Niedosyt po Grand Prix we Wrocławiu. Podium uciekło Janowskiemu na ostatniej prostej

Reprezentant Polski "wykręcił" najlepszy czas na Stadioine Olimpijskim we Wrocławiu.

Gleb Czugunow najlepszym zawodnikiem kwalifikacji przed SGP we...

Losowanie pól startowych po kwalifikacjach SGP we Wrocławiu

SGP: Paweł Przedpełski oprowadza po torze we Wrocławiu

Jack Holder zgubił łańcuch podczas kwalifikacji do SGP we...

Zobacz, jak wyglądały sukcesy Polaków na torze we Wrocławiu.

Historia rywalizacji w SGP na torze we Wrocławiu

Zobacz, jak wyglądał 1. bieg podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Michelsen wygrał 1. bieg

SGP we Wrocławiu. Publiczność wspiera Adriana Miedzińskiego

Zobacz, jak wyglądał 2. bieg podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Czugunow wykluczony w 2. biegu po upadku...

SGP we Wrocławiu. Madsen wygrał 3. bieg, Dudek drugi

Zobacz, jak wyglądał 4. bieg podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Zacięta walka Zmarzlika z Janowskim w 4. biegu

Zobacz, jak wyglądał 7. bieg podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Holder wygrał 7. bieg, Czugunow przed...

SGP we Wrocławiu. Dudek trzeci w 8. biegu. Lambert najszybszy

Zobacz, jak wyglądał upadek Lindgrena w 9. bieg podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Upadek Lindgrena w 9. biegu

Zobacz, jak powtórzony 9. bieg podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Michelsen wygrał powtórzony 9. bieg

SGP we Wrocławiu. Lebedevs podciął Doyle'a w biegu 9.

Zobacz, jak wyglądał upadek Holdera w 11. biegu podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Upadek Holdera w 11. biegu

Zobacz, jak wyglądał 14. bieg podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Janowski wygrał 14. bieg

SGP we Wrocławiu. Zacięta walka Zmarzlika i Madsena w 16. biegu

Zobacz, jak wyglądał 19. bieg podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Dudek wygrał 19. bieg

SGP we Wrocławiu. Bieg 20. dla Bewleya, Przedpełski trzeci

Dwóch Brytyjczyków z awansem do finałowego biegu we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Drugi półfinał dla Bewleya, Zmarzlik trzeci

Zobacz, jak wyglądał finał SGP we Wrocławiu.

Bewley wygrał Grand Prix Polski we Wrocławiu. Janowski 4.

SGP we Wrocławiu. Dekoracja najlepszych zawodników

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po Grand Prix Polski we Wrocławiu.

SGP. Zmarzlik po Grand Prix we Wrocławiu

Zobacz, co powiedział Dan Bewley po Grand Prix Polski we Wrocławiu.

SGP. Bewley po wygraniu Grand Prix we Wrocławiu

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po Grand Prix Polski we Wrocławiu.

SGP. Dudek po Grand Prix we Wrocławiu

Zobacz, jak wyglądał 1. półfinał podczas SGP we Wrocławiu.

SGP we Wrocławiu. Janowski wygrał 1. półfinał

Wszystkie rundy indywidualnych mistrzostw świata

To właśnie we Wrocławiu zostało rozegrane pierwsze Grand Prix na żużlu w historii. Stało się to na Stadionie Olimpijskim w 1995 roku, a zwyciężył wówczas Tomasz Gollob. Z Polaków raz wygrał też Maciej Janowski i aż trzykrotnie Bartosz Zmarzlik.

RELACJA Z GRAND PRIX WE WROCŁAWIU W EUROSPORT.PL

Polacy faworytami Grand Prix

Piękny sukces we Wrocławiu. Polak z medalem mistrzostw świata do lat 16 Duńczyk Mikkel... czytaj dalej » Przed zawodami Biało-Czerwoni byli wymieniani w roli faworytów. Zmarzlik ma doskonały sezon i do soboty prowadził w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix nad kolejnym Duńczykiem Leonem Madsenem aż o 22 punkty. Trzeci w stawce był nieobliczalny Patryk Dudek.

Na wygraną na pewno liczył także Janowski, który na co dzień jeździ na Stadionie Olimpijskim w barwach Betardu Sparty.

Tor doskonale zna też 23-letni Gleb Czugunow, który od organizatorów dostał "dziką kartę". Rosjanin z polskim paszportem błysnął formą, wygrywając sobotnie kwalifikacje. We Wrocławiu wystartował także Paweł Przedpełski.

