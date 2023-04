Wygrane Polaków, wzruszające momenty i kuriozalne sytuacje. Takie było SGP 2022

Martin Vaculik wygrał drugi półfinał w Grand Prix Czech. Niestety dopiero trzeci był Bartosz Zmarzlik, przez co nie awansował do finału. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Nowy sezon Speedway Grand Prix rozpocznie się 29 kwietnia od zawodów w Goricanie. W tym roku, podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, z pewnością nie zabraknie wielkich emocji zarówno na torze, jak i poza nim. Aby przypomnieć zeszłoroczną rywalizację, redakcja eurosport.pl wybrała dziesięć najciekawszych momentów z dziesięciu rund poprzedniej edycji indywidualnych mistrzostw świata.

1. Polski dublet w Gorican

Ubiegłoroczny cykl również otwierały zawody o Grand Prix Chorwacji. Co warte podkreślenia, od początku znakomicie spisywali się dwaj Biało-Czerwoni: Bartosz Zmarzlik oraz Maciej Janowski. Obaj bez większych problemów awansowali do wielkiego finału, gdzie doszło do ich starcia z Leonem Madsenem oraz Mikkelem Michelsenem.

Z polsko-duńskiej batalii lepiej wyszli nasi reprezentanci, bo Zmarzlik od wyjścia spod taśmy nie dał szans rywalom, a popularny "Magic", po emocjonującej walce, pokonał Michelsena.

- Będzie tak jak chcieliśmy, jak sobie życzyliśmy - nie krył radości komentujący zmagania Michał Korościel. Podobnie jak kibice na stadionie i przed telewizorami, którzy pierwszy raz w sezonie mogli wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego.

2. Znakomita atmosfera w Warszawie

Dwa tygodnie później cykl po raz pierwszy zawitał do Polski. Gospodarzem rundy był w tym przypadku PGE Narodowy w Warszawie. Żużlowcy z różnych krajów zgodnie podkreślają, że uwielbiają przyjeżdżać do stolicy, a w tamtym momencie byli świadkami szczególnego wydarzenia.

Organizatorzy zadbali bowiem, aby pokazać wsparcie walczącej z Rosją Ukrainie. Gdy przed turniejem odgrywano hymn Polski, kilkadziesiąt tysięcy ludzi podniosło kartki w kolorze niebiesko-żółtej flagi naszych wschodnich sąsiadów, prezentując oprawę godną takiego wydarzenia.

Sporo emocji przyniosły też same zawody. Choć w finale nie było Biało-Czerwonych, to nieco dramatyzmu było w pierwszej próbie, gdy doszło do upadku Michelsena. Z kolei powtórce fani byli świadkami niespodzianki, bo swoje pierwsze zwycięstwo w karierze odniósł Australijczyk Max Fricke.

3. "Czeski film" w Pradze

Zmagania w Czechach kibice mogli zapamiętać głównie z powodu kuriozalnej sytuacji w biegu numer sześć. Wówczas do jazdy szykował się rywalizujący z "dziką kartą" reprezentant gospodarzy Jan Kvech. Gdy 21-latek stanął pod taśmą, swoje trzy grosze wtrącił sędzia, wykluczając zawodnika z tego startu. Powód? Fatalna w skutkach pomyłka.

- Wiesz, jakie jest zastrzeżenie? Że Kvech jest w białym kasku, a powinien być w żółtym - czujnie zwrócił uwagę Korościel.

- O, chłopie, gdzie masz głowę?! - dodał współkomentujący Rafał Lewicki.

W Pradze większej roli drugi raz z rzędu nie odegrali Polacy. Najlepszy z nich - Janowski - był czwarty. Wygrał Słowak Martin Vaculik.

4. Polska sobota w Teterowie

Fani Biało-Czerwonych powody do radości mieli z kolei w pierwszy weekend czerwca podczas imprezy na Bergring Arena. Tamta sobota może być zresztą śmiało nazwana "wielką" z perspektywy polskiego sportu. Kilka godzin wcześniej turniej wielkoszlemowy w Paryżu wygrała bowiem Iga Świątek i nie był to jedyny sukces naszych zawodników tego dnia.

Wieczorem w Teterowie Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał po raz drugi. W finale najszybszy był Patryk Dudek, a tuż za nim uplasował się Zmarzlik, dzięki czemu kibice byli świadkami drugiego dubletu w sezonie 2022.

5. Stal i Thomsen rządzą w Gorzowie

Pod koniec czerwca cykl SGP 2022 wrócił nad Wisłę. Tym razem miejscem zmagań żużlowców był stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie głównym faworytem miał być reprezentujący lokalną ekipę Zmarzlik.

Polak uplasował się jednak "dopiero" na trzecim miejscu, w finale wyprzedzając tylko triumfatora z Niemiec, czyli Dudka. Zawodnicy Stali zrobili zresztą tego dnia furorę, ponieważ zajęli wszystkie trzy miejsca na podium. Wygrał Anders Thomsen przed Vaculikiem, a Duńczyk skradł serca miejscowych fanów, wykonując rundę honorową w samych bokserkach.

6. Inna strefa czasowa Przedpełskiego

Nie mniej interesująco, i to w dodatku już w kwalifikacjach, było na Millennium Stadium. W kwalifikacjach nieoczekiwanie najlepszym z Biało-Czerwonych był Paweł Przedpełski, który ukończył sesję na wysokiej, trzeciej pozycji.

