Zmarzlik ciekawy występu w stolicy. "Specyficzny, bardzo ciasny tor"

Zobacz początek kwalifikacji do Grand Prix Chorwacji 2022.

Początek kwalifikacji do Grand Prix Chowacji 2022

Zobacz występ Pawła Przedpełskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji 2022.

Przedpełski w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji 2022

Zobacz przejazdy Bartosza Zmarzlika oraz Macieja Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji 2022.

Zmarzlik i Janowski w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji...

Wybory numerów do Grand Prix Chorwacji 2022

Zobacz, co powiedział Daniel Bewley po dwóch seriach biegów w Grand Prix Chorwacji.

Maciej Janowski odniósł triumf w dziewiątym biegu w Grand Prix Chorwacji. Zobacz, jak do tego doszło.

Bartosz Zmarzlik odniósł triumf w 20. biegu w Grand Prix Chorwacji. Ostatni był Patryk Dudek. Polak nie awansował do półfinałów.

Anders Thomsen odniósł triumf w pierwszym półfinale w Grand Prix Chorwacji. Do finału awansował również drugi Maciej Janowski.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik w rozmowie z Marcinem Kuźbickim po wygraniu Grand Prix Chorwacji.

Po raz pierwszy najlepsi żużlowcy globu walczyli w stolicy w 2015 roku. Zmarzlik wtedy był rezerwowym. W kolejnych latach Polak w Warszawie walczył jako pełnoprawny uczestnik rywalizacji, ale ani razu nie wszedł do finału. Za każdym razem zmagania kończył w półfinale.

Świetna forma od początku

Teraz, gdy po dwóch latach odwoływania turniejów w Warszawie z powodu pandemii choroby COVID-19, Zmarzlik liczy na zdecydowanie więcej.

27-latek wygrał inauguracyjne zmagania w Goricanie w Chorwacji. W poprzednim sezonie cieszył się z wicemistrzostwa świata, a wcześniej z dwóch tytułów z rzędu. W Warszawie będzie walczył na torze, który został zbudowany specjalne na weekendową rywalizację.

- To jest specyficzny tor, jednodniowy. Zawsze takie tory są zawsze inne i mało powtarzalne. Zamknięty, czy otwarty dach, włączona klimatyzacja albo nie. To wszystko daje dużą różnicę. Obiekt jest ciekawy, z pięknymi trybunami i oprawą. To jest na pewno mega fajne - mówił nam Zmarzlik.

Oglądasz Wideo: Eurosport Bartosz Zmarzlik o torze na stadionie PGE Narodowym w Warszawie

- Takie tory jednodniowe, są zazwyczaj bardzo ciasne, małe, ale z wieloma liniami jazdy. Czasem jest dużo niespodzianek, bo się robią dziury. Przez to można stracić i zyskać, więc jest dosyć ciekawie - dodał 27-latek.

Grand Prix Polski 2022. O której godzinie kwalifikacje i turniej? Gdzie oglądać?

Główne zawody poprzedzą kwalifikacje, które zostaną przeprowadzone w piątek, 13 maja. Transmisja z tego wydarzenia od godz. 16.55 bez reklam w Eurosporcie Extra w Playerze.

Studio przed GP Polski rozpocznie się w sobotę, 14 maja o godz. 18.30. Początek zawodów o 19.00. Zapraszamy do Eurosportu Extra w serwisie player.pl. Transmisję będzie można również oglądać w telewizji ogólnodostępnej TTV.

Plan ORLEN Warsaw FIM SGP of Poland:

piątek, 13 maja:

17 - trening i kwalifikacje

sobota, 14 maja:

18.48 rozpoczęcie prezentacji

19.04 start do pierwszego wyścigu zawodów