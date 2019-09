Żużlowiec walczy o życie po koszmarnym wypadku. "Skomplikowane urazy wewnętrzne"

"Linus Sundstrom walczy o życie w szpitalu w Piekarach Śląskich. Największym problemem nie są u niego połamane kości, ale skomplikowane urazy wewnętrzne i uraz głowy" - poinformował za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej polski klub Sundstroema, PGG ROW Rybnik.

Memoriał im. Henryka Żyto

W niedzielę Szwed startował w Gdańsku w turnieju poświęconym pamięci Henryka Żyto. W drugim wyścigu uczestniczył w wypadku razem ze swoim rodakiem Kimem Nilssonem. Drugi z wymienionych uderzył w dmuchaną bandę, niestety jego motocykl podniósł znad ziemi elementy zabezpieczające upadki zawodników. Akurat w momencie, gdy banda się podniosła, z całym impetem wpadł w nią Sundstroem.



Najpierw mówiło się, że Sundstroem ma złamaną kość udową i ramię, żużlowiec trafił do szpitala w Gdańsku, w którym przeszedł operację. We wtorek został przetransportowany z Gdańska do szpitala w Piekarach Śląskich, gdzie po badaniach wyszło, że jednak ma obrażenia wewnętrzne. "Już po pierwszych badaniach na Śląsku okazało się, że Szwed ma także poważne obrażenia wewnętrzne, które bezpośrednio zagrażają jego życiu" - zawiadomił rybnicki klub.

Szwedzkiego zawodnika czekają następne zabiegi. - Będą to bardzo trudne, wielogodzinne operacje. Jeśli jego stan się poprawi, pierwszą z nich będzie można przeprowadzić za cztery dni - powiedział prezes PGG ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek.