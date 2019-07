Szefowa Kubicy zdziwiona. "Kto powiedział, że Robert zostanie zastąpiony?"

Zespół Roberta Kubicy przedłużył umowę z głównym sponsorem Williams F1... czytaj dalej » Williams rozmawiała z branżowym portalem motorsport.com. Gdy zapytano ją o Kubicę i pojawiające się rewelacje o szykowaniu na jego miejsce innego kierowcy jeszcze przed końcem sezonu, odpowiedziała pytaniem: - A kto powiedział, że Robert zostanie zastąpiony przez kogoś innego?

- Takie spekulacje są frustrujące, psują tylko atmosferę w ekipie. Nasze relacje z Robertem są silne, on robi to, co do niego należy, my natomiast staramy się dać mu taki samochód, jakiego oczekuje. Nie jesteśmy w złych stosunkach, choć nasze relacje trochę psuje fakt, że nie mamy takiego auta, jakie chciałby mieć - dodała córka założyciela zespołu sir Franka Williamsa.



Jej zdaniem Formuła 1 jest dopiero w połowie sezonu i jeszcze jest za wcześnie, aby myśleć o tym, co będzie w 2020 roku.



- W tym sezonie nie ma żadnych planów dotyczących zastąpienia Roberta. Ewentualne decyzje w tej sprawie zapewne zapadną dopiero w trzecim kwartale - zadeklarowała.

Ocon czeka

Według najczęściej kolportowanych teorii miejsce Polaka 1 września podczas Grand Prix Belgii miałby zająć Francuz Esteban Ocon.

Plotki w mediach o odejściu Kubicy z teamu Williams w trakcie sezonu pojawiły się na początku lipca, napisał o tym m.in. francuski serwis internetowy Nextgen Auto. Portal twierdził, że sponsor Kubicy – PKN Orlen wniósł do zespołu budżet dający Polakowi możliwość startu w F1 tylko przez nieco ponad połowę sezonu. Teraz sponsor chciał wpłacić pozostałą część kwoty wynikającej z kontraktu, ale Williams nie był jakoby zainteresowany dalszą współpracą.

Autorzy sugerowali, że Polaka ma zastąpić właśnie Ocon, którego popiera team Mercedes GP.

"Umowa na cały sezon"

Spekulacje Nextgen Auto zdementował PKN Orlen.



"Spekulacje dotyczące ograniczenia wsparcia PKN Orlen dla Williams Racing są nieprawdziwe. Umowa z zespołem zawarta jest na cały sezon i ma ścisły związek z udziałem Roberta Kubicy w wyścigach F1" - napisała na Twitterze rzecznik prasowa PKN Orlen Joanna Zakrzewska.



"Zasady finansowania oraz zobowiązania teamu są w umowie precyzyjnie określone" - dodała Zakrzewska.



