Faworyt może być tylko jeden. Michelsen o tym, kto wygra Speedway Grand Prix 2022

The Power of Sport: Co czyni żużel wyjątkowym sportem?

Zobacz, jak wygląda budowa toru żużlowego na PGE Narodowym przed ORLEN Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Bartosz Zmarzlik o walce do końca

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Zobacz przejazd Leona Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika i Patryka Dudka w kwalifikacjach do do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Robert Kubica obecny na PGE Narodowym przed Grand Prix Polski 2022. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Marcin Gortat obecny na PGE Narodowym przed Grand Prix Polski 2022. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Robert Kubica i Bartosz Zmarzlik spotkali się po kwalifikacjach do Grand Prix Polski. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Macieja Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Lindgrenowi w 7. biegu spadł łańcuch. Dobiegł do mety

Zobacz, co powiedział Robert Kubica o swoich wrażeniach z Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Maciej Janowski nie awansował do finału Grand Prix Polski. Zobacz jego przejazd w 2. półfinale. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po przegranych zawodach Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Paweł Przedpełski po Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Macieja Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Czech w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Czech w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Patryka Dudka w kwalifikacjach do SGP Czech w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym podczas Grand Prix Czech. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Maciej Janowski wygrał pierwszy półfinał w Grand Prix Czech. Do finału awansował również Tai Woffinden. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Martin Vaculik wygrał drugi półfinał w Grand Prix Czech. Niestety dopiero trzeci był Bartosz Zmarzlik, przez co nie awansował do finału. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Maciej Janowski został wykluczony z finałowego biegu w Grand Prix Czech. Zobacz, jak do tego doszło. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział zwycięzca Grand Prix Czech, Martin Vaculik. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po wykluczeniu w finale Grand Prix Czech. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Leona Madsena w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika i Macieja Janowskiego w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świetne przejazdy Zmarzlika i Janowskiego w kwalifikacjach do...

Zobacz przejazd Roberta Lamberta w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz najszybszy przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik przed Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek podczas Grand Prix Niemiec na torze w Teterow. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik o kondycji toru w Teterowie podczas GP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Patryk Dudek wygrał 20. bieg i tym samym zajął 1. miejsce po fazie zasadniczej w Grand Prix Niemiec. Ostatnią pozycję zajął Maciej Janowski. Polak nie awansował do półfinałów. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Fredrik Lindgren wygrał drugi półfinał w Grand Prix Niemiec. Do finału awansował również drugi Bartosz Zmarzlik. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po wygraniu Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym po Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co wydarzyło się podczas Grand Prix Niemiec, które wygrał Patryk Dudek. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli najlepsi zawodnicy Speedway Grand Prix o żużlu. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Martin Vaculik o torze w Gorzowie Wielkopolskim. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz magazyn Power of Sport, w którym przedstawiony został pierwszy Bogusław Nowak, pierwszy trener Bartosza Zmarzlika. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz fragment programu Power of Sport z udziałem Bogusława Nowaka. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz fragment programu Power of Sport, w którym Bartosz Zmarzlik wspomina moment, kiedy pomógł Bogusławowi Nowakowi w zakupie specjalnego wózka mechanicznego. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik o torze w Gorzowie Wielkopolskim. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Power of Sport: Bartosz Zmarzlik o karierze żużlowca

Cały sezon Speedway Grand Prix 2022 w Eurosporcie Extra w Playerze

Po siedmiu z dziesięciu rund tegorocznych indywidualnych mistrzostw świata Michelsen ma na swoim koncie 61 punktów. Do szóstej lokaty - czyli ostatniej gwarantującej udział w SGP 2023 - traci dziewięć oczek. Speedway Grand Prix Danii 2022. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje i zawody [TERMINARZ] Cykl Speedway... czytaj dalej »

Kontuzja doskwiera Michelsenowi

O miejsce w czołowej szóstce żużlowcowi Motoru Lublin nie będzie jednak łatwo. Od piątku Duńczyk boryka się bowiem z kontuzją kostki, której nabawił się na próbie toru przed meczem półfinałowym PGE Ekstraligi przeciwko For Nature Solutions Apatorowi Toruń.

- Byłem zażenowany tym, co stało się w Toruniu. Wiem, że zawiodłem kibiców Motoru. Już w momencie upadku zdawałem sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nie będę w stanie pomóc swojej drużynie - powiedział w rozmowie z eurosport.pl zawodnik, który ostatecznie wsiadł tego dnia na motocykl, zdobywając dla swojej ekipy sześć punktów.

