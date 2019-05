Światełko w tunelu dla Williamsa. Niespodziewany zwycięzca trzeciego treningu

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

13:06 Start kwalifikacji o godzinie 15.

13:05

Charles Leclerc, on home soil, leads the way ahead of qualifying#MonacoGP#F1pic.twitter.com/CCMSAMSF2Q — Formula 1 (@F1) May 25, 2019

13:03 Tak więc Charles Leclerc niespodziewanym zwycięzcą ostatniego treningu. Drugi Bottas stracił do monakijskiego kierowcy 0,053, 3. Hamilton - 0,213 straty do lidera. 19. lokatę zajął Kubica (+2,821), a 20. Russell (+3,040).



13:02 Koniec czasu!

12:59 Na szóste miejsce w końcówce treningu wskoczył Giovinazzi.

12:59 A jednak tuż przed końcem sesji Kubica i Russell pojawili się jeszcze na torze.

12:55 Na pięć minut przed końcem Leclerc prowadzi przed Bottasem i Hamiltonem. Czy dojdzie jeszcze do zmian w czołówce?

12:54 Ależ awans Grosjeana! Francuz już 9. - 1.1301 straty do Leclerca.

12:52 Kierowcy Williamsa wrócili do garażu. Obaj mają po 24 przejechane okrążenia.

12:49 Do końca trzeciej sesji treningowej zostało już tylko dziesięć minut.

12:45 Wszystko jednak błyskawicznie się zmienia. Kierowcy Williamsa zamykają stawkę - Russell 20., Kubica - 19. A Stroll awansował na 16. pozycję.



12:44 Polak traci tylko 0,2 do 17. Grosjeana.

12:42 Kubica wyprzedził Strolla - 1:14.086. Aktualnie jest 18. ze stratą 2.821 do prowadzącego Leclerca.



12:41 A nowym liderem został Leclerc z Ferrari - 1.11,265.

12:41 I znowu poprawka u Roberta - 1:14.527. Coraz lepiej to wygląda. Russell też jedzie szybko. Brytyjczyk tylko 0.071 za Kubicą.

12:30

Chyba się coś chłopakom pomyliło z samochodami, bo RK naprawdę ciśnie i czasy sę na miejscu! — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) May 25, 2019

12:30 Polak wrócił do boksu, a na czele zmiana. Bottas z kapitalnym czasem 1:11.835.

12:29 Tymczasem Kubica pobił swoje rekordy w pierwszym i drugim sektorze. 1.14.923! Polak ponad sekundę szybszy od Russella! To najlepszy czas Polaka podczas weekendu w Monako. Pamiętajmy jednak, że to i tak wynik daleki od optymalnego.



12:28 Wiele wskazuje, że Vettela już nie zobaczymy w treningu.

12:27

No to Seb nie zrobił sobie przysługi. Banalna sytuacja na ST Devote. Można w lewo lub w prawo, a on pojechał prosto w bandę. Człowiek się zastanawia, czy chce w tej sytuacji oglądać kask Laudy, ale na takim torze każdemu zdarzyć się może. To Ferrari raczej nie śmiga jak Merc... — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) May 25, 2019

12:23 Kubica na razie przedostatni. Przed Russellem, za Strollem.

12:23 Fin został właśnie wyprzedzony przez Hamiltona - 1:12.034. Najlepszy czas.

12:21 A Bottas znowu się poprawił - 1:12.238.

12:20

VIRTUAL SAFETY CAR



Vettel into the barriers at Sainte Devote #MonacoGP#F1pic.twitter.com/LJGlidfnEW — Formula 1 (@F1) May 25, 2019

12:20 Niemiec nie wyrobił się na zakręcie i jego Ferrari ma zniszczone przednie skrzydło, lewe zawieszenie też ucierpiało.

12:19 Vettel rozbija swój bolid!



12:13 Kubica skończył pierwsze okrążenie z czasem 1.21.714.

12:12 Leclerc i Bottas też. Ten drugi jak na razie z najlepszym wynikiem: 1:12.764.

12:11 Pierwsze pomiary mają za sobą też Albon, Ricciardo i Kwiat. Wszyscy z lepszymi czasami od Russella.

12:09 Jest i Kubica. Na miękkich oponach.



12:08 Brytyjczyk pierwszym kierowcą ze zmierzonym czasem - 1.22,611.

12:04 Pierwsi kierowcy już na trasie. Russell, kolega z drużyny Kubicy, też. Czekamy na Polaka.

12:01 Zaczynamy.

11:58

Formuła 1 uczci pamięć Nikiego Laudy. Będzie minuta ciszy przed wyścigiem, a na prostej pojawią się osoby ważne dla Laudy, każda z czerwoną czapeczką. Organizatorzy zachęcają kibiców do swoich gestów, oklasków, a tych na jachtach - do uruchomienia syren — Aldona Marciniak (@AldonaMarciniak) May 25, 2019

11:58 Pamiętamy...

11:49

He's not The Stig, but he is The Stig's Mexican cousin! #MonacoGPpic.twitter.com/DDy5UognFb — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 25, 2019

11:49 Robert i jego meksykański kuzyn też.

11:49

Saturday = Quali Day!



Where in the are you going to be tuning in from?#MonacoGPpic.twitter.com/MCefQX3aAs — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 25, 2019

11:49 Williams już czeka na początek.

11:44 Na drugim Polak uniknął błędu, ale i tak miał najgorszy wynik - 1.15,146. Kierowca Williamsa stracił do Brytyjczyka jeszcze więcej.

11:43 18. i 20. - to miejsca zajmowane przez Kubicę na dwóch czwartkowych treningach. Na pierwszym Polak zawadził o barierę, uszkodził lewe skrzydło w bolidzie i zjechał do alei serwisowej. Do najlepszego Lewisa Hamiltona stracił 3,408.