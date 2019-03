Leclerc wystartuje z pole position. Kubica ponownie ostatni [Relacja]

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

17:10 Tak przedstawia się końcowa kolejność kwalifikacji GP Bahrajnu.

Tiempos Finales:#Leclerc y su primera Pole en su 30 GP el segundo con Ferrari ! la 220 para los de Maranello. pic.twitter.com/XB0FXc6aVJ — Vivo F1 (@vivof1) 30 marca 2019

17:07 Pierwsza trójka kwalifikacji Bahrajnu.

BREAKING: @Charles_Leclerc takes his debut pole in Bahrain



He becomes F1's 99th pole sitter in our 999th race #BahrainGP#F1pic.twitter.com/Gn6DqfPuIt — Formula 1 (@F1) 30 marca 2019

17:05 - Wykonaliśmy niezłą robotę. Mamy pierwszy rząd - powiedział uradowany Leclerc.

17:05 Za dwójką z Ferrari Hamilton i Bottas z Mercedesa.

17:04 Drugie miejsce zajął Vettel. W zespole wyrasta mu groźny rywal. Niemiec gratuluje koledze.

17:03 21-letni Leclerc jest drugim najmłodszym zawodnikiem z pole position w historii.

17:01 Leclerc z pole position - pierwsze w karierze!

17:00 Decydujące przejazdy.

16:57 Następni w stawce Magnussen, Saiz i Grosjean.

16:55 1:27.958 Leclerca w Q3. Hamiltona wyprzedza o 0,232, a Bottasa o 0,377. Vettel nie wyjechał na tor.

16:48 Początek Q3.

16:47 Ostatnim kierowcą, który zmieścił się w czołowej dziesiątce jest Kimi Raikkonen.

16:43 Wyeliminowali po Q2: Ricciardo, Albon, Gasly, Perez i Kvyat.

16:39 Mistrz świata Lewis Hamilton jest trzeci, ze stratą 0,532.

16:37 Aktualna sytuacja.

16:35 Leclerc pojechał o pół sekundy szybciej niż w Q1 i jest najszybszy w stawce. Jego czas to 1:28.046.

16:29 Przed nami Q2.

16:28 Odpadnięcie Hulkenberga jest sporą niespodzianką.

16:27

Q1 CLASSIFICATION: Norris and Albon in the top 10 #BahrainGP#F1pic.twitter.com/OPQJlZ1ZFX — Formula 1 (@F1) 30 marca 2019

16:26 W Williamsie nie mogą być zadowoleni.

16:26

#GR63 & #RK88 pushed to the absolute limit but unfortunately the pace isn’t quite there and we will line up P19 & P20 for tomorrow’s race.#BahrainGPpic.twitter.com/9amMYyYcOL — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 30 marca 2019

16:21 Dla Roberta Kubicy zakończyły się kwalifikacje... na ostatnim miejscu.

16:20 Russell wyprzedził Kubicę o 0,04 s.

16:18 Tak wygląda sytuacja na torze.

16:16 Zdecydowanie najszybsi dwaj kierowcy Ferrari - Leclerc przed Vettelem.

16:15 Kubica lepszy od kolegi z drużyny, ale i tak jest przedostatni.

16:12 1:31.799 Kubicy. Może być względnie zadowolony.

16:09 Kubica nie ukończył okrążenia pomiarowego, a zjechał do alei serwisowej.



16:08 1:32.393 - George Russell osiągnął swój najszybszy czas w ten weekend.

16:04 Kolejni kierowcy wyjeżdżają na tor.

16:03 Robert Kubica jako pierwszy przejeżdża pomiarowe okrążenie.

16:01 Rozpoczynamy kwalifikacje!

16:00 W Bahrajnie kwalifikacje odbędą się przy sztucznym świetle.

15:59

Heading towards the night



One hour until #Quali! Who's joining us and where are you watching from? #BahrainGPpic.twitter.com/UIFpriHPDo — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 30 marca 2019

15:33 Kwalifikacje do Grand Prix Bahrajnu zaplanowano na godz. 15.55.

14:06 Źródło: f1.com Tabela czasów na koniec 3. treningu

14:01 KONIEC TRENINGU!

13:58 Kubica zjechał do garażu. Za minutę koniec treningu.

13:57 Kubica zdążył się poprawić. 3.956 straty do pierwszego Leclerca, ma niemal taki sam czas jak Russell (jego strata to 3.818).

13:55 Kubica podczas okrążenia pomiarowego natknął się na jednego z kierowców McLarena i musiał zwolnić. Nie wiadomo czy zdąży jeszcze poprawić czas.

13:54

15 mins to go in FP3@ScuderiaFerrari on top again

Both @McLarenF1 cars in the top 10 #BahrainGP#F1pic.twitter.com/HZGiqPgU3J — Formula 1 (@F1) 30 marca 2019

13:52 Kubica na chwilę w garażu. Zaraz wyjedzie na świeżych oponach. Leclerc dalej na prowadzeniu, za nim drugi kierowca Ferrari - Sebastian Vettel.

13:46 Kubica gorszy od prowadzącego Leclerca o prawie sześć sekund. Od Russella dzieli go 0,8.

13:45 Russell pracuje na pełnych obrotach.

