Polak wielkim faworytem Speedway Grand Prix. "Nie widzę konkurenta dla Zmarzlika"

Maciej Janowski okazał się najlepszy w drugiej rundzie żużlowych mistrzostw świata, która ponownie została rozegrana we Wrocławiu. Drugie miejsce zajął Tai Woffinden, a trzecie Bartosz Zmarzlik.

Zmagania w Speedway Grand Prix 2022 ruszają już w sobotę na torze w chorwackim Gorican. Na liście stałych uczestników jest czterech reprezentantów Polski: Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek oraz Paweł Przedpełski.

Jak poradzą sobie polscy żużlowcy? Kto może być czarnym koniem tegorocznej rywalizacji? Czy nieobecność Rosjan w znaczącym stopniu wpłynie na przebieg walki o medale?

Pytań przed startem cyklu jest wiele.

Źródło: Newspix Piotr Protasiewicz jest ośmiokrotnym drużynowym mistrzem Polski

"Trudno będzie mu dorównać w Grand Prix"

- Swoją świetną formę potwierdza od kilku lat, ale i początek 2022 roku jest dla niego znakomity. Jego ogromną zaletą jest to, że na przestrzeni całego sezonu nie popełnia wielu błędów i pod tym kątem trudno będzie mu dorównać w Grand Prix - zauważył Protasiewicz.

- Swoją świetną formę potwierdza od kilku lat, ale i początek 2022 roku jest dla niego znakomity. Jego ogromną zaletą jest to, że na przestrzeni całego sezonu nie popełnia wielu błędów i pod tym kątem trudno będzie mu dorównać w Grand Prix - zauważył Protasiewicz.

- Jeśli będą go omijać kontuzje czy wypadki losowe, to nic nie powinno mu zagrozić w zdobyciu złota. Na ten moment to najlepszy zawodnik na świecie - powiedział żużlowiec reprezentujący barwy pierwszoligowego Stelmetu Falubazu Zielona Góra.

Protasiewicz wśród najgroźniejszych rywali Zmarzlika wymienił dwóch Skandynawów: Duńczyka Leona Madsena oraz Szweda Fredrika Lindgrena. Zaznaczył jednak, że trudno ich rozpatrywać w roli bezpośrednich konkurentów dla wychowanka Stali Gorzów Wielkopolski.

- Madsen u progu sezonu jest bardzo szybki. Z kolei Lindgren nawet jak gorzej radzi sobie w meczach ligowych, to w Grand Prix zawsze jest bardzo waleczny. Czy mogą oni rywalizować ze Bartkiem? Może być ciężko, ale to tylko sport. Na tę chwilę jednak nie widzę konkurenta dla Zmarzlika - skomentował.

Źródło: Newspix Bartosz Zmarzlik jest dwukrotnym indywidualnym mistrzem świata (2018, 2020)

Pozostali Polacy z problemami

Ekspert Eurosportu ostrożniej wypowiedział się na temat szans pozostałych Biało-Czerwonych: Macieja Janowskiego, Patryka Dudka oraz Pawła Przedpełskiego.

- U Janowskiego widzę dwa czynniki, które nie pozwalają mu wskoczyć na upragnione podium. Po pierwsze, w Grand Prix jest kilka torów, na których nie może w pełni wykorzystać atutu w postaci prędkości swojej maszyny. Po drugie, wciąż zauważam u niego problemy techniczne przy starcie, co nie pozwala mu zdobyć przewagi nad innymi żużlowcami - podkreślił drużynowy mistrz świata z 2005, 2009 oraz 2011 roku.

- Dudek zaczął sezon bardzo dobrze, chociaż bez takiego błysku jak chociażby Zmarzlik. Od zawsze dysponował świetnym momentem startowym, ale ma duże problemy, gdy znajduje się za plecami rywali na trasie. A to w cyklu Grand Prix, gdzie wyprzedzanie jest piekielnie trudne, jest niezmiernie ważne - zaznaczył Protasiewicz.

