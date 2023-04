Poznaliśmy "dziką kartę" na Grand Prix Chorwacji

Wszystkie rundy indywidualnych mistrzostw świata na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Zmarzlik pewny siebie przed startem Grand Prix. "Cel jest jeden" Już nieco ponad... czytaj dalej » 40-letni żużlowiec w przeszłości był stałym uczestnikiem cyklu Speedway Grand Prix. Takim mianem można było określać Słoweńca w latach 2006-2007 oraz 2013-2021. W tym ostatnim sezonie zawodnik urodzony w Lublanie zajął jednak odległą 13. pozycję, tracąc miejsce w cyklu.

Rok temu był blisko finału w Gorican

Co ciekawe, Zagar wystąpił z "dziką kartą" w Chorwacji również w 2022 roku. Wówczas spisał się bardzo dobrze, bo awansował do najlepszej ósemki zawodów.

W półfinale okazał się już słabszy od Bartosza Zmarzlika oraz Duńczyka Mikkela Michelsena i ostatecznie zakończył zmagania na szóstej lokacie z dorobkiem dziesięciu punktów. Był to jego jedyny występ w tamtym sezonie.

Rezerwowymi w Gorican będą dwaj Węgrzy: Nick Skorja oraz 48-letni Norbert Magosi.



Slovenian star @MatejZagar55 returns to his adopted FIM Speedway Grand Prix home track as Tehnix FIM Speedway GP of Croatia wild card on April 29.



Read more https://t.co/ztQzZPVnFo#FIM#FIMspeedway@SpeedwayGPpic.twitter.com/ar9Aol9z6J — FIM (@FIM_live) April 13, 2023





Cykl Speedway Grand Prix 2023 będzie składać się z dziesięciu rund eliminacyjnych. Ostatnie zawody zaplanowano na 30 września w Toruniu.

Cały sezon będzie można śledzić wyłącznie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Terminarz cyklu Speedway Grand Prix 2023:

29 kwietnia - Gorican (Chorwacja)

13 maja - Warszawa (Polska)

3 czerwca - Praga (Czechy)

10 czerwca - Teterow (Niemcy)

24 czerwca - Gorzów Wlkp. (Polska)

15 lipca - Malilla (Szwecja)

12 sierpnia - Ryga (Łotwa)

2 września - Cardiff (Wielka Brytania)

16 września - Vojens (Dania)

30 września - Toruń (Polska)