Light it up #GR63!#BahrainGPpic.twitter.com/p4w8RlpQbf — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 30 marca 2019





13:43 Kubica jedzie dziś z nową podłogą w bolidzie.

13:43

Kubica is on a scrubbed set of soft tyres, and has a new floor on his car. George Russell has headed out to join his team-mate. #F1 — Autosport Live (@autosportlive) 30 marca 2019

13:42 1:29.569 - Ferrari znów najszybsze. Leclerc na prowadzeniu.

13:39 Kubica przejechał sześć okrążeń.

13:38 Tak to wyglądało na półmetku.

13:38 Williamsy zamykają stawkę. Przedostatni George Russell gorszy od osiemnastego Lance Strolla o 1,1 sekundy.

13:36 25 minut do końca treningu. Max Verstappen z Red Bulla wskakuje na prowadzenie.

13:34

#RK88 primed and ready to join #GR63 out in the sun on track too #BahrainGPpic.twitter.com/7o3npdLnz8 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 30 marca 2019

13:31 Russsel z pomiarem. Znowu jest szybszy od Kubicy. Niemal dokładnie o sekundę.

13:30 1.31.016 - to czas Hamiltona, który jest nieco lepszy od drugiego z kierowców Mercedesa - Bottasa i ma teraz najlepszy wynik.

13:29 Najszybsi w poszczególnych sektorach.

13:29 Pierwszy pomiar Kubicy, który jedzie na szybkich, miękkich oponach. Strata Polaka do lidera, Bottasa - spora +4.659

13:28 Źródło: f1.com Tabela czasów

13:22 Mercedes zaznaczył swoją obecność. Bottasowi zmierzono czas 1:31.169. Obejmuje prowadzenie.

13:22 Zakręt numer cztery daje się we znaki niektórym kierowcom. Przed chwilę trochę stracił na nim Giovinazzi. Na razie siedmiu sklasyfikowanych zawodników. Najszybsi wciąż zawodnicy Ferrari - Vettel i Leclerc.

13:20

#F1. The @fia ​​has announced that there will be a third DRS zone in #Sakhir (@BAH_Int_Circuit) for the #BahrainGP this weekend. It will be between the 3rd & 4th turn of the circuit, just after the main straight line of the track.

FIA & Bahrein Circuit pic.twitter.com/rzW7Spuptv — MatraX Lubricants (@MatraxRacing) 29 marca 2019





13:17 Szybka interwencja z pierwszych minut treningu. Z toru trzeba było uprzątnąć kilka elementów, które zgubili kierowcy.

13:16 Zawodnicy Alfa Romeo - Antonio Giovinazzi i Kimi Raikkonen - oraz Daniel Ricciardo z Renault na razie gorzej od kierowców Ferrari.

13:14 Pierwszy kwadrans treningu za nami. Kubica na razie bez pomiarowego okrążenia.

13:12 Drugi z kierowców Ferrari - Charles Leclerc na razie wolniejszy od kolegi z zespołu o 0.139.

13:10 Pierwszy czas. Vettel, najlepszy na drugim treningu, na razie - 1.31.617 na okrążeniu.

13:09 W Bahrajnie trochę wieje, oprócz tego pogoda wyśmienita. I oczywiście upał.

13:09

Installapery



Beautiful clear day here after a bit of morning rain (yes really!) #BahrainGPpic.twitter.com/UBCYHOOPEl — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 30 marca 2019

13:07 Już wszystko w porządku w samochodzie Russella. Brytyjczyk na chwilę zjechał jednak do garażu.

13:06 Nie działa DRS, element aerodynamiczny, w samochodzie George Russella, o czym Brytyjczyk poinformował przez radio mechaników Williamsa.

13:05

FP3 GREEN LIGHT



We've got one more hour of practice for the teams and drivers ahead of qualifying later today#BahrainGP#F1pic.twitter.com/9uOt7cL4zR — Formula 1 (@F1) 30 marca 2019

13:04 Kolejni zawodnicy wyjeżdżają na tor. Jest i Kubica.

13:01 Antonio Giovinazzi z Alfa Romeo już pojawił się na torze. Na chwilę, bo z jego samochodu oderwał się jakiś niewielki element i Włoch wrócił szybko do alei serwisowej.

12:52 W piątek Polak należał do najbardziej zapracowanych kierowców. Przejechał odpowiednio 27 (drugi wynik) i 37 okrążeń okrążeń - najwięcej ze wszystkich.

12:52 - Tylko żeby te przejechane kilometry miały przełożenie na prędkość i zrozumienie auta, musimy dowiedzieć się, co się obecnie dzieje. A bolid zachowuje się dziwnie. Tak jest już od wyścigu w Australii. Tam było to spowodowane uszkodzoną podłogą w aucie i brakiem części zamiennych. Teraz bolid powinien sprawować się lepiej, ale na wykresach widoczna jest różnica w charakterystyce aut - skomentował na antenie Eleven Kubica.

12:52 Niedzielny wyścig zaplanowano na 17.10.

12:51 Za Polakiem dwie piątkowe sesje treningowe. Choć w drugiej pojechał szybciej niż w pierwszej, to i tak w obu uzyskał najsłabsze czasy spośród wszystkich zawodników.