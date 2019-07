Grand Prix Szwecji dla Sajfutdinowa. Janowski na podium

Polacy podbili Pragę. Pierwsza wygrana Kołodzieja w żużlowej Grand Prix Janusz Kołodziej... czytaj dalej » Czwarty w finale był Australijczyk Max Fricke. Bartosz Zmarzlik odpadł w półfinale.

Sajfutdinow liderem

Patryk Dudek i Janusz Kołodziej do półfinałów nie awansowali.

W klasyfikacji generalnej Sajfutdinow zrównał się z prowadzącymi do tej pory Dudkiem i Duńczykiem Leonem Madsenem. Cała trójka ma po 47 punktów, ale to Rosjanin zajmuje pierwsze miejsce.

Przygotowanie toru budziło sporo kontrowersji. Do warunków nie był w stanie przystosować się Kołodziej, który przed trzema tygodniami triumfował w Pradze. Rundę zasadniczą zakończył zaledwie z trzema punktami - w czterech wyścigach był ostatni.



Problemy miał również Dudek, który trzykrotnie był drugi oraz raz trzeci i czwarty. Właśnie w decydującym o awansie biegu przekroczył metę jako ostatni i z siedmioma punktami zakończył występ w Hallstavik. Tyle samo punktów zdobył Madsen.



Lepiej radzili sobie dwaj pozostali Polacy. Zmarzlik z ośmioma punktami awansował do półfinału, ale w nim zajął ostatnie miejsce. Jedynym Polakiem w finale był Janowski, który w Hallstavik triumfował rok temu.



W ostatnim sobotnim biegu świetną dyspozycję potwierdził jednak Sajfutdinow.



Kolejne zawody odbędą się 3 sierpnia we Wrocławiu.