"Dania wygra, Polska będzie druga". Thomsen pewny siebie przed finałem Speedway of Nations

11.07 | Hans Nielsen, wielokrotny mistrz świata na żużlu, a obecnie menadżer reprezentacji Danii uważa, że zbliżająca się rywalizacja o drużynowy czempionat globu (Speedway of Nations) będzie niezwykle wyrównana. - Każdy może okazać się najlepszy - twierdzi w rozmowie z Eurosportem. Zawody Speedway of Nations odbędą się w dniach 27-30 lipca w duńskim Esbjergu. Transmisje w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Na starcie finałowych zawodów Speedway of Nations stanie siedem ekip - Czechy, Dania, Finlandia, Wielka Brytania, Australia, Szwecja oraz Polska, a walka o złoto zapowiada się niezwykle pasjonująco.

"To był najpiękniejszy dzień w mojej żużlowej karierze"

Wielu ekspertów w roli faworytów do zwycięstwa stawia gospodarzy. W Vojens menedżer Duńczyków Hans Nielsen będzie mógł skorzystać z Leona Madsena, Mikkela Michelsena oraz Thomsena. Zwycięzca z fantazją. Runda honorowa w negliżu Anders Thomsen... czytaj dalej »

- Jestem głodny startów. Kilka tygodni temu miałem groźnie wyglądający wypadek i powoli wracam do formy. Dalej nie jest to jednak ta dyspozycja, jakiej sam od siebie wymagam. Najważniejsze to być skoncentrowanym na nadchodzących wyzwaniach, chociażby takich jak finał Speedway of Nations - opowiedział w rozmowie z eurosport.pl ostatni z wymienionych.

O sile Skandynawów świadczy fakt, że 28-latek znajduje się na pozycji rezerwowego, mimo że wygrał ostatnią rundę Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim.

- Zwycięstwo w Gorzowie było dla mnie czymś niezwykłym. Wygrałem na torze, na którym ścigam się na co dzień w barwach Stali, a w dodatku pokonałem prawdziwego króla tamtejszego toru, Bartosza Zmarzlika. Bez wątpienia był to najpiękniejszy dzień w mojej żużlowej karierze - dodał.

"Podporządkuję się decyzji menadżera"

Duńczyk zaznaczył, że nagła zmiana gospodarza zawodów z Esbjergu na Vojens w żaden sposób nie zakłóciła jego przygotowań do imprezy. Hans Nielsen przed Speedway of Nations. "Będzie trudno dogonić Zmarzlika" Hans Nielsen,... czytaj dalej »

- Lubię rywalizować w Esbjergu, więc trochę mi przykro, że zawody zostały przeniesione na inny obiekt. Z drugiej strony zdecydowanie lepiej znam tor w Vojens, więc paradoksalnie ta decyzja może być dla mnie szczęśliwa - podkreślił.

Thomsen zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z konkurencji w swoim zespole. Jednocześnie zapewnił, że całkowicie godzi się z rolą rezerwowego, przynajmniej w pierwszej fazie zawodów.

- Kompletnie nie stanowi to dla mnie problemu. Podporządkuję się decyzji menedżera - powiedział.

- Wszyscy będziemy walczyć, niezależne od tego, kto pojawi się na torze, bo zwycięstwo na własnej ziemi będzie smakować wyjątkowo. W stawce jest wiele znakomitych ekip, co nie znaczy, że o medal nie powalczy również reprezentacja z drugiego szeregu. Wszystko jest możliwe, szczególnie, że tor w Vojens jest specyficzny i trzeba dobrze trafić z ustawieniami - dodał.

Na koniec żużlowiec Stali Gorzów pokusił się o wskazanie złotego oraz srebrnego medalisty sobotnich zawodów.

- Dania wygra, Polska będzie druga - skwitował z uśmiechem Thomsen.

Speedway of Nations 2022. Kiedy zawody i gdzie transmisja?

Finałowe zawody Speedway of Nations 2022, komentowane przez Jakuba Pieczatowskiego oraz Rafała Lewickiego, odbędą się w sobotę 30 lipca. Rywalizację będzie można śledzić tylko w Eurosporcie Extra w Playerze. Transmisja ze studia rozpocznie się o godzinie 18.30, a pierwszy bieg zaplanowano na 19.00.

Speedway of Nations 2022. Lista startowa finału:

1 - Czechy: Vaclav Milik, Jan Kvech, Petr Chlupac. Menedżer: Zdenek Schneiderwind;

2 - Dania: Leon Madsen, Mikkel Michelsen, Anders Thomsen. Menedżer: Hans Nielsen;

3 - Finlandia: Timo Lahti, Timi Salonen, Jesse Mustonen. Menedżer: Peter Jansson;

4 - Wielka Brytania: Tai Woffinden, Robert Lambert, Dan Bewley. Menedżerowie: Oliver Allen and Simon Stead;

5 - Australia: Jason Doyle, Max Fricke, Jack Holder. Menedżer: Mark Lemon;

6 - Szwecja: Fredrik Lindgren, Oliver Berntzon, Victor Palovaara. Menedżer: Morgan Andersson;

7 - Polska: Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Maciej Janowski. Menedżer: Rafał Dobrucki.