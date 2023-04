Zmarzlik wskazał klucz do wygranej. "Dopiero od półfinałów czułem to coś"

Przejazd Patryka Dudka w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji. Cały sezon Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

Przejazd Maćka Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

2. przejazd Patryka Dudka w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

2. przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

2. przejazd Maćka Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

3. przejazd Patryka Dudka w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

3. przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

3. przejazd Maćka Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji.

Zobacz co powiedział Bartosz Zmarzlik po wygraniu kwalifikacji do Grand Prix Chorwacji.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po 16 biegach w Grand Prix Chorwacji.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po 20 biegach w Grand Prix Chorwacji.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po finale w Grand Prix Chorwacji.

Sobotnia impreza nie układała się dla Zmarzlika idealnie. W fazie zasadniczej Polakowi zdarzyło się zaliczyć chociażby pierwszą taśmę w historii jego występów w SGP, jednak w półfinale oraz finale był on już bezbłędny i drugi rok z rzędu triumfował na Milenium w Goricanie.

"Jutro zrobię sobie wolne. Ale do warsztatu chyba zajdę"

W rozmowie z reporterką Eurosportu Marceliną Rutkowską-Konikiewicz 28-latek nie ukrywał radości z odniesionego sukcesu. Zmarzlik wystrzelił po obronę tytułu.

- Nie mogę się doczekać jutra, bo sobie pośpię - zaczął z uśmiechem żużlowiec.

- Jednak tak na poważnie: dopiero od półfinałów czułem to coś. Tor był wymagający, a ja w fazie zasadniczej jeździłem "kwadratowo" i wybierałem złe ścieżki - przyznał triumfator Grand Prix Chorwacji.

- W półfinale i finale nie miałem wielkiego wyboru pól startowych. Wyjeżdżając do startu myśli się jednak o tym, jak wygrać, a nie które pole jest lepsze, a które gorsze. Ja mogę być tylko szczęśliwy, że udało się wykorzystać to, co przyniósł los - dodał Zmarzlik.

- Do formy, na jaką liczę jest jeszcze daleko. Ciężko pracujemy wraz z teamem, jest trochę wyzwań. Ale dzisiaj dobrze będzie wrócić do domu, pobiegać trochę za synem Antkiem, bo pewnie będzie chciał odbyć swój "trening". Jutro zrobię sobie wolne. Ale do warsztatu chyba zajdę - zakończył będący w znakomitym humorze żużlowiec.

Kolejne zawody z cyklu SGP 2023 odbędą się 13 maja na PGE Narodowym w Warszawie.