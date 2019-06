W Williamsie bez zmian. Kubica znów przegrał z kolegą

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica pierwszy raz ma okazję ścigać się na torze Paul Ricard jako zawodnik Formuły 1.



"Nie pozwala się dzieciom chodzić do szkoły, aby miliarderzy mogli się bawić na torze" Zamknięte szkoły... czytaj dalej » - Znam go dosyć dobrze z poprzednich serii wyścigowych, takich jak Formuła 3 czy World Series by Renault. To unikalny tor, bez pułapek żwirowych, więc jest bardzo bezpieczny. Z drugiej strony połączenie szybkich i długich zakrętów sprawia, że jest on też wymagający - mówił polski kierowca, cytowany przez oficjalną stronę Williamsa.

Zmiana w Williamsie

W piątkowe przedpołudnie to on oraz Latifi zasiedli za kierownicami bolidów brytyjskiej ekipy. Kanadyjczyk, na co dzień pełniący rolę zawodnika rezerwowego, zastąpił George'a Russella. I okazał się szybszy na pojedynczym okrążeniu od Polaka - dokładnie o 0.025 s. Obaj zajęli odpowiednio 18. i 19. miejsce.



Kubica pokonał łącznie 27 kółek, a Latifi - 25. Najmniej - zaledwie dziewięć - Romain Grosjean, który przeżywał ogromne problemy w swoim aucie. Reprezentant gospodarzy, jeżdżący w zespole Haasa, zakończył rywalizację na ostatniej pozycji.



W pierwszym treningu rządziły bolidy Mercedesa. Wygrał Hamilton - 1:32.738. Za jego plecami uplasowali się kolega z zespołu Valtteri Bottas (+0.069 s) oraz Charles Leclerc z Ferrari (+0.373 s).

Źródło: Getty Images Robert Kubica pędzący na torze Paul Ricard

Druga sesja treningowa rozpocznie się w piątek o godz. 15.

W sobotę odbędzie się trzeci trening (godz. 12) oraz kwalifikacje (godz. 15). Dzień później wystartuje wyścig (godz. 15.10). Relacje na żywo w eurosport.pl.

