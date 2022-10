Zmarzlik przypieczętował tytuł miejscem na podium. Janowski wyszarpał brąz

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Przedpełski po Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Macieja Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Czech w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Janowskiego w kwalifikacjach do SGP w Pradze

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Czech w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świetny przejazd Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP w Pradze

Zobacz przejazd Patryka Dudka w kwalifikacjach do SGP Czech w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Dudka w kwalifikacjach do SGP w Pradze

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym podczas Grand Prix Czech. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Maciej Janowski wygrał pierwszy półfinał w Grand Prix Czech. Do finału awansował również Tai Woffinden. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Martin Vaculik wygrał drugi półfinał w Grand Prix Czech. Niestety dopiero trzeci był Bartosz Zmarzlik, przez co nie awansował do finału. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Maciej Janowski został wykluczony z finałowego biegu w Grand Prix Czech. Zobacz, jak do tego doszło. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział zwycięzca Grand Prix Czech, Martin Vaculik. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po wykluczeniu w finale Grand Prix Czech. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Leona Madsena w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika i Macieja Janowskiego w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świetne przejazdy Zmarzlika i Janowskiego w kwalifikacjach do...

Zobacz przejazd Roberta Lamberta w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Lamberta w kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec

Zobacz najszybszy przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zmarzlik najszybszy w kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik przed Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek podczas Grand Prix Niemiec na torze w Teterow. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik o kondycji toru w Teterowie podczas GP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Patryk Dudek wygrał 20. bieg i tym samym zajął 1. miejsce po fazie zasadniczej w Grand Prix Niemiec. Ostatnią pozycję zajął Maciej Janowski. Polak nie awansował do półfinałów. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Fredrik Lindgren wygrał drugi półfinał w Grand Prix Niemiec. Do finału awansował również drugi Bartosz Zmarzlik. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po wygraniu Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym po Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas Grand Prix Niemiec, które wygrał Patryk Dudek. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli najlepsi zawodnicy Speedway Grand Prix o żużlu. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

„To moja miłość, to moje życie”. Gwiazdy Speedway Grand Prix...

Zobacz, co powiedział Martin Vaculik o torze w Gorzowie Wielkopolskim. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz magazyn Power of Sport, w którym przedstawiony został pierwszy Bogusław Nowak, pierwszy trener Bartosza Zmarzlika. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Power of Sport: rozmowa z Bogusławem Nowakiem

Zobacz fragment programu Power of Sport z udziałem Bogusława Nowaka. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Fragment programu Power of Sport z udziałem Bogusława Nowaka

Zobacz fragment programu Power of Sport, w którym Bartosz Zmarzlik wspomina moment, kiedy pomógł Bogusławowi Nowakowi w zakupie specjalnego wózka mechanicznego. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Power of Sport. Piękny gest Zmarzlika wobec Bogusława Nowaka

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik o torze w Gorzowie Wielkopolskim. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Power of Sport: Bartosz Zmarzlik o karierze żużlowca

Dan Bewley wygrał kwalifikacje do Grand Prix Danii na torze w Vojens

Dan Bewley wygrał kwalifikacje do Grand Prix Danii na torze...

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po 12 biegach Grand Prix Danii w Vojens. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po triumfie w Grand Prix Danii w Vojens. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz występ Jakuba Miśkowiaka w kwalifikacjach do Grand Prix w Toruniu. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

SGP. Miśkowiak w kwalifikacjach do Grand Prix w Toruniu

Zobacz występ Kacpra Woryny, Macieja Janowskiego i Patryka Dudka w kwalifikacjach do Grand Prix w Toruniu. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

SGP. Woryna, Janowski i Dudek w kwalifikacjach do Grand Prix...

Zobacz występ Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix w Toruniu. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

SGP. Zmarzlik w kwalifikacjach do Grand Prix w Toruniu

Zobacz wyniki kwalifikacji do Grand Prix w Toruniu. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

SGP. Wyniki kwalifikacji do Grand Prix w Toruniu

Zobacz, co powiedział Martin Vaculik po wygraniu Grand Prix w Toruniu. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po Grand Prix w Toruniu. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Sobotnie zawody były ostatnimi w cyklu Speedway Grand Prix w sezonie 2022. Pierwszy dzień października był wyjątkowy szczególnie dla Zmarzlika, który już dwa tygodnie wcześniej w szwedzkiej Malilli zapewnił sobie tytuł mistrza świata, trzeci po 2019 oraz 2020 roku.

Oglądasz Wideo: Eurosport Bartosz Zmarzlik po raz trzeci mistrzem świata na żużlu

Zmotywowany Zmarzlik, bezbłędny Vaculik

Fakt, że przed turniejem w Toruniu gorzowianin był już pewny swego, nie sprawił, że potraktował on start na Motoarenie ulgowo. Wręcz przeciwnie, co świetnie można był dostrzec w trzecim biegu dnia. Zmarzlik nie ruszył spod taśmy najlepiej, ale na dystansie znakomitą szarżą minął Taia Woffindena, kończąc na drugim miejscu, za Kacprem Woryną.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Woryna wygrał 3. bieg w GP w Toruniu, Zmarzlik drugi

Pierwsza faza zawodów była niezwykle interesująca, chociaż w jej trakcie nad Toruniem zaczął padać silny deszcz. Trudne warunki nie wpłynęły jednak na brak emocji na torze, a świetnie w tych okolicznościach spisywali się: Martin Vaculik (sześć punktów w dwóch startach) oraz walczący o brązowy medal w klasyfikacji generalnej Robert Lambert i Maciej Janowski (obaj po pięć punktów w dwóch biegach).

