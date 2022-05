Nieudane półfinały polskich żużlowców. Na Narodowym triumfował Australijczyk

Zobacz początek kwalifikacji do Grand Prix Chorwacji 2022. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Początek kwalifikacji do Grand Prix Chowacji 2022

Początek kwalifikacji do Grand Prix Chowacji 2022

Zobacz występ Pawła Przedpełskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji 2022. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przedpełski w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji 2022

Przedpełski w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji 2022

Zobacz przejazdy Bartosza Zmarzlika oraz Macieja Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji 2022. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zmarzlik i Janowski w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji...

Zmarzlik i Janowski w kwalifikacjach do Grand Prix Chorwacji 2022

Wybory numerów do Grand Prix Chorwacji 2022

Wybory numerów do Grand Prix Chorwacji 2022

Zobacz, co powiedział Daniel Bewley po dwóch seriach biegów w Grand Prix Chorwacji. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Maciej Janowski odniósł triumf w dziewiątym biegu w Grand Prix Chorwacji. Zobacz, jak do tego doszło. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Bartosz Zmarzlik odniósł triumf w 20. biegu w Grand Prix Chorwacji. Ostatni był Patryk Dudek. Polak nie awansował do półfinałów. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Anders Thomsen odniósł triumf w pierwszym półfinale w Grand Prix Chorwacji. Do finału awansował również drugi Maciej Janowski. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik w rozmowie z Marcinem Kuźbickim po wygraniu Grand Prix Chorwacji. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Macieja Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Przejazd Janowskiego w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika i Patryka Dudka w kwalifikacjach do do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Ostatni przejazd Zmarzlika i Dudka w kwalifikacjach do Grand...

Ostatni przejazd Zmarzlika i Dudka w kwalifikacjach do Grand...

Zobacz przejazd Leona Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Przejazd Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do do Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix...

Przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Polski

Lindgrenowi w 7. biegu spadł łańcuch. Dobiegł do mety

Lindgrenowi w 7. biegu spadł łańcuch. Dobiegł do mety

Zobacz, co powiedział Robert Kubica o swoich wrażeniach z Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału SGP w Warszawie

Zmarzlik nie awansował do finału SGP w Warszawie

Zmarzlik nie awansował do finału SGP w Warszawie

Maciej Janowski nie awansował do finału Grand Prix Polski. Zobacz jego przejazd w 2. półfinale. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po przegranych zawodach Grand Prix Polski na PGE Narodowym. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Cały sezon Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze

Zawody w Warszawie zgromadziły komplet publiczności. Faworytem fanów był Zmarzlik, który w piątek wygrał kwalifikacje. Dwa tygodnie temu 27-letni żużlowiec wygrał pierwszą rundę mistrzostw świata w chorwackim Gorican, a drugi był wówczas Maciej Janowski. Tym razem Biało-Czerwoni na pewno liczyli na powtórkę. Niestety, nie udało się powtórzyć sukcesu.

Oglądasz Wideo: Eurosport Prezentacja zawodników i hymn Polski przed SGP w Warszawie

Dobre występy Polaków na Narodowym

TAK RELACJONOWALIŚMY ZAWODY NA ŻYWO W EUROSPORT.PL

Na początek zawodów polskiej publiczności z dobrej strony pokazał się Paweł Przedpełski, który w swoim biegu przyjechał drugi, za Duńczykiem Mikkelem Michelsenem (ten zawodnik w Gorican był trzeci).

W kolejnym wyścigu fani zobaczyli w akcji Zmarzlika. Dwukrotny mistrz świata ruszył z impetem, a potem tylko powiększał swoją przewagę nad rywalami. Od razu pokazał, że będzie niezwykle mocny. Zmarzlik jeszcze nigdy wcześniej nie dotarł do finału na PGE Narodowym i zamierzał to zmienić.

Oglądasz Wideo: Eurosport Bartosz Zmarzlik wygrał 2. bieg w Grand Prix Polski

W trzecim biegu zmierzyło się trzech Polaków: Maciej Janowski, Patryk Dudek i startujący z "dziką kartą" Maksym Drabik, a także Brytyjczyk Tai Woffinden. Walka na torze była kapitalna. Po kilku mijankach ostatecznie wygrał Janowski i też udowodnił, że liczy na sukces. W 2017 i 2018 roku zawodnik Sparty Wrocław zajął drugie miejsce na Narodowym, chciał więc przypomnieć sobie miłe chwile.

Oglądasz Wideo: Eurosport Maciej Janowski wygrał bieg nr 3 podczas SGP w Warszawie

Pierwsza seria pokazała, że najlepiej na starcie radzili sobie zawodnicy na skrajnych torach - pierwszym i czwartym.

W swoim drugim starcie Zmarzlik sięgnął po dwa punkty, bo po kiepskim wyjściu spod taśmy nie nadrobił już na dystansie straty do Leona Madsena. Doświadczony Duńczyk wygrał w 2019 roku na Narodowym, więc doskonale wiedział, jak sobie tutaj radzić.

Oglądasz Wideo: Eurosport Bartosz Zmarzlik drugi w biegu nr 5 podczas SGP w Warszawie

Upadek Dudka

Dramatyczny przebieg miał bieg numer sześć. Dudek wjechał w koleinę po wyjściu z drugiego łuku, a jego motocykl poszybował w górę. Polak nie był w stanie skontrolować maszyny i po chwili leżał na torze. Przy dużej prędkości uderzył w niego jeszcze upadający Australijczyk Jack Holder. Na szczęście skończyło się na bolesnych potłuczeniach.

