Oglądaj, gdzie i kiedy chcesz. Nowa era w historii Speedway Grand Prix

Plany dotyczące transmisji na polskich antenach ogłosiło Discovery Sports Events, globalny promotor Speedway Grand Prix.

Co więcej, w kanałach telewizyjnych Eurosportu pojawią się obszerne skróty Speedway Grand Prix oraz rozgrywki SGP2 i SGP3. Jest to najbardziej obszerna jak dotąd oferta transmisji w historii najważniejszych rozgrywek żużlowych świata.

Wszystkie cztery rundy imprezy rozgrywane w Polsce fani będą mogli zobaczyć na żywo w ogólnodostępnym, bezpłatnym TTV. Całe Speedway Grand Prix, w całości na żywo i na żądanie, dostępne będzie w pakiecie Eurosportu w serwisie player.pl (dostępnym w atrakcyjniej cenie 15 zł mies.)

- Od teraz kibice żużla będą mogli oglądać najbardziej elitarne rozgrywki w swojej ukochanej dyscyplinie, gdzie chcą i kiedy chcą, na ekranie telewizora, komputera, tabletu czy smartfona. Żużel staje się jednym z filarów niezrównanej oferty Eurosportu w Playerze, obejmującej między innymi wielkoszlemowy tenis, kolarstwo, snookera, sporty zimowe, europejskie puchary w piłce ręcznej, sporty motorowe, a także wspinaczkę sportową, w której czołowe miejsca zajmują Polacy - podkreśliła Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN Grupa Discovery.

Raporty i relacje z SGP będą dostępne na kanałach TVN Grupa Discovery – w Eurosporcie, TVN, TVN24 i TVN Turbo oraz na platformach digitalowych grupy.

Discovery Sports Events po raz pierwszy w historii skupiło wszystkie międzynarodowe rozgrywki żużlowe pod wspólną marką. Łączy ona SGP (FIM Speedway Grand Prix), SGP2 (FIM Speedway U21 World Championship) oraz SGP3 (FIM Speedway U16 World Championship). Dodatkowo w żużlowym kalendarzu znajdą się coroczne wydarzenia – SON (FIM Speedway of Nations) i SWC (FIM Speedway World Cup).

– Polska ma bardzo bogate i pełne sukcesów żużlowe tradycje oraz jednych z najbardziej oddanych fanów na świecie. W Discovery Sports Events chcemy, aby najważniejsze rozgrywki żużlowe świata docierały do większej liczby widzów niż kiedykolwiek wcześniej. Partnerstwo z TTV to wyraz tych ambicji i możliwość pokazania żużla nieosiągalnej wcześniej widowni, a także zwiększenia zaangażowania fanów - stwierdził z kolei Francois Ribeiro, Head of Discovery Sports Events.

Szeroka, wielopoziomowa oferta

Transmisje indywidualnych mistrzostw świata na żużlu będą obudowane studiami, w których widzowie będą mieli okazję zgłębić tajniki żużla, poznać opinie i analizy ekspertów, obejrzeć materiały z padoku i rozmowy z żużlowcami.

Rywalizacja o tytuł mistrza świata będzie szeroko relacjonowana w kanałach i platformach TVN Grupa Discovery. Dzięki raportom i programom informacyjnym w TVN, TVN24 i TVN Turbo widzowie będą zawsze na bieżąco z wszystkim, co dzieje się w świecie SGP.

Eurosport w Playerze to niezrównana oferta dla fanów sportu. Kosztujący 15 zł miesięcznie pakiet obejmuje kanały linearne Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz dodatkowe ekskluzywne transmisje, równoległe live streamy z najważniejszych sportowych wydarzeń świata, bogatą kolekcję VOD i obszerne archiwum treści sportowych. Użytkownicy pakietu Eurosportu w Playerze zyskują również dostęp do ogromnej biblioteki najlepszych filmów i seriali, tytułów Player Original, programów rozrywkowych, edukacyjnych, treści lifestyle, motoryzacyjnych, contentu dla dzieci oraz newsów.

Kalendarz Speedway Grand Prix 2022:

30 kwietnia, Gorican (Chorwacja)

14 maja, Warszawa (Polska)

28 maja, Praga (Czechy)

4 czerwca, Teterow (Niemcy)

25 czerwca, Gorzów Wielkopolski (Polska)

13 sierpnia, Cardiff (Wielka Brytania)

27 sierpnia, Wrocław (Polska)

10 września, Vojens (Dania)

17 września, Malilla (Szwecja)

1 października, Toruń (Polska)

5 listopada, GP Oceanii