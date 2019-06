Kubica najwolniejszy w kwalifikacjach. Posypały się kary i nie wystartuje ostatni

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Kubica mówi o swoim powrocie do Formuły 1

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

Kubica zakończył czasówkę z 20. czasem - 1.33.205. Russell był 19., Polak do kolegi stracił 0,4 s. Niewiele. Jest postęp, bo bywały weekendy, w których ta strata bywała wielosekundowa.



Po pierwszej części kwalifikacji odpadli również Kwiat, Francuz Romain Grosjean (Haas) i Kanadyjczyk Lance Stroll (Racing Point).

Kubica pojedzie osiemnasty

Russell i Kwiat byli szybsi od Kubicy, ale za otrzymanie nadprogramowych, nowych elementów swojego silnika w niedzielę wystartują z ostatniej linii, za polskim kierowcą. Kubica ruszy osiemnasty.

Walkę o najlepszy czas i miejsce przed niedzielą wygrał Hamilton, przed kolegą Valtterim Bottasem. Obydwaj bili rekordy okrążenia toru. Najpierw uczynił to mistrz Hamilton, później poprawił go Fin, ale największym wygranym i tak jest Brytyjczyk. To jego 86. pole position w karierze, trzecie w sezonie.

Źródło: PAP/EPA Lewis Hamilton z trzecim pole position w sezonie

Tuż za plecami przedstawicieli Mercedesa usadowił się Charles Leclerc z Ferrari.

Niedzielny wyścig zaplanowano na godz. 15.10.



W klasyfikacji generalnej, po siedmiu z 21 wyścigów, prowadzi Hamilton - 162 punkty, przed Bottasem - 133 i Niemcem Sebastianem Vettelem (Ferrari) - 100.



Kubica jest w gronie trzech kierowców, którzy nie wywalczyli jak dotychczas nawet punktu.