Speedway Grand Prix we Wrocławiu 2022. Przyznano "dziką kartę"

W czerwcu Grand Prix zawitało do Gorzowa, teraz czas na Wrocław

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po rywalizacji w Gorzowie Wielkopolskim. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Wszystkie rundy indywidualnych mistrzostw świata na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

Australijczycy zwycięzcami Speedway of Nations 2022. Polacy wielkim rozczarowaniem Australijczycy... czytaj dalej » Czugunow do tej pory startował w Grand Prix czterokrotnie, rok po roku. Za każdym razem właśnie Wrocławiu, gdzie przeprowadzano podwójne rundy. Szczególnie udany miał debiutancki sezon - 2020, dochodząc wtedy do półfinałów.

23-latek we Wrocławiu jeździ od 2018 roku, wcześniej, jako nastolatek, bronił barw KS Toruń, z którego był też wypożyczony to Kolejarza Opole.

Ulubieniec kibiców

Urodzony w Rosji zawodnik dwa lata temu zmienił obywatelstwo na polskie.

Przyznanie "dzikiej karty" akurat jemu nie jest zaskoczeniem. Czugunow to ulubieniec wrocławskich kibiców. W ubiegłym roku odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez Betard Spartę drużynowego mistrzostwa Polski.

Źródło: Newspix Gleb Czugunow to zawodnik Sparty

Grand Prix we Wrocławiu odbędzie się 27 sierpnia. Transmisja ze studia oraz zawodów w Eurosporcie Extra w Playerze, a także na kanale telewizji naziemnej TTV.