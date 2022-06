Groźnie wyglądający upadek byłego mistrza świata. "Ależ nim targnęło!"

The Power of Sport: Podsumowanie Grand Prix Chorwacji

Martin Vaculik wygrał drugi półfinał w Grand Prix Czech. Niestety dopiero trzeci był Bartosz Zmarzlik, przez co nie awansował do finału. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Po dobrym starcie mistrz świata z 2018 roku stracił przyczepność, poderwało go do góry i wylądował na ziemi. Sytuacja miała miejsce w 13. biegu.

- Doyle! Ależ nim targnęło! Jakie szczęście, że nikt na niego nie wpadł – krzyknął komentujący zawody w Eurosporcie Extra w Playerze Michał Korościel.

RELACJA Z GRAND PRIX W TETEROWIE

Zawsze bardzo zdeterminowany

- Jason jest bardzo zdeterminowany, bardzo dąży do tego, żeby wygrywać. Kiedy te motocykle nie pracują tak, jak on by tego oczekiwał, to on próbuje wykrzesać siebie kilka dodatkowych procent i jechać na granicy ryzyka – dodał Rafał Lewicki.

Zawodnik został otoczony specjalną płachtą odgradzającą go od kibiców. Na szczęście Australijczyk po chwili wstał o własnych siłach i mógł kontynuować zawody, choć szans na sukces nie miał już żadnych.

W Teterowie wygrał Patryk Dudek. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu.



Trzeci w finale był Szwed Fredrik Lingren, a czwarty Brytyjczyk Robert Lambert.



Po fazie zasadniczej odpadli Maciej Janowski i Paweł Przedpełski.



Kolejne zawody zaplanowano na 25 czerwca w Gorzowie Wielkopolskim.