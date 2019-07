Koszmarny wypadek w Toruniu. Pędzący żużlowiec najechał na poturbowanego rywala

Do straszliwej sytuacji doszło w 10. biegu drugiej rundy SEC w Toruniu. Duńczyk Leon Madsen, który prowadził w klasyfikacji punktowej, przeszarżował i wyciął swojego rodaka Thomsena. Ten ucierpiał jeszcze bardziej, gdy został uderzony w kask przez pędzącego Lamberta.

Zabrała go karetka

Thomsen próbował się podnieść, ale od razu podbiegły do niego służby medyczne, które nakazały, by leżał na ziemi. Publiczność zamarła. Po chwili Duńczyk został zniesiony na noszach, kibice nagrodzili go brawami.

Na ten moment nie wiadomo, czy doznał poważnych obrażeń - gdy odjeżdżał ze stadionu był przytomny i skarżył się na bóle głowy.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wypadek na SEC w Toruniu, Anders Thomsen mocno ucierpiał

Kolejny wypadek

Na tym jednak nie koniec. Thomsena zastąpił pierwszy rezerwowy, młodzieżowy reprezentant Polski, Jakub Miśkowiak. W powtórzonej gonitwie doszło do kolejnego wypadku, w którym ucierpiał David Bellego. Francuz próbował zaatakować i zahaczył o koło Miśkowiaka, po czym wylądował na ziemi.

Podniósł się bardzo szybko, ale był wyraźnie zamroczony. Jak się okazało, złamał obojczyk i wycofał się z rywalizacji.

Oglądaj Wideo: Eurosport Pechowy dziesiąty bieg, kolejny wypadek na SEC w Toruniu

Ostatecznie w drugiej powtórce 10. biegu zwyciężył Lambert, który wyprzedził Miśkowiaka.

W pierwszej rundzie Speedway Euro Championship, która odbyła się w niemieckim Guestrow, najlepiej z Polaków zaprezentował się Bartosz Smektała - stanął na drugim stopniu podium. Triumfował Rosjanin Girogrij Łaguta.

Transmisje z zawodów SEC w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.