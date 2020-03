"Okno na sport" skręca w lewo. Patryk Dudek gościem Eurosportu

Zobacz, co powiedział kolarz CCC Team i mistrz Polski Michał Paluta o zawieszonym sezonie 2020 w programie "Okno na Sport".

Zobacz, co Dawid Kubacki powiedział na temat rywalizacji w reprezentacji Polski podczas programu Okno na Sport.

Dawid Kubacki otworzył „Okno na sport" w Eurosporcie Kolejny odcinek... czytaj dalej » Autorski format naszej stacji dobija już do 12. odcinka. Podczas gdy wskutek epidemii koronawirusa świat sportu stanął w miejscu, w Eurosporcie próbujemy podtrzymać ogień rywalizacji poprzez kontakt z najlepszymi i najpopularniejszymi sportowcami w naszym kraju.

Światowa czołówka

W poniedziałek do grona gości "Okna na sport”, do których należeli chociażby zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni Dawid Kubacki czy kolarski mistrz Michał Kwiatkowski, dołączy żużlowiec Patryk Dudek. 27-latek to indywidualny wicemistrz świata z 2017 roku oraz trzykrotny drużynowy mistrz świata, od kilku lat jeden z najlepszych zawodników globu.

Rozmowa z bydgoszczaninem będzie dostępna na profilach naszej stacji na Facebooku, YouTubie oraz w Eurosport Playerze. Dudek odpowiadał będzie na pytania nie tylko dziennikarzy Eurosportu Michała Korościela oraz Jakuba Pieczatowskiego, ale także te zadane w platformach społecznościowych przez fanów.









Gwiazdy Eurosportu na wyciągnięcie ręki

