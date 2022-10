Przez lata ocierał się o podium. Marzenie spełnił w najmniej oczekiwanym momencie

Tu możesz obejrzeć powtórkę ostatniej w tym sezonie żużlowej Grand Prix w Toruniu

Janowski zaczynał finałowe zawody w Toruniu na szóstej pozycji. Jak mówił, chciał przede wszystkim zachować to miejsce, by zagwarantować sobie starty w Grand Prix w przyszłym roku. Po cichu jednak liczył na to, że szczęście uśmiechnie się do niego i w końcu wywalczy medal indywidualnych mistrzostw świata.

Janowski wywalczył brąz

Zmarzlik pisze własną historię. "Nigdy nie będę się do nikogo porównywał" Duże szczęście i... czytaj dalej » Janowski od lat jest w ścisłej światowej czołówce. W Grand Prix jeździ od 2008 roku. Osiem razy wygrywał poszczególne zawody, a 26 razy był na podium. Medal całego cyklu mistrzostw świata ciągle mu jednak uciekał.

Kibice zaczęli już mówić o jakimś fatum czy prawdziwym pechu zawodnika. Nic dziwnego, skoro "Magic" w ostatnich pięciu latach cztery razy był czwarty, a raz szósty w końcowej klasyfikacji GP. Nareszcie karta się odwróciła.

Przed sobotnimi zawodami w Toruniu Janowski był na szóstym miejscu, ex aequo ze Szwedem Fredrikiem Lindgrenem (mieli po 92 pkt). Wyprzedzali ich Brytyjczycy Daniel Bewley (o 1 pkt) i Robert Lambert (o 5 pkt), oraz Polak Patryk Dudek (o 8 pkt). Zadanie wydawało się niełatwe, ale możliwe do wykonania. Ostatecznie, dzięki fantastycznej jeździe w biegu półfinałowym, to "Magic" sięgnął po brąz, za Duńczykiem Leonem Madsenem i rodakiem Bartoszem Zmarzlikiem.

- To był dla mnie bardzo trudny i emocjonalny wieczór - przyznał Janowski. - Od początku byłem niezwykle skupiony. Przed pierwszym startem czułem, że moje serce bije bardzo szybko. Powiedziałem sobie: "Uspokój się Maciek i pozostań skupiony". Motocykl był szybki, za co dziękuję mojemu zespołowi. Czasami mamy upadki i wzloty, ale kocham ich, bo to moja rodzina - triumfował doświadczony żużlowiec. Zawodnik gorąco podziękował też kibicom.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Janowski po GP w Toruniu

Gwiazdy i siła wyższa

Poczuj się jak Zmarzlik w Toruniu. Szalona radość oczami mistrza świata Trzeci tytuł... czytaj dalej » W sobotni wieczór ekipa Janowskiego chyba była najszczęśliwsza ze wszystkich zespołów na stadionie.

- Przede wszystkim zależało mi, żeby utrzymać się w szóstce. Wierzyłem jednak, że gwiazdy i siła z góry, która nade mną czuwa cały czas, mogą mnie ponieść po medal. Warto było - stwierdził zawodnik Sparty Wrocław przed kamerami Eurosportu.

W trakcie zawodów okazało się, że Janowski, chcąc odnieść końcowy sukces w GP, musiał awansować do finału w Toruniu. To mu się udało, mimo że w półfinale w pewnym momencie jechał na ostatniej pozycji. Po kapitalnej walce wskoczył jednak na drugie miejsce. Ostatecznie brąz dały mu trzy punkty przewagi nad Lindgrenem i Lambertem.

- Tak jak powiedziałem, siła, która czuwa nade mną, pchała mnie do przodu - powtórzył uradowany "Magic". - Wierzyłem do końca, wierzyłem w mój motocykl. Przed półfinałem musiałem zmienić sprzęt. W motocyklu, na którym jechałem przez całe zawody, przedni amortyzator stracił nagle powietrze. Wszystko zaczęło mi źle chodzić i musiałem go zmienić. Zadziałało, więc tak miało być i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to dopiero początek i rozpędzamy się po dalsze sukcesy - zaznaczył.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Zmarzlik wygrał 2. półfinał w GP w Toruniu, Janowski drugi

Janowski wie już, gdzie zawiśnie jego wymarzony medal mistrzostw świata.

- Mamy w warsztacie taką wystawkę, do której wkładamy wszystkie nasze trofea. Ale to już jest tak naprawdę za nami. Oczywiście cieszę się, że udało nam się zdobyć ten brązowy medal, ale już myślę, co by tu zrobić, żeby wskoczyć jeszcze kawałek wyżej. Szykujemy się na kolejny rok. Jestem dobrej myśli, będziemy walczyć - zapowiedział Janowski.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Janowski podsumował GP w Toruniu

Klasyfikacja generalna po wszystkich dziesięciu turniejach:



1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 166 pkt

2. Leon Madsen (Dania) 133

3. Maciej Janowski (Polska) 106

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 103

5. Robert Lambert (W. Brytania) 103

6. Daniel Bewley (W. Brytania) 102

------------------------------------

7. Patryk Dudek (Polska) 102

8. Tai Woffinden (W. Brytania) 93

...

15. Paweł Przedpełski (Polska) 29

19. Kacper Woryna (Polska) 8

20. Gleb Czugunow (Polska) 7

24. Maksym Drabik (Polska) 4

. Jakub Miśkowiak (Polska) 4

26. Szymon Woźniak (Polska) 3

27. Krzysztof Lewandowski (Polska) 1