Wykluczony Czugunow

Jako pierwszy z Biało-Czerwonych zaprezentował się własnej publiczności Czugunow. Na pewno nie był zadowolony ze swojego startu. Zdaniem sędziego spowodował on upadek Łotysza Andzejsa Lebedevsa i został wykluczony z powtórki. Ta decyzja była dość kontrowersyjna.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Czugunow wykluczony w 2. biegu po upadku Lebedevsa

W trzecim biegu do rywalizacji przystąpił Dudek. Polak idealnie wystartował i jako pierwszy wyszedł z pierwszego łuku. Na dystansie wyprzedził go jednak Madsen. Na osłodę "Duzersowi" pozostały dwa punkty.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Madsen wygrał 3. bieg, Dudek drugi

Starcie Zmarzlika z Janowskim

Kolejny bieg był fantastycznym widowiskiem. Wzięło w nim udział trzech Polaków: Zmarzlik, Janowski i Przedpełski oraz Szwed Fredrik Lindgren. Od startu do mety trwała niesamowita walka. Jak lwy walczyli ze sobą przede wszystkim Janowski ze Zmarzlikiem. "Magic" głównie odpierał brawurowe ataki dwukrotnego mistrza świata. Na ostatniej prostej Zmarzlik zdołał minimalnie szybciej przeciąć linię mety.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Zacięta walka Zmarzlika z Janowskim w 4. biegu

Już na początku drugiej serii Janowski miał szansę na poprawienie sobie humoru. Uczynił to w najlepszy możliwy sposób, bo zwyciężył, pokonując goniących go Duńczyków Madsena i Mikkela Michelsena. W kolejnym biegu Przedpełski zajął drugą lokatę za Brytyjczykiem Taiem Woffindenem.

7. wyścig miał sensacyjny przebieg. Wygrał go Australijczyk Jack Holder, drugi był Czugunow, a dopiero na trzeciej pozycji dojechał do mety Zmarzlik. Nasz mistrz za szeroko pojechał na pierwszym łuku, dał się wyprzedzić rywalom, a potem nie nadrobił już strat.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Holder wygrał 7. bieg, Czugunow przed Zmarzlikiem

W kolejnym biegu rywalizował Dudek. On z kolei wyraźnie zepsuł start i tak samo jak Zmarzlik zakończył ściganie jako trzeci.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Dudek trzeci w 8. biegu. Lambert najszybszy W 9. wyścigu leżeli najpierw Lindgren, a w powtórce Australijczyk Jason Doyle. Dobrze, że nie stało się im nic groźnego i o własnych siłach opuścili tor.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Upadek Lindgrena w 9. biegu

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Lebedevs podciął Doyle'a w biegu 9.

Pierwsza wygrana Dudka

Wielkich emocji można było oczekiwać w dziesiątym biegu. Obok siebie stanęli do boju Zmarzlik i Dudek. Swoje ambicje mieli też zwycięzca GP z Cardiff Brytyjczyk Daniel Bewley oraz Australijczyk Max Fricke. Tym razem z bardzo dużą przewagą wygrał Dudek (pierwszy raz w sobotę), a Zmarzlik musiał się mocno namęczyć, żeby pokonać dwóch kolejnych rywali. Widać było, że jego motocykl mógłby być szybszy.

Groźnie wyglądał upadek Holdera na wirażu w 11. wyścigu. Australijczyk z impetem uderzył o tor, ale na szczęście pozbierał się po tym upadku. W powtórce Przedpełski przyjechał drugi do mety.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Upadek Holdera w 11. biegu

Trzecią serię kończyło starcie trzech zawodników Sparty Wrocław: Janowskiego, Czugunowa i Woffindena ze Słowakiem Martinem Vaculikiem. Tym razem Polacy nie rozdawali kart. Vaculik prowadził od początku do końca, drugi był Woffinden, a trzeci Janowski.

Po trzech wyścigach dość niespodziewanie prowadził Brytyjczyk Robert Lambert z ośmioma punktami. Dudek, Zmarzlik i Janowski mieli po sześć, Przedpełski - trzy, a Czugunow - dwa.

Źródło: Eurosport SGP we Wrocławiu. Wyniki po 12 biegach

Walka o każdy punkt

W wyścigu numer 13 zobaczyliśmy trzech Polaków: Dudka, Czugunowa i Przedpełskiego. Była to praktycznie ostatnia szansa dla młodego zawodnika Sparty, by dostać się do półfinału. Rosjanin z polskim paszportem błyskawicznie ruszył spod taśmy, świetnie pokonał pierwszy wiraż i na koniec wygrał zdecydowanie. Dudek dojechał trzeci, a Przedpełski czwarty.