Oglądasz Wideo: Eurosport Upadek Patryka Dudka w 6. biegu SGP w Warszawie

Oglądasz Wideo: Eurosport Lindgrenowi w 7. biegu spadł łańcuch. Dobiegł do mety

W ósmym biegu z fantastycznej strony pokazał się Janowski. "Magic" niczym błyskawica ruszył z czwartego pola, objechał rywali przy bandzie i przy aplauzie polskiej publiczności sięgnął po trzy punkty. Po dwóch startach miał ich w dorobku sześć. Był czele całej stawki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Maciej Janowski wygrał bieg nr 8 podczas SGP w Warszawie

Starcia Polaków

Emocje były w wyścigu dziesiątym. Spotkali się w nim faworyci zawodów Zmarzlik i Janowski, którzy chcieli zbudować nad groźnym rywalem przewagę psychologiczną, a także Przedpełski i Jason Doyle. Bieg przybrał nieoczekiwany obrót. W stawce gigantów najlepiej poradził sobie startujący bez kompleksów Przedpełski, drugi był Zmarzlik, a trzeci Janowski.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zmarzlik, Janowski i Przedpełski w biegu nr 10 podczas SGP w Warszawie

Oglądasz Wideo: Eurosport Paweł Przedpełski po wygranym biegu nr 10 podczas SGP w Warszawie

Team Janowskiego miał o czym myśleć po 13. biegu, kiedy "Magic" zajął ostatnie miejsce i mocno skomplikował swoją sytuację w Grand Prix Polski.

Chrapkę na awans do półfinału mieli też inni Polacy. W 14. wyścigu Drabik zajął drugie miejsce, a Przedpełski trzecie. W tym momencie mieli odpowiednio pięć i siedem punktów na koncie, więc ciągle liczyli się w grze.

Oglądasz Wideo: Eurosport Drabik i Przedpełski w biegu nr 14 podczas SGP w Warszawie

To samo można było powiedzieć o jadącym w kolejnym biegu Zmarzliku. Gorzowianin popisał się fantastyczną szarżą po zewnętrznej, wygrał rywalizację i po czterech seriach zgromadził 10 "oczek". Jego występ w półfinale był już pewny.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zmarzlik wygrał 15. bieg SGP w Warszawie, Dudek 3. Źródło: Eurosport Wyniki Grand Prix Polski po czterech rundach

Zmarzlik, Janowski i Przedpełski w półfinale

Zwycięstwem w biegu 17. z zawodami pożegnał się Dudek. On swoje szanse na sukces pogrzebał znacznie wcześniej. W kolejnym wyścigu świetnie spisał się Przedpełski. Debiutujący jako stały uczestnik cyklu Grand Prix Polak zajął drugie miejsce za Woffindenem i mógł się cieszyć z półfinału.

Starcie numer 19 to był czas na rehabilitację dla Janowskiego. Nerwy były wielkie, ale Polak z impetem wjechał do półfinału. Mimo słabego startu wspaniale walczył na dystansie, mijał kolejnych rywali i po wygranej zgromadził w sumie 10 punktów.

Oglądasz Wideo: Eurosport Janowski wygrał bieg nr 19 podczas SGP w Warszawie

Na koniec serii zasadniczej zaprezentowali się m.in. Zmarzlik i Drabik. Faworyt gospodarzy stoczył fantastyczną walkę z Maxem Fricke'em. Po niej minimalnie lepszy był Australijczyk. Drugi Zmarzlik wygrał serię zasadniczą z 12 pkt na koncie. Janowski był zaraz za nim.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zacięta walka Fricke'a ze Zmarzlikiem w 20. biegu SGP w Warszawie

Źródło: Eurosport Wyniki Grand Prix Polski na żużlu po rundzie zasadniczej

Finał bez Polaków

W pierwszym półfinale wystartowali Zmarzlik, Przedpełski, Szwed Fredrick Lindgren i Fricke. Australijczyk ponownie jechał pierwszy, ale gorzowianin był tuż za nim. Niestety, na dwa okrążenia przed końcem Zmarzlik musiał się ratować, by nie wjechać w koło Fricke'a, na moment stracił panowanie nad motorem, co wykorzystał Lindgren. W ten sposób na koniec Polak przyjechał trzeci na linię mety. Konsternacja na Narodowym. Zmarzlik po raz szósty nie zdołał wjechać do finału w Warszawie. Przedpełski przyjechał ostatni.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zmarzlik nie awansował do finału SGP w Warszawie

W drugim półfinale zobaczyliśmy Janowskiego, Duńczyków Madsena i Michelsena oraz Brytyjczyka Roberta Lamberta. "Magic" był ostatnią nadzieją Polaków na podium, ale nie sprostał oczekiwaniom. Wygrał Michelsen przed Madsenem i Janowskim.

Oglądasz Wideo: Eurosport Janowski odpadł w 2. półfinale SGP w Warszawie

W finałowej rozgrywce najlepiej poradził sobie rewelacyjnie jadący Fricke, który wyprzedził Madsena i Lindgrena. Była to powtórka startu, bo przy pierwszym podejściu upadł Michelsen i został wykluczony.

Oglądasz Wideo: Eurosport Max Fricke wygrał Grand Prix Polski na żużlu na PGE Narodowym Oglądasz Wideo: Eurosport Upadek Michelsena w finale SGP w Warszawie. Bieg przerwany Źródło: Eurosport Wyniki klasyfikacji generalnej po SGP w Warszawie

Transmisje z zawodów Speedway Grand Prix w Eurosporcie Extra w Playerze i kanale TTV