Bartosz Zmarzlik bije się w pierś. "Ewidentny błąd"

Na PGE Narodowym rozegrano sześć turniejów Grand Prix i we wszystkich uczestniczył Zmarzlik. Po raz piąty jechał jako stały uczestnik cyklu, za każdym razem docierał do półfinału i potem nie był w stanie przebrnąć tej fazy zawodów. Szczęście znowu było blisko.

Zmarzlik szczery do bólu

Nieudane półfinały polskich żużlowców. Na Narodowym triumfował Australijczyk Australijczyk Max... czytaj dalej » Tym razem Zmarzlik w półfinale jechał za późniejszym triumfatorem warszawskiego GP Maxem Fricke'em. Na trzecim okrążeniu popełnił jednak błąd i wyprzedził go jeszcze Szwed Fredrick Lindgren. Co się stało w tym feralnym półfinale?

- Wszystko było naprawdę dzisiaj dobrze, wszystko sprzyjało - zaczął Zmarzlik rozmowę z Sebastianem Szczęsnym z Eurosportu. - Ewidentny błąd szkolny, jeździecki na trzecim okrążeniu. Fatalny błąd, źle ustawiłem motocykl, źle pojechałem, pociągnęło mnie i skończył się półfinał - analizował.

To wszystko wyglądało tak, jakby gorzowianin był dużo szybszy od Fricke'a i w pewnym momencie wpadł w jego tylne koło...

- Nie miałem co zrobić z prędkością na prostej - wyjaśnił polski zawodnik. - Nie byłem skupiony za bardzo, żeby go wyprzedzać, tylko pilnowałem tej drugiej pozycji. Na normalnym torze nic by się nie działo. Wyłamałem maszynę za mocno, dużo nasypanej nawierzchni złapałem po równaniu i bardzo mocno mi podniosło motocykl. Mój błąd ewidentny i nie ma co mówić. W tej fazie zawodów nie było już szans na drugie miejsce - ocenił.

Czy Zmarzlik wierzy w fatum Narodowego?

- To zbieg okoliczności. Na otwartej tacy miałem finał, ale popełniłem błąd i tyle. Jeszcze długi sezon przed nami - zakończył wybitny żużlowiec.

