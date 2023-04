Zmarzlik wystrzelił po obronę tytułu. Cykl Grand Prix rozpoczął wygraną

Przejazd Patryka Dudka w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji. Cały sezon Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

Przejazd Maćka Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

2. przejazd Patryka Dudka w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

2. przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

2. przejazd Maćka Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

3. przejazd Patryka Dudka w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

3. przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

3. przejazd Maćka Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

Zobacz co powiedział Bartosz Zmarzlik po wygraniu kwalifikacji do Grand Prix Chorwacji.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po 16 biegach w Grand Prix Chorwacji.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po 20 biegach w Grand Prix Chorwacji.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po finale w Grand Prix Chorwacji.

Remis w kwalifikacjach. Zmarzlik i Woffinden najszybsi przed Grand Prix Chorwacji Broniący tytułu... czytaj dalej »



Przed inauguracją walki o pierwsze punkty w tej kampanii zmagania niestety opóźnił silny deszcz. Opady pojawiły się w Goricanie wieczorem po pięknym słonecznym dniu. Dopiero z czasem niebo nieco się przejaśniło. Około pół godziny po planowanym starcie udało się przygotować chorwacki tor do wyścigów i przekładanie Grand Prix na niedzielę nie było konieczne.

TAK RELACJONOWALIŚMY NA ŻYWO GRAND PRIX CHORWACJI 2023

Mistrz zaczął od "trójki"

Nawierzchnię jako pierwszy z Biało-Czerwonych przetestował brązowy medalista zeszłorocznego cyklu Maciej Janowski. Już w pierwszym biegu zmierzył się on m.in. z aktualnym wicemistrzem świata Duńczykiem Leonem Madsenem.

Spod taśmy jak strzała wystrzelił jednak Słowak Martin Vaculik i nie dał się już nikomu dogonić. Polak ruszający z drugiego pola dobrze trzymał się za jego plecami, sięgając po dwa punkty. Stawkę zamknął Madsen, który finiszował jeszcze za Szwedem Kimem Nilssonem.

SGP. Vaculik wygrał 1. bieg w GP Chorwacji, Janowski na 2. miejscu

Chwilę później w drugim biegu jeszcze lepiej od Janowskiego spisał się broniący tytułu mistrza świata Zmarzlik. Podobnie jak Vaculik, nie dał on szans rywalom, ruszając spod krawężnika.

W pierwszej serii startów z mniejszym powodzeniem od rodaków pojechał Patryk Dudek. Polak zdołał wyprzedzić tylko Lindgrena, który miał poważne problemy z utrzymaniem równowagi w pierwszym łuku. Trzy punkty przywiózł tymczasem Lambert. Serię zamknął wygraną kolejny z Brytyjczyków Daniel Bewley.

SGP. Zmarzlik wygrał 2. bieg w GP Chorwacji

Szybki powrót deszczu i taśma Zmarzlika

Rywalizacja przebiegała bez przeszkód tylko do początku drugiej serii. Niebo nad chorwackim stadionem ponownie zapłakało, a po chwili mógł to zrobić również Zmarzlik. W biegu piątym trzykrotny mistrz globu nie wytrzymał próby nerwów na starcie i wpadł w taśmę. Taka sytuacja przytrafiła mu się po raz pierwszy w historii Grand Prix. W powtórzonym wyścigu już bez Polaka triumfował Tai Woffinden przed Dudkiem, Vaculikiem i rezerwowym Nickiem Skorją.

SGP. Zmarzlik zerwał taśmę na starcie 5. biegu w GP Chorwacji

Słabo w swoim drugim biegu spisał się też Janowski, przyjeżdżając na samym końcu. Po dwóch seriach klasyfikację otwierali Lambert i Bewley z kompletem sześciu punktów. Tuż za nimi z pięcioma plasował się kolejny z Brytyjczyków Woffinden.

SGP. Historyczna taśma Bartosza Zmarzlika podczas GP Chorwacji

W 10. wyścigu zmierzyli się finaliści ubiegłorocznego Grand Prix Chorwacji. Wówczas na pierwszym stopniu podium stał Zmarzlik, a drugi był Janowski. Tym razem Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość Duńczyka Mikkela Michelsena. Broniący tytułu Polak finiszował drugi, Anders Thomsen trzeci, a Janowski nie dojechał nawet do mety, zaliczając upadek.

