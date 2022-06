Patryk Dudek wygrał Grand Prix w Teterowie. Bartosz Zmarzlik drugi

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Czech w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świetny przejazd Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP w Pradze

Zobacz przejazd Macieja Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Czech w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Janowskiego w kwalifikacjach do SGP w Pradze

Zobacz przejazd Patryka Dudka w kwalifikacjach do SGP Czech w Pradze. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Dudka w kwalifikacjach do SGP w Pradze

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym podczas Grand Prix Czech. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Maciej Janowski został wykluczony z finałowego biegu w Grand Prix Czech. Zobacz, jak do tego doszło. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział zwycięzca Grand Prix Czech, Martin Vaculik. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Maciej Janowski po wykluczeniu w finale Grand Prix Czech. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz przejazd Roberta Lamberta w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Lamberta w kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec

Zobacz przejazd Leona Madsena w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Madsena w kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Przejazd Zmarzlika w kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec

Zobacz przejazd Bartosza Zmarzlika i Macieja Janowskiego w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Świetne przejazdy Zmarzlika i Janowskiego w kwalifikacjach do...

Zobacz najszybszy przejazd Bartosza Zmarzlika w kwalifikacjach do SGP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zmarzlik najszybszy w kwalifikacjach do Grand Prix Niemiec

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek podczas Grand Prix Niemiec na torze w Teterow. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik o kondycji toru w Teterowie podczas GP Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Patryk Dudek wygrał 20. bieg i tym samym zajął 1. miejsce po fazie zasadniczej w Grand Prix Niemiec. Ostatnią pozycję zajął Maciej Janowski. Polak nie awansował do półfinałów. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Fredrik Lindgren wygrał drugi półfinał w Grand Prix Niemiec. Do finału awansował również drugi Bartosz Zmarzlik. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek po wygraniu Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Bartosz Zmarzlik po Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Patryk Dudek w rozmowie z Sebastianem Szczęsnym po Grand Prix Niemiec. Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze.

Żużlowe Grand Prix odbyło się w Teterowie po raz piąty w historii. W 2019 roku wygrał tam Maciej Janowski. Wcześniej, na niemieckiej ziemi, triumfował też w Berlinie Tomasz Gollob w 2001 roku. Spośród stałych polskich uczestników cyklu na podium zawodów o GP Niemiec stawał jeszcze Zmarzlik, który był drugi w 2016 i 2019 roku oraz trzeci w 2018.

TAK RELACJONOWALIŚMY NA ŻYWO GP NIEMIEC W EUROSPORT.PL

Polacy wygrywają biegi w Teterowie

Jako pierwszy z Polaków w zawodach zaprezentował się publiczności Janowski. Poszło mu bardzo dobrze. Nie był najszybszy na starcie, ale po wyjściu z pierwszego wirażu doskonale zaatakował. Wjechał między Maxa Fricka i Leona Madsena, wyszedł na prowadzenie i nie oddał go już do końca. "Magic" już czwarty raz w tym sezonie zwyciężył na inaugurację zawodów Grand Prix.

Oglądasz Wideo: Eurosport Janowski wygrał 1. bieg w Grand Prix Niemiec

W trzecim wyścigu Martin Vaculik i Tai Woffinden jeden po drugim wpadli w koleiny na torze i wywrócili się. Nic im się nie stało, ale obaj zostali wykluczeni z powtórki. To była szansa dla Patryka Dudka. Polak ją zmarnował, przegrywając ze startującym z "dziką kartą" Niemcem Kaiem Huckenbeckiem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Upadek Vaculika i Woffindena w 3. biegu w GP Niemiec

W czwartym biegu jak błyskawica wyskoczył spod taśmy Zmarzlik. Od razu miał kolosalną przewagę nad resztą stawki i do mety kontrolował wydarzenia na torze. Z kolei Paweł Przedpełski przyjechał na metę trzeci.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Zmarzlik wygrał 4. wyścig, Przedpełski 3.

Biało-Czerwoni w formie

Zmarzlik długo nie odpoczął, bo wystąpił już w pierwszym biegu drugiej serii. Dwukrotny mistrz świata ponownie był najszybszy po starcie, ale tym razem po zewnętrznej zaskoczył go Woffinden. Polak nie dogonił już utytułowanego Brytyjczyka i musiał zadowolić się dwoma punktami.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Woffinden wygrał 5. bieg, Zmarzlik 2.

W siódmym wyścigu po raz drugi zaprezentował się Dudek. Polak pojechał doskonale. Po świetnym starcie wyszedł na prowadzenie i nie oddał go już do końca.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Dudek wygrał 7. bieg w GP Niemiec

Serię kończyli m.in. Janowski i Przedpełski. Biało-Czerwoni od początku przejęli inicjatywę. Startujący z najlepszego czwartego toru Przedpełski po pierwszym wirażu objął prowadzenie, a drugi był Janowski. W takiej kolejności dojechali do mety.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Przedpełski wygrał 8. bieg w Grand Prix Niemiec, Janowski 2.

Po pierwszych startach żużlowcy mocno narzekali na tor, który przy krawężniku miał w sobie wiele kolein, grożących wypadkiem.

Oglądasz Wideo: Eurosport Zmarzlik podczas GP Niemiec o kondycji toru w Teterowie

Dudek w drodze do awansu

W 9. wyścigu po raz kolejny z najlepszej strony pokazał się Dudek. Polak po zaciętej, emocjonującej walce z Madsenem i Jackiem Holderem objął prowadzenie, które dowiózł do końca. Jako ostatni przyjechał Przedpełski. Dudek w tym momencie miał na koncie osiem punktów. Był więc na dobrej drodze, by awansować do półfinału, co nie udało mu się w 14 poprzednich startach w GP.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Dudek wygrał 9. bieg w GP Niemiec

Bieg numer 12 był konfrontacją Zmarzlika, Janowskiego, Huckenbecka i Doyle'a. Mimo trudnego toru zawodnicy od początku bez pardonu walczyli o punkty. Ostatecznie obronną ręką wyszedł z tego boju Zmarzlik, a Janowski był trzeci.

