Padł rekord toru, pora na Q3. Kwalifikacje przed Grand Prix Francji

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

16:07 Bohater soboty mógł być tylko jeden:

16:06

YES!! WHAT A LAP! A new track record gives @LewisHamilton Pole Position at the #FrenchGP!! pic.twitter.com/JQCUVEp6W1 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 22 June 2019

16:05 - Przez cały weekend chodzi o setne części sekundy - podsumował wyniki kwalifikacji Valtteri Bottas. W sobotę Fin drugi, ale w niedzielę może być odwrotnie

16:02 Dopiero siódme pole startowe dla Sebastiana Vettela! Niemiecki kierowca wyjechał w ostatniej chwili na jedno okrążenie pomiarowe, ale zakończyło się katastrofą

16:02 Pierwsza dziesiątka: Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Norris, Sainz, Vettel, Ricciardo, Gasly, Giovinazzi

16:01 Pierwsza trójka kwalifikacji Grand Prix Francji - oficjalnie:

16:00

BREAKING: @LewisHamilton takes pole position in France, ahead of @ValtteriBottas and @Charles_Leclerc#F1#FrenchGP

15:59 Nic złego Hamiltonowi już się nie stanie! Brytyjski kierowca Mercedesa wygrywa kwalifikacje przed Grand Prix Francji

15:58 Bottas w pierwszym sektorze chyba pogrzebał szansę na pole position. Spora strata do Hamiltona

15:58 Bez pomiarowego kółka Vettel, więc jeszcze dużo może się zmienić

15:58 Minuta do końca!

15:57 Hamilton, Bottas, Leclerc - ta trójka w dalszym ciągu rozdaje karty

15:56 4 minuty do końca, a Charles Leclerc jeszcze zjeżdża do boksu. Co wykombinują inżynierowie Ferrari?

15:55 Na 5 minut przed końcem kwalifikacji klasyfikacja wygląda następująco: Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, Sainz, Norris, Ricciardo, Gasly Vettel, Giovinazzi

15:54 Kierowcy wykręcają pierwsze pomiarowe kółka. Mocno zaczął Lewis Hamilton, który czasem 1.28,448 ustanowił rekord toru

15:48 Zegar ruszył, silniki też uruchomione. Za chwilę pierwsze samochody wyjadą na tor w Q3. Czy komuś uda się przełamać hegemonię Mercedesa?

15:42 Na uwagę z Q2 zasługuje przede wszystkim przejazd Bottasa, któremu udało się wykręcić rekord toru:

15:41

First Hamilton then Bottas break the track record!



The Finn goes quickest with a blistering lap of 1:29.437s #FrenchGP

15:40 Wszystko już jasne. W Q3 NIE ZOBACZYMY takich kierowców jak: Albon, Raikkonen, Huelkenberg, Perez, Magnussen

15:37 Czas Q2 się skończył! Kierowcy kończą pomiarowe okrążenia. Za moment się przekonamy, kogo zobaczymy w decydującej części walki o pole position we Francji

15:36 Na gorącym fotelu siedzi Gasly, któremu po piętach depczą przede wszystkim Albon i Perez

15:35 Cztery minuty do końca Q2, tymczasem Ricciardo i Norris nie wyjechali jeszcze na okrążenia pomiarowe

15:34 Na miejscach "spadkowych": Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Ricciardo i Norris

15:33 A w międzyczasie do top 5 tej części kwalifikacji wskoczył Carlos Sainz, który aktualnie zajmuje czwarte miejsce

15:32 Walka pomiędzy kierowcami Mercedesa idzie na żyletki! Bottas wyprzedza Hamiltona o 0,083

15:30 Do prowadzącej dwójki z Mercedesa tak jak w Q1 dołączył już Charles Leclerc z Ferrari. Dalej Max Verstappen i Sebastian Vettel

15:27 Tymczasem coraz bardziej zacięta walka o pierwsze miejsce w Q2 pomiędzy Hamiltonem a Bottasem. Stawkę otwiera teraz Brytyjczyk, który tymczasowo ma 0,504 s przewagi nad kolegą z zespołu

15:26 Q2 ruszyło. Czy Leclerc zdoła skrócić dystans do kierowców Mercedesa?

15:25 Jeszcze pełne wyniki Q1:

15:23 Za chwilę początek Q2 z udziałem piętnastu kierowców.

15:21 Kwiat, Grosjean, Russell, Stroll i Kubica. Oni nie pojadą w Q2.

15:20 Dystans między samochodem naszego kierowcy a najlepszymi cały czas zatem się zmniejsza. To już nie jest ponad cztery sekundy czy nawet pięć.

15:20 Kubica kończy kwalifikacje z ostatnim czasem. Polak ma gorszy czas od Bottasa o 2.655 sekundy.

15:16 Lando Norris. Nieźle. McLaren w coraz lepszej formie. Teraz czwarte miejsce kierowcy pomarańczowego samochodu.

15:14 Kubica nadal na samym końcu. Nie będzie pierwszego w sezonie awansu do Q2.

15:12 Zmiana na prowadzeniu. Bottas i Hamilton na pierwszych miejscach.

15:11 Siedem minut do końca pierwszej części kwalifikacji. Leclerc na pierwszej pozychi. Kubica w tym momencie... ostatni.

15:09 Kierowcy na razie narzekają na śliską nawierzchnię. Najlepszy czas ma Veltteri Bottas z Mercedesa.

15:05 Są już pierwsze czasy. Kubica nieco ponad 1:35

15:02 Pierwsza część kwalifikacji już trwa. Jeszcze kwadrans do jej zakończenia.

15:00 Wszystko gotowe! Liczymy na Kubicę, który z każdym kolejnym wyjazdem na ten tor prezentuje się lepiej.

14:55 I jak typujecie? Kubicy uda się wyprzedzić chociaż jednego rywala?

14:47 Zanim rozpoczniemy kwalifikacje, możecie jeszcze poczytać więcej o zmaganiach we Francji.

14:26 A my zapraszamy na Formułę E do Eurosportu. Poniżej znajdziecie plan transmisji. W tej klasie wyścigowej też się dużo dzieje.

14:16 W klasyfikacji generalnej MŚ Formuły 1, po 7 z 21 wyścigów, prowadzi Hamilton - 162 punkty, przed Bottasem - 133 i Niemcem Sebastianem Vettelem (Ferrari) - 100. Kubica jest w gronie trzech kierowców, którzy nie wywalczyli nawet punktu.

14:16 W trzecim treningu najlepszy czas okrążenia miał Valttieri Bottas z Mercedesa. Robert Kubica zajął 19. miejsce. Wyprzedził tylko innego kierowcę teamu Williams Brytyjczyka George'a Russella.

14:15 Polak w taki sposób skomentował to, co działo się w piątek.

14:14 Piątkowe treningi były tradycyjnie niezbyt udane dla Kubicy i całego zespołu Williamsa.