Młody żużlowiec wyrzucony z pędzącego motocykla. "Katapulta"

Zobacz, jak doszło do upadku Keynana Rew podczas 1. biegu w finale U-21 w Speedway of Nations.

Wiktor Przyjemski wygrał drugi bieg w finale Speedway of Nations 2, a trzecie miejsce zajął Jakub Miśkowiak, dzięki czemu Polacy pokonali Brytyjczyków 6:3. Zobacz ten bieg.

Zobacz, jak doszło do niebezpiecznej sytuacji podczas 4. biegu w finale U-21 w Speedway of Nations.

Zobacz, co powiedział Mateusz Cierniak po czterech biegach Speedway of Nations 2.

Zobacz, jak doszło do upadku Wiktora Przyjemskiego podczas 5. biegu w finale U-21 w Speedway of Nations.

Zobacz, jak wyglądał 5. bieg w finale U-21 w Speedway of Nations.

Mateusz Cierniak wygrał ósmy bieg, a Jakub Miśkowiak zajął drugą lokatę w ósmym biegu Speedway of Nations 2. Zobacz ten bieg.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski po 8. biegu w finale U-21 w Vojens.

Zobacz, jak doszło do upadku Mateusza Cierniaka i Jana Kvecha podczas 13. biegu w finale U-21.

Jakub Miśkowiak i Mateusz Cierniak pokonali Czechów 7:2 w powtórzonym 13. biegu Speedway of Nations 2. Zobacz ten bieg.

Zobacz 17. bieg Mateusza Cierniaka i Jakuba Miśkowiaka w finale U-21.

Drew Kemp oraz Tom Brennan zderzyli się podczas 18. biegu Speedway of Nations 2. Na szczęście Brytyjczykom nic się nie stało.

Zobacz niebezpieczny wypadek z powtórki 19. biegu Speedway of Nations 2.

Zobacz bieg barażowy Czechów i Brytyjczyków na torze w Vojens.

Reprezentanci Polski pokonali Czechów w wielkim finale Speedway of Nations 2. Zobacz ten bieg.

SON 2. Polacy wygrali Speedway of Nations 2

Zobacz, co powiedzieli reprezentanci Polski U-21 w Speedway of Nations po wspaniałym triumfie.

Zobacz całą ceremonię po triumfie Polaków w Speedway of Nations 2.

SON 2. Ceremonia po triumfie Polaków w Speedway of Nations 2

SON 2. Miśkowiak i Cierniak po zwycięstwie w Speedway of...

Zobacz, jak doszło do upadku Caspera Henrikssona podczas 19. biegu w finale U-21.

W przerwie od seniorskiego ścigania w piątek odbywały się zawody Speedway of Nations 2, podczas których wyłoniona została najlepsza reprezentacja do lat 21. Tytuł wywalczyli Polacy, którzy w finale pokonali Czechów. W zawodach brali też udział Brytyjczycy, Duńczycy, Australijczycy, Szwedzi i Łotysze. Wszyscy walczyli na całego.

Żużlowiec "wyleciał" z motocykla

Sędzia przysnął, było o włos od tragedii. Niebezpieczna sytuacja w Vojens Do bardzo groźnie... czytaj dalej » 19. wyścig między Szwedami i Łotyszami musiał być powtarzany dwukrotnie ze względu na wypadki na torze. Przy pierwszym podejściu ucierpiał Szwed Henriksson.

Zawodnik Trzech Koron nie opanował motocykla przy wejściu w łuk. To był jego wyraźny błąd techniczny. Henriksson przypłacił go groźnie wyglądającym upadkiem. Wypadł z siodełka i po krótkim "locie" upadł na plecy, po czym uderzył jeszcze głową w dmuchaną bandę. Wyglądało to bardzo niebezpiecznie.

Na szczęście Henriksson podniósł się z toru o własnych siłach i bez pomocy lekarzy poszedł do parku maszyn.

- Niepewne wejście i tutaj już widać, że tylne koło wyprzedza i jest katapulta - analizował zapis wideo Walasek. - Mógł próbować kłaść ten motocykl, choć mi się to dobrze mówi, jak sobie siedzę i oglądam w telewizji. Gdyby jednak go położył niżej, to dostałby tylko uślizgu i konsekwencje byłyby o wiele łagodniejsze. Ten upadek dosyć mocny. Uderzenie głową i plecami w bandę. Na szczęście wstał - cieszył się czterokrotny mistrz Polski.