SGP. Michelsen wygrał bieg 10., Zmarzlik 2., Janowski ostatni

Trzecią serię niezmiennie na czele zakończył Lambert z dorobkiem ośmiu punktów. Tyle samo na tym etapie zgromadził Woffinden. Ze ścisłej czołówki wypadł za to Bewley, który w 11. biegu przywiózł zero, przegrywając z Maksem Frickiem, Dudkiem i Madsenem. Pierwszą ósemkę z pięcioma oczkami zamykali Zmarzlik i Dudek.

SGP. Fricke wygrał 11. bieg w GP Chorwacji, Dudek na 2. miejscu

Jeden Polak z awansem do półfinałów

W kolejnej serii startów popis świetnej jazdy dał Zmarzlik, który zdołał kapitalnie napędzić się na najbardziej zewnętrznym polu. Szybko objechał rywali i finiszował z dużą przewagą nad Lindgrenem, Madsenem i Doylem. W efekcie po 16 wyścigach Polak był już trzeci w klasyfikacji (8 pkt), ustępując tylko Lambertowi (11 pkt) i Woffindenowi (10 pkt).

SGP. Zmarzlik wygrał 15. bieg w GP Chorwacji

Niestety z marzeniami o półfinale ostatecznie pożegnał się Janowski, który na tym etapie miał na koncie tylko trzy oczka, plasując się pod koniec stawki. Niewiele lepiej wyglądały szanse Dudka (5 pkt) na awans, który nie powiększył swojego dorobku w 16. biegu i ostatecznie również zabrakło go w najlepszej ósemce.

W ostatnim biegu fazy zasadniczej Zmarzlik miał okazję bezpośrednio zmierzyć się z mocnymi Brytyjczykami. Tę rywalizację wygrał Bewley, który najlepiej wystartował spod taśmy. Polak był drugi, a Lambert niespodziewanie finiszował na ostatniej pozycji. Nie miał on jednak szczególnej motywacji do bardziej zaciętej walki, gdyż i tak awansował do półfinału z pozycji lidera.

SGP. Bewley wygrał 20. bieg w GP Chorwacji, Zmarzlik 2. Źródło: Eurosport Wyniki po 5. serii Grand Prix Chorwacji

Triumf Zmarzlika

Pierwsze starcie o finał w Goricanie padło łupem Doyle'a, który dobrze wykorzystał fakt, że Lambert wybierający jako pierwszy zostawił mu zewnętrzne pole. Brytyjczyk również sięgnął po awans, finiszując bezpiecznie na drugim miejscu przed Michelsenem i Vaculikiem.

W drugim półfinale zacięta walka toczyła się tylko o drugą lokatę, bo Zmarzlik startujący z najbardziej wewnętrznego pola nie pozostawił żadnych złudzeń przeciwnikom. Razem z nim do finału przeszedł Lindgren, a Woffinden i Bewley odpadli z rywalizacji.

SGP. Zmarzlik najszybszy w 2. półfinale w GP Chorwacji

Decydująca o końcowym zwycięstwie potyczka praktycznie rozstrzygnęła się już na pierwszym okrążeniu. Ogromnego pecha miał Doyle, który wystartował najlepiej z czwartego pola, ale wpadł na nierówność i przewrócił się. Pokazał jednak ducha fair play, gdyż szybko zebrał się z toru, dzięki czemu prowadzący z duża przewagą Zmarzlik cieszył się z pierwszego triumfu w cyklu. Na drugim stopniu podium stanął Lambert, a na trzecim Lindgren.

SGP. Zmarzlik wygrał Grand Prix Chorwacji 2023

Kolejna odsłona walki o tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu rozegra się 13 maja w Warszawie.

Źródło: Eurosport Końcowa klasyfikacja Grand Prix Chorwacji

Terminarz cyklu Grand Prix 2023:

29 kwietnia - Gorican (Chorwacja)

13 maja - Warszawa

3 czerwca - Praga (Czechy)

10 czerwca - Teterow (Niemcy)

24 czerwca - Gorzów Wlkp.

15 lipca - Malilla (Szwecja)

12 sierpnia - Ryga (Łotwa)

2 września - Cardiff (Wielka Brytania)

16 września - Vojens (Dania)

30 września - Toruń