Upadek podczas żużlowego Grand Prix, Brytyjczyk ofiarą fatalnego toru

Speedway Grand Prix Wielkiej Brytanii 2022. Gdzie oglądać zawody? Cykl Speedway... czytaj dalej » Brytyjczyk przewrócił się już na pierwszym wirażu. Bez kontaktu z innym motocyklem, powodem był po prostu fatalny start toru, na którym błyskawicznie - bo mowa o drugim biegu zawodów - pojawiła się koleina.

Co ciekawe, zastrzeżenia co do nawierzchni pojawiały się już wcześniej.

- Kuleje ułożenie toru, był układany bardzo późno, w czwartek. Nie wiem, czy ta nawierzchnia miała czas się "związać". Trzeba podkreślić, że był on nawożony od podstaw. Materiał był wałowany, polewany, szynowany itd. - tłumaczył Piotr Protasiewicz, ekspert Eurosportu.

- Jeśli w drugim wyścigu mamy takie perypetie, to jestem pełen obawy jak to będzie wyglądało potem - dodał.

Ellis cały i zdrowy

Po wszystkim Ellis na szczęście wstał o własnych siłach, ale o udziale w biegu powtórzonym nie miał co marzyć.

Nie wystartował też w szóstym biegu. Jego miejsce zajął junior Tom Brennan.