- Od niedzieli na szczęście mam kilka dni wolnego. Potrzebuję odpoczynku, by być gotowym zarówno na sobotnią rundę w Vojens, jak i na niedzielny pierwszy mecz finału PGE Ekstraligi - wyjaśnił 28-latek, którego zespół właśnie w niedzielę zapewnił sobie udział w meczu o złoty medal polskiej ligi.

Źródło: Newspix Mikkel Michelsen doznał kontuzji na torze w Toruniu

Michelsen: mam nadzieję, że organizatorzy wyciągnęli lekcję

Michelsen nie ukrywa, że tor w Vojens - gdzie żużlowcy będą ścigać się w sobotę 10 września w ramach Speedway Grand Prix - nie należy do jego ulubionych.

- W ostatnim czasie ten tor nie był przygotowywany najlepiej, co było widać chociażby w tegorocznych zawodach Speedway of Nations. Mam więc nadzieję, że organizatorzy wyciągnęli lekcję z tamtej imprezy i będzie nas czekać dobre ściganie - zaznaczył dwukrotny indywidualny mistrz Europy (2019, 2021).

Oglądasz Wideo: Eurosport SON. Australia wygrała Speedway of Nations 2022

Duńczyk rozpoczął ten sezon bardzo udanie, bo od trzeciego miejsca w Goricanie oraz czwartej pozycji w Warszawie. W kolejnych dwóch rundach - Czech oraz Niemiec - zdobył łącznie już jednak zaledwie cztery oczka. Nie pozostawił rywalom złudzeń. Zmarzlik obronił tytuł indywidualnego mistrza Polski Bartosz Zmarzlik... czytaj dalej »

- Brakuje mi stabilności, chociażby takiej, jaką prezentuję w polskiej lidze. Zawody w Pradze oraz w Teterowie były dla mnie fatalne, co przełożyło się na moje miejsce w klasyfikacji generalnej - zauważył.

- Zawsze staram się stawiać sobie realistyczne cele, a o medalu mistrzostw świata - nawet biorąc pod uwagę dobry początek - ani razu nie pomyślałem. Założenie jest takie, aby znaleźć się w pierwszej szóstce, a wszystko ponad to będzie dodatkowym bonusem - podkreślił Michelsen.

Zmarzlik faworytem do złota

Duńczyk nie ma wątpliwości, że faworyt do wywalczenia tytułu indywidualnego mistrza świata jest tylko jeden i jest nim mający 16 punktów nad drugim Leonem Madsenem Bartosz Zmarzlik.

- Wiadomo, że wielu żużlowców ma umiejętności, aby pokonywać Bartka w pojedynczych biegach. On wypracował sobie jednak już znaczną przewagę nad resztą stawki, przede wszystkim bardzo stabilną formą na przestrzeni całego sezonu. Jestem pewien, że zdobędzie tytuł. On na to zasługuje - zaznaczył.

- Ja sam jestem zawodnikiem, którego stać na wiele. Jednak moim celem na Vojens - zresztą podobnie jak przy okazji wszystkich pozostałych rund Speedway Grand Prix - jest awans do półfinału. A co będzie dalej, to zobaczymy - dodał Michelsen.

Źródło: Newspix Mikkel Michelsen jest stałym uczestnikiem cyklu SGP 2022

Grand Prix Danii 2022. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje oraz zawody? Gdzie transmisje?

Rywalizacja o Grand Prix Danii w Vojens rozpocznie się od kwalifikacji, które zostaną rozegrane w sobotę 10 września o godz. 13.00. Transmisja tylko w Eurosporcie Extra w Playerze.

Tego samego dnia - o godzinie 18.30 - rozpocznie się studio przed głównym turniejem, gdzie gośćmi Marcina Kuźbickiego będą Piotr Protasiewicz oraz Grzegorz Walasek. Pierwszy bieg zaplanowano na 19.04.Transmisja ze studia oraz zawodów tylko w Eurosporcie Extra w Playerze.

Komentatorami kwalifikacji, a także głównych zawodów będą Michał Korościel i Rafał Lewicki, a reporterem - Sebastian Szczęsny.

Program zawodów o Grand Prix Danii:

sobota, 10 września

13.00 - kwalifikacje

18.30 - początek studia przed Grand Prix Danii

19.04 - start do pierwszego wyścigu zawodów

ok. godz. 21.30 - zakończenie zawodów