzo złe informacje z Wiednia. Niki Lauda znów walczy o życie Jeszcze kilka dni... czytaj dalej » Problemy zdrowotne wróciły w styczniu, kiedy Lauda z objawami grypy trafił na oddział intensywnej terapii w Wiedniu.

Mistrza żegna rodzina i zespół

"Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz ukochany Niki odszedł w poniedziałek w spokoju i w towarzystwie rodziny" - brzmi oświadczenie rodziny cytowane przez austriackie media.

"Jego nadzwyczajne osiągnięcia jako kierowcy i przedsiębiorcy są i pozostaną niezapomniane, a jego niestrudzony zapał, bezpośredniość oraz odwaga będą nadal żyć i stanowić życiową inspirację oraz punkt odniesienia dla każdego z nas. Z dala od życia publicznego był kochającym mężem, ojcem i dziadkiem, którego będzie brakować" - napisano.

Laudę pożegnał także zespół McLarena.



All at McLaren are deeply saddened to learn that our friend, colleague and 1984 Formula 1 World Champion, Niki Lauda, has passed away. Niki will forever be in our hearts and enshrined in our history. #RIPNikipic.twitter.com/Ndd9ZEfm6B — McLaren (@McLarenF1) 21 maja 2019

Trzykrotny mistrz świata

Niki Lauda trafił do Formuły 1 w 1972 roku, trzy lata później zdobył pierwszy tytuł mistrza świata.

W 1976 roku na niemieckim torze Nuerburgring zmierzał po drugi tytuł. Na drugim okrążeniu wypadł z trasy, uderzył w bandę, a później w bolid jednego z przeciwników. Ferrari Laudy stanęło w płomieniach, w ostatniej chwili z wraku wydobyli go inni kierowcy. Lauda był bardzo poparzony, od toksycznych oparów doznał wówczas uszkodzenia płuc.

Wydawało się wtedy, że kariera sportowa Austriaka dobiegnie końca. Lauda nie tylko przeżył, ale i wrócił na tor już po sześciu tygodniach i do końca sezonu toczył zaciętą walkę o tytuł. Przegrał jednym punktem, mimo to wzbudził podziw całego świata. Po drugie mistrzostwo sięgnął rok później, trzeci tytuł zdobył w 1984 roku. Pamiątką po dramatycznych chwilach na Nuerburgringu były blizny na jego twarzy.

W 2013 roku historię rywalizacji o tytuł mistrza pomiędzy Laudą a Brytyjczykiem Jamesem Huntem pokazano w filmie "Wyścig".