Po kolejnym biegu kibice na Stadionie Olimpijskim ponownie mogli wiwatować, bo wygrał lokalny bohater Janowski. Polak skutecznie odparł wszystkie ataki Lamberta. Dla "Magica" te trzy punkty były już gwarancją występu w półfinale.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Janowski wygrał 14. bieg

Powtórzyć wyczyn Janowskiego chciał po chwili Zmarzlik. Za rywala miał m.in. Madsena. Obaj zawodnicy rywalizują ze sobą w tym sezonie o tytuł mistrza świata i tym razem także nie zamierzali oddać pola. Zmarzlik i Madsen stworzyli doskonałe show, mijając się kilka razy na dystansie. Ostatecznie górą był Polak, który popisał się kilkoma genialnymi akcjami.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Zacięta walka Zmarzlika i Madsena w 16. biegu

Po 16. wyścigach nadal prowadził Lambert (10 pkt), a za nim byli Zmarzlik i Janowski (po 9). Szanse na półfinał przed ostatnim startem mieli też Dudek (7) i Czugunow (5).

Źródło: Eurosport SGP we Wrocławiu. Wyniki po 16 biegach

Nikt nie odpuszczał

Ostatnią serię zasadniczych zawodów zaczynał Zmarzlik. Polak był na ostatniej pozycji na początku rywalizacji, ale potem wyprzedził dwóch rywali. Tymi dwoma punktami przypieczętował awans.

Na podobny sukces liczył Czugunow, ale nie sprostał presji. Był zaledwie trzeci i musiał zapomnieć o występie w półfinale.

W biegu numer 19. walczyli m.in. Janowski i Dudek. Koledzy z reprezentacji zahaczyli się i zaliczyli wywrotkę. Powtórka odbyła się w pełnej obsadzie i była szczęśliwa dla naszych żużlowców. Po kapitalnej walce wygrał Dudek przed Janowskim, który potrafił wcześniej niesamowitą akcją po zewnętrznej wyprzedzić dwóch rywali.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Dudek wygrał 19. bieg

Źródło: Eurosport SGP we Wrocławiu. Wyniki po 20 biegach

Zacięte półfinały i finał

W pierwszym półfinale mieliśmy rywalizację polsko-duńską. O zwycięstwo walczyli Janowski, Dudek, Madsen i Michelsen. Od początku najlepiej poradził sobie faworyt gospodarzy. Janowski prowadził od startu do mety. Za jego plecami walczyli o finał Madsen i Dudek. Ostatecznie górą był Duńczyk.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Janowski wygrał 1. półfinał

W drugim półfinale Zmarzlik walczył z Brytyjczykami Lambertem, Woffindenem i Bewley'em. Polak po raz 33. z rzędu zameldował się na tym etapie zawodów Grand Prix. Niestety, Brytyjczycy nie pozwolili Zmarzlikowi na sukces. Bewley i Lambert od początku dyktowali warunki i to oni zapewnili sobie udział w finale.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP we Wrocławiu. Drugi półfinał dla Bewleya, Zmarzlik trzeci

W ostatecznej rozgrywce Janowski pojechał z drugiego pola, w kasku niebieskim. "Magic" przegrał z rywalami już na starcie. Potem ambitnie walczył, ale niestety na ostatniej prostej stracił trzecie miejsce na rzecz Lamberta. Grand Prix wygrał po raz drugi z rzędu Bewley, który także zna doskonale tor, bo jest zawodnikiem wrocławskiej Sparty.

Drugi był Madsen, trzecie miejsce dla Lamberta.

Zmarzlik utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polak drugiego Madsena wyprzedza o 16 punktów. Na trzecie miejsce awansował Bewley.

Oglądasz Wideo: Eurosport Bewley wygrał Grand Prix Polski we Wrocławiu. Janowski 4.

Źródło: Eurosport Wyniki Grand Prix Polski we Wrocławiu

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Zmarzlik po Grand Prix we Wrocławiu Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Dudek po Grand Prix we Wrocławiu Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Bewley po wygraniu Grand Prix we Wrocławiu

Kolejne zawody cyklu Grand Prix odbędą się 10 września w duńskim Vojens. W trzech ostatnich zawodach jest maksymalnie 60 punktów do zdobycia. Tegoroczna rywalizacja o tytuł indywidualnego mistrza świata zakończy się 1 października w Toruniu.

Klasyfikacja generalna Grand Prix:



1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 108 pkt

2. Leon Madsen (Dania) 92

3. Daniel Bewley (W. Brytania) 84

4. Patryk Dudek (Polska) 76

5. Maciej Janowski (Polska) 74

6. Fredrik Lindgren (Szwecja) 70

7. Robert Lambert (W. Brytania) 68

8. Tai Woffinden (W. Brytania) 64

15. Paweł Przedpełski (Polska) 25

19. Gleb Czogunow (Polska) 7

20. Maksym Drabik (Polska) 4

21. Szymon Woźniak (Polska) 3

Pozostałe turnieje GP:

10 września – Vojens (Dania)

17 września – Malilla (Szwecja)

1 października – Toruń