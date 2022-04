Legenda przestrzega żużlowców. "Cykl Speedway Grand Prix oddziela chłopców od mężczyzn"

Spółka Discovery, która przejmie (i to na 10 lat) po brytyjskiej firmie BSI rolę promotora cyklu Grand Prix na żużlu, ogłosiła plany, dotyczące najlbiższej przyszłości najważniejszych rozgrywek na świecie. Discovery Sport Events będzie odpowiedzialne za Grand Prix, MŚ U-21 i U-16 (mają one być „supportem” przed Grand Prix), a spółka wspomagać ma również młodych zawodników w wieku 10-15 lat.

Zmagania w Speedway Grand Prix 2022 ruszają w ostatnią sobotę kwietnia. Na liście stałych uczestników jest czterech reprezentantów Polski: Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek oraz Paweł Przedpełski.

Pierwsze zawody zostaną rozegrane 30 kwietnia na torze w chorwackim Gorican. Początek o godzinie 19.00.

Klucz do zwycięstwa

Jednym z ekspertów Eurosportu w nadchodzącym sezonie będzie rekordzista pod względem triumfów w indywidualnych mistrzostwach świata Tony Rickardsson. Szwed wygrywał aż sześciokrotnie (1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005).

Były znakomity żużlowiec zdradził swoją receptę na sukces.

- Każdy startuje z tego samego poziomu i sam czuje najlepiej, na co może go być stać w najbliższym sezonie. Cykl Speedway Grand Prix oddziela chłopców od mężczyzn. Kluczem do nawiązania walki z najlepszymi zawsze była i jest umiejętność radzenia sobie z presją - zaznaczył 51-latek.

- Szczególnie trudne zadanie czeka w tym kontekście Przedpełskiego, który debiutuje w gronie stałych uczestników cyklu. Jeśli będzie potrafił sobie z tym radzić, to w 2022 roku będzie czekać go wiele pięknych chwil - powiedział Rickardsson.

Źródło: Newspix Tony Rickardsson jest sześciokrotnym indywidualnym mistrzem świata

Wszystko przemawia za Zmarzlikiem

Dla wielu głównym faworytem sezonu jest Zmarzlik. Mimo młodego wieku 27-latek ma na swoim koncie już pięć medali indywidualnych mistrzostw świata, w tym dwa złote. Żużlowiec jest zresztą typowany do prześcignięcia legendarnego Szweda w klasyfikacji wszech czasów w niedalekiej przyszłości.

- Dla mnie te statystyki nie mają większego znaczenia. Liczę się z tym, że ktoś pobije mój rekord sześciu wygranych w cyklu. Co więcej, mam wręcz mam nadzieję, że tak się stanie. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł pogratulować takiej osobie historycznego wyczynu - przyznał Rickardsson.

- Należy zauważyć, że w tym roku zabraknie pierwszego oraz trzeciego zawodnika poprzedniego sezonu (Artioma Łaguty oraz Emila Sajfutdinowa). Wystarczy spojrzeć, jak układała się walka w 2021 roku. - Różnica między czołową dwójką (Łagutą i Zmarzlikiem), a nawet trójką (również Sajfutdinowem) nad resztą stawki była ogromna. To wszystko - w połączeniu ze świetną formą, jaką Zmarzlik prezentuje nieprzerwanie od kilku lat - każe sądzić, że w tym roku to właśnie on sięgnie po swój trzeci tytuł w karierze - dodał.

Źródło: Getty Images Bartosz Zmarzlik jest dwukrotnym indywidualnym mistrzem świata

Brak Rosjan szansą dla pozostałych Polaków

Ośmiokrotny indywidualny mistrz Szwecji nie ukrywa, że brak Rosjan, zawieszonych przez Międzynarodową Federację Motocyklową (FIM) w związku z rosyjską agresją na Ukrainie, to ogromne osłabienie dla cyklu Speedway Grand Prix. Żużlowe Grand Prix pełne emocji. Ubiegły sezon dobrym prognostykiem Cykl Grand Prix w... czytaj dalej »

- Z jednej strony uważam, że sankcje dla rosyjskich sportowców, w tym żużlowców, powinny być stosowane. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że Łaguta czy Sajfutdinow opowiedzieli się przeciwko Putinowi. Trudno mi jednak wyobrazić sobie sytuację, że sprawy poszczególnych zawodników mogłyby być rozpatrywane indywidualnie. Decyzja musiała więc dotyczyć albo wszystkich, albo nikogo. Ich nieobecność jest tym bardziej smutna, że mówimy o dwóch medalistach z ubiegłego sezonu. Będzie to miało ogromny wpływ na sportową rywalizację, ale zarazem otworzy ogromną szansę dla pozostałych żużlowców. Jednym z takich zawodników jest chociażby Janowski, który w swojej karierze aż czterokrotnie był czwarty. Myślę, że w tej sytuacji jego medal staje się bardzo realny. Podobnie wygląda to zresztą w przypadku Dudka, który dodatkowo podejdzie do cyklu z czystą głową po tym, jak w ostatnim roku zabrakło go w stawce najlepszych żużlowców świata - przypomniał.

Kalendarz Speedway Grand Prix 2022:

30 kwietnia, Gorican (Chorwacja)

14 maja, Warszawa (Polska)

28 maja, Praga (Czechy)

4 czerwca, Teterow (Niemcy)

25 czerwca, Gorzów Wielkopolski (Polska)

13 sierpnia, Cardiff (Wielka Brytania)

27 sierpnia, Wrocław (Polska)

10 września, Vojens (Dania)

17 września, Malilla (Szwecja)

1 października, Toruń (Polska)

5 listopada, GP Oceanii (dokładne miejsce zostanie ustalone w późniejszym terminie)

Lista stałych uczestników SPG 2022:

Bartosz Zmarzlik (Polska)

Maciej Janowski (Polska)

Fredrik Lindgren (Szwecja)

Tai Woffinden (Wielka Brytania)

Leon Madsen (Dania)

Max Fricke (Australia)

Jason Doyle (Australia)

Robert Lambert (Wielka Brytania)

Anders Thomsen (Dania)

Martin Vaculik (Słowacja)

Paweł Przedpełski (Polska)

Mikkel Michelsen (Dania)

Patryk Dudek (Polska)

Jack Holder (Australia)

Dan Bewley (Wielka Brytania)

Speedway Grand Prix 2022. Format zmagań

Każde zawody planowo będą rozgrywane w soboty i będą składać się z 20 biegów eliminacyjnych. Ośmiu najlepszych żużlowców dnia zmierzy się w dwóch półfinałach, z których wyłonionych zostanie czterech finalistów.

Za zwycięstwo w danej rundzie zawodnik otrzyma 20, za drugie miejsce 18, za trzecią lokatę 16, a za czwartą pozycję 14 punktów do klasyfikacji generalnej. Żużlowcy z miejsc 5-8 otrzymają odpowiednio 12, 11, 10 oraz 9 oczek, a ci z miejsc 9-16 odpowiednio: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 oraz 1 punkt.

Indywidualnym mistrzem świata zostanie zawodnik z największą liczbą punktów na koniec sezonu.