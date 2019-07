Andres Thomsen: udział w SEC był jednym z moich celów

Pierwotnie Thomsen próbował samodzielnie uzyskać prawo do startu w cyklu, biorąc udział w turnieju SEC Challenge, rozegranym 25 maja na torze w węgierskim Nagyhalasz. W rundzie zasadniczej uzbierał dziesięć punktów i liczył się w walce o pięć pierwszych miejsc premiowanych startem w finałowym cyklu.

Szansę na awans stracił w biegu barażowym, kiedy sędzia wykluczył go za spowodowanie upadku Kacpra Woryny. Duńczyk walczył z Polakiem o trzecie miejsce, które gwarantowało przepustkę do europejskiego czempionatu. Po wykluczeniu Thomsen został sklasyfikowany na szóstym miejscu i okazał się pierwszym z przegranych. Kilka dni później otrzymał jednak informację o "dzikiej karcie", dającej mu prawo startu we wszystkich czterech finałowych rundach SEC, które odbędą się kolejno w Gustrow, Toruniu, Holsted i Chorzowie.

- Kiedy się o tym dowiedziałem, byłem naprawdę bardzo szczęśliwy. To był jeden z moich celów na ten sezon. Chciałem awansować do finałów mistrzostw Europy. Czułem się mocno rozczarowany po moim wykluczeniu w Nagyhalasz, więc niesamowicie się ucieszyłem, kiedy przekazano mi informację, że zostałem przywrócony do rywalizacji. Taki cykl daje możliwość przetestowania się w boju. Możesz się rozeznać i sprawdzić, na co będzie cię stać w przyszłości. To ma dla mnie naprawdę duże znaczenie, ponieważ wydaje mi się, że to może być jakiś krok w kierunku Grand Prix – przyznał żużlowiec z Danii.

Drugie podejście

Dla Thomsena to nie będzie pierwsza przygoda z cyklem SEC, startował w nim już w sezonie 2016. Najlepiej poszło mu w drugiej rundzie w Daugavpils, gdzie zdobył dziewięć punktów. Ani razu nie udało mu się jednak zakwalifikować choćby do biegu barażowego.



Two Wild Cards revealed. Welcome back @nickipedersenDK and @AndersThomsenDK

Read more: https://t.co/32OhygpIKl



Dwie "dzikie karty" trafiają do Duńczyków. Witajcie z powrotem @nickipedersenDK i @AndersThomsenDK#speedway#speedwayeuro#letsmakespeedway#hellosecpic.twitter.com/B0bvER0H0L — SpeedwayEuro (@SpeedwayEuro) May 29, 2019





Pierwszą odsłonę mistrzostw Europy – w niemieckim Gustrow – zaplanowano na 13 lipca. Relacja na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player od godziny 19:00.