Oglądasz Wideo: Eurosport Janowski wygrał 6. bieg podczas SGP w Toruniu

Madsen o krok od srebrnego medalu MŚ

W trzeciej serii startów do srebrnego medalu mistrzostw świata mocno przybliżył się Leon Madsen. Duńczyk, mający przed turniejem aż 17 punktów przewagi nad Patrykiem Dudkiem, po swoich trzech biegach miał sześć i już tylko kataklizm mógł sprawić, że zakończyłby sezon na miejscu innym niż drugie.

Zadanie było dodatkowo o tyle łatwiejsze, że Dudek nie był tego dnia sobą. 30-latek popełniał zbyt wiele błędów na dystansie, przez co po trzech startach miał na koncie zaledwie jedno oczko, znacznie zmniejszając swoje szanse na medal, nawet brązowy.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Woffinden wygrał 11. bieg w GP w Toruniu, Janowski 2., Dudek ostatni

Dopiero w 13. biegu swoją pierwszą "trójkę" zdobył Zmarzlik. Mistrz świata długo znajdował się za plecami Jakuba Miśkowiaka, mijając juniora z Częstochowy dopiero na drugim łuku trzeciego okrążeniu i przybliżając się do półfinału na Motoarenie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zmarzlik wygrał 13. bieg podczas GP w Toruniu, Miśkowiak 2., a Janowski 3.

W 15., zdecydowanie najlepszym biegu dnia, pierwszy punkt zgubił Vaculik. Słowak długo był ostatni, ale skorzystał na znakomitej walce Woryny z Jackiem Holderem o drugie miejsce, samemu zdobywając właśnie dwa punkty. Wygrał bardzo szybki w sobotę Łotysz Andrzej Lebiediew.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lebiediew wygrał 15. bieg podczas GP w Toruniu, Woryna trzeci

Na zakończenie czwartej serii kibice byli świadkami historycznej chwili. Na torze, w miejsce wykluczonego za dotknięcie taśmy Woffindena, pojawił się rezerwowy Mateusz Affelt. Urodzony 13 czerwca 2006 roku żużlowiec stał się tym samym najmłodszym uczestnikiem cyklu Speedway Grand Prix. W swoim biegu zajął jednak ostatnie, czwarte miejsce.

Dudek pożegnał się z nadziejami o medalu

Piata seria rozpoczęła się z kolei od groźnie wyglądającego upadku z udziałem Dudka oraz Jasona Doyle'a. Winnym kraksy ostatecznie uznano Australijczyka, a Polak szczęśliwie mógł wystąpić w powtórce, zdobywając dwa punkty i przegrywając tylko z Madsenem.

Okazało się to niewystarczające, by wejść do półfinału, a tym samym sięgnąć po medal mistrzostw świata.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Upadek Dudka i Doyle’a w 17. biegu w GP w Toruniu

Do ósemki bez problemów wszedł za to Zmarzlik. Gorzowianin musiał się trochę natrudzić, by wyprzedzić na dystansie Holdera, ale to mu się udało, dzięki czemu skończył fazę zasadniczą z 12 punktami na koncie.

Wielkim pechowcem został z kolei Lambert, który w 20. biegu zajął trzecie miejsce, co nie dało mu awansu do kolejnej fazy i de facto wykluczyło go z walki o podium cyklu SGP 2022. W półfinałach znaleźli się bowiem będący tuż za nim w klasyfikacji generalnej Janowski, Fredrik Lindgren oraz Dan Bewley.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Janowski wygrał 20. bieg podczas GP w Toruniu, Przedpełski ostatni

Janowski brązowym medalistą mistrzostw świata

W pierwszym półfinale klasę pokazał Vaculik, bezproblemowo wchodząc do wielkiego finału. Niezwykle zacięta była walka o drugie miejsce pomiędzy srebrnym już medalistą mistrzostw świata, a więc Madsenem a Lindgrenem. Rywalizujący o podium cyklu Szwed długo gonił Duńczyka, ale nie był w stanie go wyprzedzić, żegnając się z szansami na medal.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Vaculik wygrał 1. półfinał w GP w Toruniu

W drugim półfinale wystartowało dwóch Biało-Czerwonych - Zmarzlik oraz Janowski. Dla kibiców w Toruniu był to znakomity bieg, bo Polacy zajęli dwa czołowe miejsca, meldując się w finale.

Ogromne emocje przyniosła szczególnie walka wrocławianina z Mikkelem Michelsenem oraz Bewleyem o drugą lokatę. Polak przebił się bowiem z czwartej na drugą pozycję, gwarantując sobie tym samym brązowy medal cyklu Grand Prix w sezonie 2022.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Zmarzlik wygrał 2. półfinał w GP w Toruniu, Janowski drugi

W finale najlepiej ze startu ruszył Vaculik i to on dojechał do mety na pierwszym miejscu. Drugi był Zmarzlik, a trzeci - po świetnej walce z Janowskim - Madsen.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Vaculik wygrał GP w Toruniu, Zmarzlik 2., Janowski 4.

Źródło: Eurosport Wyniki po Grand Prix Polski w Toruniu

W klasyfikacji generalnej Zmarzlik zdobył ostatecznie 166 punktów. Drugi był Madsen (133 pkt), a trzeci Janowski (106 pkt).