Dwa starty przed końcem zawodów wszyscy czterej Polacy mieli szanse na awans do półfinału.

Źródło: Eurosport Wyniki Grand Prix Niemiec po trzech seriach

Groźnie wyglądający upadek

W 13. biegu mieliśmy wypadek. Doyle objął prowadzenie na pierwszym okrążeniu, ale wpadł w koleinę, jego motor poszybował w górę i Australijczyk wywrócił się z impetem. Na szczęście nikt na niego nie wpadł i wstał o własnych siłach.

Oglądasz Wideo: Eurosport Upadek Doyle’a podczas 13. biegu w GP Niemiec

W kolejnym starciu pojechali dwaj najskuteczniejsi do tej pory Polacy: Dudek i Zmarzlik. To jednak nie oni rozdawali karty, a Fredrik Lindgren. Za Szwedem przyjechał Dudek, a Zmarzlik niespodziewanie był ostatni. To dla niego pierwszy bieg bez punktów w Grand Prix po 55 kolejnych startach!

Na odmianę losu liczył Przedpełski. Polak wiedział, że to jego wielka szansa, by wskoczyć do półfinału. Walczył ambitnie, ale niestety upadł na dystansie. Na szczęście nic mu się nie stało. Został jednak wykluczony.

Oglądasz Wideo: Eurosport Upadek Przedpełskiego podczas 15. biegu GP Niemiec

Czwartą serię kończył Janowski. "Magic" zmienił motor, ale nic to nie dało. Regulacje ustawione w maszynie okazały się chybione. Motor nie dał płynnie się prowadzić. Od początku zawodnik wrocławskiej Sparty jechał na szarym końcu i na nim zakończył.

Oglądasz Wideo: Eurosport Woffinden wygrał 16. bieg w GP Niemiec. Janowski 4. Źródło: Eurosport Wyniki Grand Prix Niemiec po czwartej serii

Walka o półfinał

W 18. wyścigu swoja ostatnią szansę miał Przedpełski, ale dojechał ostatni. Dwa punkty w kolejnym biegu zaliczył z kolei Zmarzlik. Jechał dość asekuracyjnie i spokojnie wjechał do półfinału. Wiedział jednak, że z dziesięcioma punktami nie będzie jako pierwszy wybierał pola startowego.

Oglądasz Wideo: Eurosport Holder wygrał 19. bieg w GP Niemiec. Zmarzlik 2.

Wielkie emocje były w ostatnim, dwudziestym wyścigu. Po raz kolejny doskonale spisał się Dudek. Jego motor jechał bez zarzutu i pewnie wygrał rywalizację. Był najlepszy nie tylko w tym biegu, ale także w całej serii zasadniczej. Zgromadził 13 punktów.

Musiał walczyć też Janowski. On jednak znowu miał problemy z maszyną i przyjechał na metę ostatni, ze spuszczoną głową. To był koniec marzeń o półfinale. Janowski po trzech poprzednich startach w GP był drugi w klasyfikacji generalnej. Miejsce to utrzymał, ale po klapie w Teterowie na pewno będzie miał bezsenną noc.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Dudek wygrał 20. bieg w Grand Prix Niemiec, Janowski ostatni

Źródło: Eurosport Wyniki fazy zasadniczej Grand Prix Niemiec

Decydujące starcia

Tak więc w półfinałach zobaczyliśmy dwóch Polaków: Dudka i Zmarzlika. Obaj mieli wielkie ambicje, by wygrać te trudne zawody.

W pierwszym półfinale zobaczyliśmy Dudka, Woffindena, Madsena i Roberta Lamberta. Polak wygrał start, nie dał się wyprzedzić po pierwszym wirażu i potem nikt go już nie dogonił. Drugi do finału wjechał Lambert.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Dudek wygrał 1. półfinał w Grand Prix Niemiec

W następnym biegu pojechali: Zmarzlik, Lindgren, Holder i Daniel Bewley. Polak na pierwszym łuku był za rywalami, ale po fantastycznym ataku wyskoczył przed nich. Potem Zmarzlika wyprzedził Lindgren, gorzowianin miał spore problemy, by utrzymać drugą pozycję, ale ostatecznie udała mu się ta sztuka.

Oglądasz Wideo: Eurosport SGP. Lindgren wygrał 2. półfinał w Grand Prix Niemiec, Zmarzlik awansował do finału

W finale mieliśmy więc Dudka i Zmarzlika, Szweda Lindgrena i Brytyjczyka Lamberta. Start wygrali Polacy, a potem jechali już pewnie i szybko. Ostatecznie triumfował Dudek, który wyprzedził rodaka i sięgnął po swoją trzecią wygraną w zawodach Grand Prix w historii. Trzeci był Lindgren.

Zmarzlik zachował prowadzenie w klasyfikacji generalnej Speedway Grand Prix.

Oglądasz Wideo: Eurosport Patryk Dudek wygrał Grand Prix Niemiec. Zmarzlik 2. Źródło: Eurosport Wyniki Grand Prix Niemiec Źródło: Eurosport Klasyfikacja generalna po Grand Prix Niemiec

Pozostałe turnieje GP:



25 czerwca – Gorzów Wlkp.

13 sierpnia – Cardiff (Walia)

27 sierpnia – Wrocław

10 września – Vojens (Dania)

17 września – Malilla (Szwecja)

1 października – Toruń

5 listopada – Oceania