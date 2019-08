Przeleciał przez kierownicę i upadł na tor. Złamania i głębokie rany u Nickiego Pedersena

Podniósł motocykl w ostatniej chwili. Wypadek na żużlu, jakiego dawno nie było Szósta eliminacja... czytaj dalej » Ostatnie tygodnie są pechowe dla żużlowców. Nieco ponad tydzień temu podczas GP Skandynawii doszło do bardzo poważnie wyglądającej kraksy trzech zawodników. Cudem, nikt jednak nie doznał groźnych obrażeń.

W niedzielę było zupełnie inaczej.

Koniec legendy

Get Well Toruń już kilka tygodni temu zaprzepaścił szansę pozostania w ekstralidze. Dla drużyny z miasta Kopernika to koniec wspaniałej przygody z najwyższą klasą rozgrywkową. Torunianie, którzy czterokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski, występowali w niej nieprzerwanie przez 43 lata.

W ostatnim spotkaniu sezonu gospodarze chcieli zaprezentować się jak najlepiej. Od początku trwała zacięta walka.

Już w pierwszym biegu doszło do kraksy. Reprezentujący Get Well Australijczyk Jack Holder przy wejściu w drugi łuk mocno zaatakował Pedersena. Hak jego motocykla zaczepił o koło duńskiego żużlowca. Trzykrotny mistrz świata przeleciał przez kierownicę i upadł na tor. Szybko pojawiły się przy nim służby medyczne.

Nicki Pedersen miał poważny wypadek

Wiele złamań i ran

Duńczyk od razu został przewieziony do jednego z toruńskich szpitalu. Już pierwsze informacje o jego stanie zdrowia nie były najlepsze. Mówiono o złamanych żebrach i odmie płucnej. Potem jeszcze pojawiły się kolejne. Pedersen ma także złamaną rękę, którą prawdopodobnie trzeba będzie operować.



Nast crash in Torun , Nicki Pedersen and jack holder pic.twitter.com/xHrVXR7yHp — dean felton (@deanfelton1) August 25, 2019





- Nicki miał bardzo brzydki wypadek. Jest w szpitalu i odczuwa duży ból. Uśmiechał się jednak, kiedy z nim rozmawialiśmy. Oprócz złamania ręki i żeber ma także wiele głębokich ran. Będziemy was informować o jego stanie zdrowia. Dziękujemy za wszystkie wiadomości – napisano na facebookowym profilu zawodnika.

Wszystko wskazuje na to, że Pedersen nie będzie mógł wystartować w rozpoczynającej się 1 września fazie play-off. Stelmet Falubaz w półfinale zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław.

A we wspomnianym meczu Get Well wygrał 46:44 i w niezłym stylu pożegnał się z ekstraligą.