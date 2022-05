Janowski zaskoczył w Goricanie. W Warszawie chce jeszcze więcej

Zmarzlik ma cel przed Grand Prix na Narodowym. Jeszcze tego nie osiągnął Lider cyklu Grand... czytaj dalej »

Wszystkie rundy indywidualnych mistrzostw świata na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze

W poprzednim sezonie Janowski zakończył walkę w SGP na piątej pozycji. W tym apetyt ma zdecydowanie większy.

Cel taki jak większości

30-letni żużlowiec rywalizuje na najwyższym poziomie już ponad dekadę, ale cały czas czegoś brakuje mu do końcowego triumfu.

Na PGE Narodowym będzie chciał jak najlepiej zaprezentować się w obecności kompletu widzów.

- Przed każdym sezonem patrzę, co mogę zrobić, aby być najlepszym. Moje cele są takie jak większości zawodników: być mistrzem świata. Rozumiem, jaką drogę trzeba przejść i co musisz się nauczyć, aby zdobyć tytuł. Zrobię wszystko, co mogę, by to się udało - mówi Eurosportowi Janowski.

Źródło: Getty Images Maciej Janowski kolejny rok jest w gronie kandydatów do mistrzostwa

Polak trzykrotnie kończył cykl Grand Prix na czwartych miejscach. - Myślę, że muszę się bardziej zrelaksować. Może to jest klucz. To brzmi śmiesznie, ale być może czasami próbuję skupić się za bardzo. Gdybym jednak wiedział dokładnie, jaki jest problem, to zmieniłbym to natychmiast - dodał Janowski.

Oglądaj Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze

Grand Prix Polski 2022. O której godzinie kwalifikacje i turniej? Gdzie oglądać?

Główne zawody poprzedzą kwalifikacje, które zostaną przeprowadzone w piątek, 13 maja. Transmisja z tego wydarzenia od godz. 16.55 bez reklam w Eurosporcie Extra w Playerze.

Studio przed GP Polski rozpocznie się w sobotę, 14 maja o godz. 18.30. Początek zawodów o 19.00. Zapraszamy do Eurosportu Extra w serwisie player.pl. Transmisję będzie można również oglądać w telewizji ogólnodostępnej TTV.

Plan ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland:

piątek, 13 maja:

17 - trening i kwalifikacje

sobota, 14 maja:

18.48 rozpoczęcie prezentacji

19.04 start do pierwszego wyścigu zawodów