Kosztowne spóźnienie Przedpełskiego. Pogrążyło go 30 sekund

Paweł Przedpełski najlepszym z Polaków w kwalifikacjach do Grand Prix Wielkiej Brytanii

Niespodziewany zwycięzca kwalifikacji w Cardiff. Przedpełski najlepszy z Polaków Australijczyk... czytaj dalej » - Nie słyszałem tego, ale podobno spóźniłem się 30 sekund na wybór pól, który się jeszcze nie zaczął - opowiadał najlepszy z Polaków w piątkowych kwalifikacjach. - Zostałem wycofany z wyboru, nie miałem prawa głosu. Wybierałem jako ostatni.

Do sobotniej rywalizacji przystąpi z numerem 3, bowiem tylko ten został wolny po wyborach dokonanych przez innych zawodników. Żużlowiec stwierdził jednak, że nie jest to dla niego powodem do zmartwień.

- Nie przejmuję się tym, nie mam innego wyboru - mówił reporterowi Eurosportu. - Miałem trzeci czas, więc jestem w miarę szybki. Myślę, że to jest dla mnie dobry prognostyk na sobotę. Na motocyklu czuję się dobrze, a jak będę szybki, będę wygrywał starty, to będą i punkty.

Stan toru wielką niewiadomą

- To jest tor jednodniowy, więc na dobrą sprawę jest to loteria. Nie wiadomo, jakie pola będą chodziły - zauważył żużlowiec.

Zwrócił również uwagę na niepewną kondycję nawierzchni, przygotowanej specjalnie na wyścigowy weekend.

- Na koniec niektórzy zawodnicy nawet nie wyjechali na trening. Ja w ostatniej serii zrobiłem sobie trzy starty i po okrążeniu, bo, kolokwialnie mówiąc, tor się już rozwalił. Z tego co wiem, dopiero wczoraj był układany. Było więc mało czasu, żeby sobie poleżał.

Czterech Polaków w Cardiff

Piątkowe kwalifikacje wygrał Australijczyk Jack Holder.

Oprócz Przedpełskiego o Grand Prix Wielkiej Brytanii walczyć będzie jeszcze trzech polskich żużlowców: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Patryk Dudek.

Początek sobotnich zawodów w Cardiff zaplanowany jest na godzinę 18.

Studio w Eurosporcie Extra w Playerze rozpocznie się o 17:30.