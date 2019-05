Żużel zawładnął Stadionem Narodowym. Dudek na podium Grand Prix

W półfinałach odpadli Bartosz Zmarzlik i Bartosz Smektała. Na rundzie zasadniczej udział zakończył Janusz Kołodziej.

Przed zawodami na tor wyjechał Tomasz Gollob. Mistrz świata z 2010 roku prognozował, że w tym roku po raz pierwszy na PGE Narodowym będzie triumfował Polak. Biało-czerwoni świetnie rozpoczęli sobotnie zawody, bo po trzy punkty zainkasowali Dudek, Zmarzlik i startujący z dziką kartą Smektała. Źle rozpoczął natomiast powracający do grona stałych uczestników cyklu Kołodziej.

Zawodnik Unii Leszno w przerwie zmienił ustawienia i w drugiej serii pewnie wygrał swój bieg. W biegu dziewiątym wystąpili tylko Polacy. Start wygrał Zmarzlik, ale po emocjonującej walce pokonał go Dudek. Właśnie z czwórki biało-czerwonych to on był w najlepszej sytuacji po trzech rundach, bo zgromadził siedem punktów. Jednak w czwartej rundzie na jednym z łuków nie opanował motocykla i upadł. W powtórce w pełnej obsadzie dobrze wystartował z zewnętrznego pola i po emocjonującej walce oraz aplauzie publiczności wygrał ten bieg, jednocześnie zapewniając sobie udział w półfinale.

Fartowny awans Smektały

Kolejne biegi wygrali również Zmarzlik i Smektała. Obaj zakwalifikowali się do półfinałów. Ten drugi dosyć szczęśliwie, ponieważ brakujące do awansu punkty wywalczył w powtórce biegu 19. Pierwotnie był ostatni, ale przypadkowy upadek zaliczył Australijczyk Max Fricke i został wykluczony z powtórki.

Na rundzie zasadniczej z czterema punktami zawody zakończył Kołodziej. Do półfinału nie zakwalifikował się również mistrz świata i ubiegłoroczny triumfator Brytyjczyk Tai Woffinden, który w sumie zdobył zaledwie sześć punktów.

Z drugiego miejsca w swoim półfinale do ostatniego biegu awansował Dudek. Natomiast na półfinałach udział zakończyli Smektała i Zmarzlik. Ten drugi dosyć pechowo nie zakwalifikował się do finału, bo przegrał z Madsenem bój o drugie miejsce.

W finale zwyciężył właśnie Madsen, który debiutuje w cyklu jako stały uczestnik. Dudek natomiast stoczył zaciętą walkę o drugie miejsce z Lindgrenem i ostatecznie to Szwed, który przed rokiem był trzeci, teraz zajął drugie miejsce.

Kolejny turniej GP odbędzie się 1 czerwca w Krsku.

Klasyfikacja GP Polski w Warszawie:

1. Leon Madsen (Dania) 13 pkt - 1. miejsce w finale

2. Fredrik Lindgren (Szwecja) 15 - 2. miejsce w finale

3. Patryk Dudek (Polska) 16 - 3. miejsce w finale

4. Niels Kristian Iversen (Dania) 14 - 4. miejsce w finale

5. Bartosz Smektała (Polska) 10

6. Bartosz Zmarzlik (Polska) 10

...

14. Janusz Kołodziej (Polska) 4