- Jeśli chodzi o Przedpełskiego, to myślę, że najbliższy sezon będzie dla niego bardzo wymagający. Doszło u niego wiele zmian zarówno w kontekście sprzętu, jak i całego teamu. Nie wszystkie są jednak takie, jakich mógłby oczekiwać. Przede wszystkim musi podejść do rywalizacji ze spokojem i wiele sobie nie obiecywać. To jeszcze młody i perspektywiczny zawodnik, ale Grand Prix rządzi się własnymi prawami - ocenił ekspert Eurosportu.

Źródło: Newspix Paweł Przedpełski będzie debiutantem w gronie stałych uczestników cyklu SGP

Brak Rosjan szansą dla pozostałych

Dla Protasiewicza ogromny wpływ na przebieg rywalizacji będzie miała nieobecność Rosjan. Dla wielu żużlowców może to być niepowtarzalna okazja, aby spełnić postawione przed sezonem cele.

- To niestety jedna z pochodnych tego, co dzieje się aktualnie na świecie. Nie oszukujmy się, że dla uczestników będzie to ogromne ułatwienie. Mam tu na myśli nie tylko Zmarzlika, który zrobi wszystko, aby odzyskać utracony tytuł mistrza świata, ale i chociażby pozostałych polskich zawodników - podkreślił indywidualny mistrz Polski z 1999 roku.

- Nie zmienia to faktu, że w cyklu zabraknie złotego oraz brązowego medalisty z zeszłego sezonu (odpowiednio Artioma Łaguty oraz Emila Sajfutdinowa - przyp. red.). Zabraknie tym samym czołowych żużlowców globu, co z pewnością wpłynie na poziom zmagań. Zastępujący ich Australijczyk Jack Holder i Brytyjczyk Dan Bewley mają duży potencjał, ale to jeszcze nie ta półka co Łaguta czy Sajfutdinow - zakończył Protasiewicz.

Źródło: Getty Images W 2021 roku indywidualnym mistrzem świata został Rosjanin Artiom Łaguta

Najlepszych żużlowców globu będzie można oglądać w zbliżającym się cyklu Speedway Grand Prix, który rozpocznie się na torze w chorwackim Gorican już 30 kwietnia.

Transmisje ze wszystkich rund SGP 2022 tylko w Eurosporcie Extra w Playerze.

Kalendarz Speedway Grand Prix 2022:

30 kwietnia, Gorican (Chorwacja)

14 maja, Warszawa (Polska)

28 maja, Praga (Czechy)

4 czerwca, Teterow (Niemcy)

25 czerwca, Gorzów Wielkopolski (Polska)

13 sierpnia, Cardiff (Wielka Brytania)

27 sierpnia, Wrocław (Polska)

10 września, Vojens (Dania)

17 września, Malilla (Szwecja)

1 października, Toruń (Polska)

5 listopada, GP Oceanii (dokładne miejsce zostanie ustalone w późniejszym terminie)

Lista stałych uczestników SPG 2022:

Bartosz Zmarzlik (Polska)

Maciej Janowski (Polska)

Fredrik Lindgren (Szwecja)

Tai Woffinden (Wielka Brytania)

Leon Madsen (Dania)

Max Fricke (Australia)

Jason Doyle (Australia)

Robert Lambert (Wielka Brytania)

Anders Thomsen (Dania)

Martin Vaculik (Słowacja)

Paweł Przedpełski (Polska)

Mikkel Michelsen (Dania)

Patryk Dudek (Polska)

Jack Holder (Australia)

Dan Bewley (Wielka Brytania)

Speedway Grand Prix 2022. Format zmagań

Każde zawody planowo będą rozgrywane w soboty i będą składać się z 20 biegów eliminacyjnych. Ośmiu najlepszych żużlowców dnia zmierzy się w dwóch półfinałach, z których wyłonionych zostanie czterech finalistów.

Za zwycięstwo w danej rundzie zawodnik otrzyma 20, za drugie miejsce 18, za trzecią lokatę 16, a za czwartą pozycję 14 punktów do klasyfikacji generalnej. Żużlowcy z miejsc 5-8 otrzymają odpowiednio 12, 11, 10 oraz 9 oczek, a ci z miejsc 9-16 odpowiednio: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 oraz 1 punkt.

Indywidualnym mistrzem świata zostanie zawodnik z największą liczbą punktów na koniec sezonu.