Dramat Ferrari. Jeden z faworytów odpadł ekspresowo jak Kubica

22.11 | Artur Kubica wcześniej widział o planach syna Roberta, który wrócił do ścigania w Formule 1 w teamie Williamsa.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Kubica mówi o swoim powrocie do Formuły 1

Światełko w tunelu dla Williamsa. Niespodziewany zwycięzca trzeciego treningu Reprezentant... czytaj dalej » Leclerc, jadący pierwszy sezon w Ferrari, to jeden z najlepszych kierowców w stawce, piąty kierowca w klasyfikacji generalnej. Po Grand Prix Monako wiele sobie obiecywał, tam się urodził.



Ale w niedzielę, w jego domowym wyścigu, na oczach najbliższych będzie mu piekielnie trudno o dobry wynik. Kwalifikacje skończył dopiero na 16. miejscu. Do piętnastego, dającego prawo startu w Q2 zabrakło mu 0,052 s.



21-latek, który był najlepszy na ostatnim treningu, kręcił głową, był wściekły. Może na siebie, a może bardziej na odpowiedzialnych w jego zespole za strategię. Otóż Ferrari nie wypuściło go na tor na koniec sesji, gdy wszyscy hurtowo poprawiali swoje czasy.



- Pytałem, czy nie powinniśmy jeszcze wyjechać. Pytałem, czy jesteśmy bezpieczni. Powiedzieli, że tak - dziwił się Leclerc.

TAK RELACJONOWALIŚMY KWALIFIKACJE

Cud Vettela

Swój wynik rzutem na taśmę wyśrubował drugi z kierowców Ferrari Sebastian Vettel. Niemiec od początku miał problemy, obijał się o bandę jak bila w bilardzie. Długo wydawało się, że nie awansuje do dalszej części rywalizacji o pole position. Udało mu się. Dopiero w końcówce pojechał znakomicie. Uzyskał najlepszy czas (1.11,434), zakwalifikował się, jednocześnie eliminując z Q2 Leclerca.



Kubica był ostatni w stawce 20 kierowców (1.13,751). Russel, drugi z zawodników Williamsa, był przedostatni (1.12,149).



I Polak, i Brytyjczyk zanotowali spory postęp w porównaniu do poprzednich tygodni. Strata do pozostałych bolidów tym razem nie była kilkusekundowa. Z Kubicą i Russellem w pierwszej części czasówki odpadli wspomniany Leclerc (1.12,149), Meksykanin Sergio Perez - 1.12,233, Kanadyjczyk Lance Stroll (obydwaj Racing Point) - 1.12,846.

Kwalifikacyjny dublet Mercedesa

Kwalifikacje dla Mercedesa. Najszybszy był Lewis Hamilton, to jego 85. pole position w karierze. Drugi był Valtteri Bottas.

Źródło: PAP/EPA Lewis Hamilton z 85. pole position w karierze

Trzeci czas uzyskał Max Verstappen z Red Bulla.