Lindbaeck potrącony na torze. Zawody w Vojens dla Duńczyka

Zobacz finałowy bieg rundy żużlowych ME w Vojens. Zwyciężył Mikkel Mikkelsen, a drugi był Kacper Woryna, który do końca walczył o zwycięstwo, a po starcie był ostatni!

W biegu 11. podczas rundy żużlowych ME w Vojens Antonio Lindbaeck został podcięty przez jednego rywala i najechany motorem przez drugiego. Szwed przez długi czas leżał na torze.

W Danii zabrakło triumfatora z Torunia Leona Madsena. Duńczyk miał ogromnego pecha. W sobotę, w meczu ligowym Włókniarza Częstochowa z MrGarden GKM Grudziądz, żużlowiec nabawił się urazu kostki. Zdołał on jeszcze dokończyć spotkanie, ale z wyjazdu do Vojens musiał już zrezygnować. Ból był zbyt duży.

Dobry występ Woryny

Pod jego nieobecność, na wysokości zadania stanął jego rodak Mikkel Michelsen. W finałowym biegu okazał się on najszybszy. Drugie miejsce zajął reprezentant Polski Kacper Woryna, a trzeci był inny reprezentant gospodarzy Nicki Pedersen.

Bardzo słabo podczas trzeciej rundy zaprezentował się lider cyklu Grigorij Łaguta. Rosjanin nie zdołał zakwalifikować się choćby do barażu. Zdołał on co prawda utrzymać prowadzenie w klasyfikacji generalnej SEC, ale nad drugim Pedersenem Łaguta ma już tylko punkt przewagi.

Groźny wypadek Lindbaecka

Do bardzo groźnego wypadku doszło w 11. biegu. Upadek zaliczył Antonio Lindbaeck. W znajdującego się na torze Szweda z całym impetem wpadł Frederik Jakobsen. Lindbaech nie mógł brać udziału w dalszej rywalizacji, trzymając się za obojczyk. Żaden z żużlowców nie został wykluczony przez sędziego.

Ostatnia runda SEC odbędzie się 28 września w Chorzowie.

Wyniki trzeciej rundy ME na żużlu:

1. Mikkel Michelsen (Dania) - 15 + 1. miejsce w finale 2. Kacper Woryna (Polska) - 11 + 2. miejsce w finale 3. Nicki Pedersen (Dania) - 14 + 3. miejsce w finale 4. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 11 + 4. miejsce w finale 5. Bartosz Smektała (Polska) - 10 6. Timo Lahti (Finlandia) - 9 7. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 8 8. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 8 9. Andreas Lyager (Dania) - 7 10. Grigorij Łaguta (Rosja) - 7 11. Frederik Jakobsen (Dania) - 7 12. Andriej Kudriaszow (Rosja) - 5 13. Vaclav Milik (Czechy) - 5 14. Jarosław Hampel (Polska) - 4 15. Peter Kilderman (Dania) - 3 16. Paweł Przedpełski (Polska) - 2 17. Antonio Lindbaeck (Szwecja) - 0 Klasyfikacja po trzech rundach ME na żużlu: 1. Grigorij Łaguta (Rosja) - 34 2. Nicki Pedersen (Dania) - 33 3. Mikkel Michelsen (Dania) - 30 4. Kacper Woryna (Polska) - 29 5. Bartosz Smektała (Polska) - 29 6. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 27 7. Leon Madsen (Dania) - 26 8. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 22 9. Jarosław Hampel (Polska) - 19 10. Vaclav Milik (Czechy) - 17 11. Paweł Przedpełski (Polska) - 13