27-latek dostał tym samym przywilej wyboru pól startowych na główne zawody jako trzeci. Z szansy jednak nie skorzystał, bo, jak sam mówił później w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym, "nie słyszał wywoływania zawodników".

W zmaganiach poszło mu znacznie gorzej, bo był dopiero 14. Na wysokości zadania stanęli jednak drugi Zmarzlik oraz trzeci Dudek, a triumfatorem został reprezentant gospodarzy Dan Bewley.

Jedną z gwiazd w Cardiff był siedmiokrotny mistrz świata w snookerze Ronnie O'Sullivan, który najpierw miał okazję usiąść na motocyklu żużlowym, a następnie wręczył nagrodę zwycięzcy Grand Prix Wielkiej Brytanii.

7. Trzy tysięczne sekundy Janowskiego we Wrocławiu

W stolicy Dolnego Śląska na niezły wynik szczególnie mocno liczył zawodnik miejscowej Sparty, czyli Janowski. "Magic" spisywał się tego dnia bardzo dobrze, pewnie wjeżdżając do finału na Stadionie Olimpijskim.

W decydującym biegu długo jechał trzeci i wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać mu lokaty na podium. Stało się jednak inaczej, bo tuż przed metą Polaka wyprzedził Robert Lambert. Jak można było zobaczyć chwilę później na tablicy wyników, Brytyjczyk był lepszy od naszego reprezentanta minimalnie. Dokładnie o trzy tysięczne sekundy.

Klasę potwierdził z kolei Bewley, wygrywając drugie zawody SGP z rzędu.

8. Pamiętano o królowej w Vojens

We wrześniu w Danii, podobnie jak w maju na PGE Narodowym, bardzo ważne było to, co zdarzyło się nie w trakcie, a przed zawodami. Turniej w Vojens odbywał się bowiem dokładnie dwa dni po śmierci królowej Elżbiety II, co nie uszło uwadze organizatorów zmagań.

Na stadionie można było dostrzec opuszczoną do połowy brytyjską flagę, a kibice zgodnie uczcili pamięć brytyjskiej minutą ciszy.

Sportowo runda okazała się niezwykle udana dla Zmarzlika. Polak był nie do zatrzymania, a dzięki wygranej miał już 20 punktów przewagi w klasyfikacji generalnej nad Madsenem, będąc tylko o malutki krok od tytułu.

9. Zmarzlik mistrzem w Malilli

Mistrzostwo świata Zmarzlik przypieczętował tydzień później w Malilli. Co ciekawe, stało się to faktem jeszcze w trakcie zawodów, po tym, jak w pierwszym półfinale zdefektowała maszyna Madsena.

Trzykrotny już mistrz globu udowodnił wielką klasę także kilkanaście minut później, kiedy mógł cieszyć się ze zwycięstwa w finale.

Nie zabrakło świętowania z najbliższymi, w tym z tatą Pawłem czy synem Antonim na rękach, a ciekawym obrazkiem był Szwed Fredrik Lindgren wchodzący na podium z hot-dogiem.

10. Dwa medale Polaków w Toruniu

Finałowy turniej przyniósł decydujące rozstrzygnięcia w klasyfikacji generalnej cyklu. Drugi tego dnia Zmarzlik łącznie uzyskał aż 166 punktów, wyprzedzając trzeciego na Motoarenie Madsena aż o 33 oczka (133). W Toruniu wygrał Vaculik. Obu w Toruniu pogodził jednak Vaculik.

Zdecydowanie więcej emocji było w walce o brązowy medal, a o krążku realnie mogło marzyć aż pięciu żużlowców. W najlepszej sytuacji przed zawodami był Dudek, który nie wytrzymał jednak presji i skończył sezon dopiero na siódmym miejscu (102).

Pech jednego Polaka okazał się szczęściem drugiego, bo na podium w ostatniej chwili wskoczył czwarty tego dnia Janowski (106). Warto podkreślić, że różnica między trzecim "Magiciem" a siódmym "Duzersem" wyniosła skromne cztery punkty.

Kibice mogli zatem zobaczyć nie tylko piękne obrazki i dwóch Biało-Czerwonych na podium, ale także perspektywę Zmarzlika odbierającego trofeum za wygraną w SGP. Na podobne chwile czekamy również w 2023 roku!

Lista stałych uczestników Speedway Grand Prix 2023:

Bartosz Zmarzlik (Polska)

Leon Madsen (Dania)

Maciej Janowski (Polska)

Fredrik Lindgren (Szwecja)

Robert Lambert (Wielka Brytania)

Dan Bewley (Wielka Brytania)

Patryk Dudek (Polska)

Tai Woffinden (Wielka Brytania)

Martin Vaculik (Słowacja)

Jason Doyle (Australia)

Mikkel Michelsen (Dania)

Jack Holder (Australia)

Max Fricke (Australia)

Anders Thomsen (Dania)

Kim Nilsson (Szwecja)

Terminarz cyklu Speedway Grand Prix 2023:

29 kwietnia - Gorican (Chorwacja)

13 maja - Warszawa (Polska)

3 czerwca - Praga (Czechy)

10 czerwca - Teterow (Niemcy)

24 czerwca - Gorzów Wielkopolski (Polska)

15 lipca - Malilla (Szwecja)

12 sierpnia - Ryga (Łotwa)

2 września - Cardiff (Wielka Brytania)

16 września - Vojens (Dania)

30 września - Toruń (Polska)

