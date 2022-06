Speedway Grand Prix Polski w Gorzowie 2022: relacja na żywo

Fenomenalna szarża Zmarzlika! Dwukrotny indywidualny mistrz świata przedłużył przeciwległą prostą i tym jednym manewrem awansował z ostatniej na drugą pozycję, którą utrzymał do mety. Dwóch Biało-Czerwonych w finale!

Dudek w finale! Polak po wyjściu spod taśmy minął rywali po zewnętrznej, z każdym metrem powiększał przewagę i pewnie dowiózł prowadzenie do mety. Razem z nim do decydującego biegu awansował drugi Vaculik.

Żużlowcy już gotowi do startu w 1. półfinale. Od krawężnika: Vaculik, Lambert, Madsen oraz Dudek.

Do półfinałów w Gorzowie awansowali: Vaculik, Bewley, Zmarzlik, Dudek, Thomsen, Lambert, Madsen, a także Doyle. Poza czołową "ósemką" trzech Polaków: Przedpełski, Woźniak oraz Janowski.

Zmarzlik fantastycznie napędził się po szerokiej i objął prowadzenie, którego nie oddał do mety. Dwa oczka dla Vaculika, który wygrał rundę zasadniczą. Przedpełski z jednym punktem.

Fatalny start Janowskiego, który już po pierwszym łuku miał ogromną stratę do rywali. Później "Magic" zanotował niegroźny uślizg, ale zdążył pozbierać się z toru. Wygrał Madsen przed Lambertem oraz Thomsenem.

Bieg bez emocji. Bardzo szybkiego dziś Dudka próbował gonić Bewley, ale ostatecznie zajął drugie miejsce. "Jedynka" Janowskiego może go pozbawić szans na półfinał.

Świetna szarża Vaculika. Żużlowiec miejscowej Stali objął prowadzenie już na pierwszym okrążeniu i nie wypuścił go do samej mety. Drugi Michelsen, trzeci Lambert, czwarty Woffinden.

Po przerwie na równanie toru wracamy do rywalizacji. Pod taśmą: Woźniak, Przedpełski, Lindgren, Madsen.

SGP Gorzów: Janowski i Lindgren walczą do ostatnich metrów

Wracamy do rywalizacji. Na starcie: Vaculik, Madsen, Bewley oraz Holder.

Ze startu najlepiej wyszedł Doyle, który dowiózł prowadzenie do mety. Bez emocji w pierwszym biegu dnia.

Nad stadionem w Gorzowie pada deszcz. Miejmy nadzieję, że nie przeszkodzi to w rozegraniu zawodów.

Sobotnie kwalifikacje przyniosły jednak niespodziankę i Zmarzlik skończył je dopiero na piątym miejscu. Nie oznacza to jednak, że w zawodach nie będzie lepiej.

Zmarzlik jest liderem klasyfikacji GP po czterech turniejach i na pewno należy go zaliczyć do faworytów piątej w tym roku odsłony rywalizacji. Tym razem żużlowcy będą się ścigać na stałym torze, a do tego dobrze im znanym z występów w ekstralidze.