Zmarzlik żużlowym mistrzem świata. Jako trzeci Polak w historii

Na przepięknej Motoarenie w Toruniu pojawił się prawie komplet kibiców, w większości oczywiście polskich. To oni właśnie liczyli na to, że Zmarzlik zostanie trzecim Polakiem w historii indywidualnych mistrzostw świata. W 1973 roku pierwszym został Jerzy Szczakiel, a w 2010 roku Tomasz Gollob.

Komfortowa pozycja

Lider klasyfikacji generalnej miał, wydawało się, znakomitą sytuację. Po dziewięciu turniejach miał na koncie 118 punktów. Drugiego Emila Sajfutdinowa z Rosji wyprzedzał o siedem punktów, a trzeciego Duńczyka Leona Madsena aż o dziewięć.

Jeszcze przed przyjazdem do naszej ojczyzny wydawało się, że to Sajfutdinow będzie największym rywalem Polaka, który w tym sezonie wygrał już trzy turnieje Grand Prix. Tymczasem od samego początku i piątkowych kwalifikacji widać było, że kapitalnie na toruńskim torze czuje się Madsen.

Duńczyk wygrywał bieg za biegiem i zmniejszał sukcesywnie stratę do Zmarzlika. A ten nie jechał najlepiej. Po czterech wyścigach miał osiem punktów i nie był pewny awansu do półfinału.

Wytrzymał niesamowitą presję

W 19. biegu Madsen znów zwyciężył i miał łącznie 15 punktów w pięciu startach. To oznaczało, że łącznie ma już na koncie 124 punkty. Za chwilę jechał Zmarzlik (126). To był prawdopodobnie najważniejszy wyścig w jego karierze. Wiadomo było, że wygrana może praktycznie przypieczętować mistrzostwo, a ostatnie miejsce sprawi, że o tytule będzie mógł zapomnieć.

Źródło: Tytus Żmijewski / PAP Zmarzlik mistrzem świata

24-latek pokazał wielkie opanowanie i niesamowitą klasę. Na początku miał problemy, ale potem jechał genialnie. Wygrał i zmarznięta publiczność w Toruniu mogła wyskoczyć z radości. To oznaczało, że przed półfinałami nadal miał pięć punktów i dwa "oczka" w kolejnym biegu zapewniały mu tytuł.

Pierwszy z biegów o finał pewnie wygrał Madsen. W drugim Zmarzlik znów wytrzymał próbę nerwów. Jechał genialnie od początku do końca. Zwyciężył i to oznaczało, że tytuł miał zapewniony przed finałem. Na stadionie zapanowała euforia. Polak się popłakał.

W finale rozkojarzony mistrz już nie walczył tak jak wcześniej. Dojechał jako ostatni, ale to i tak był jego wieczór. Najlepszy okazał się bezkonkurencyjny tego dnia Madsen. Tym samym Duńczyk wywalczył wicemistrzostwo świata i został pierwszym zawodnikiem w historii, który po wygraniu eliminacji, następnego dnia triumfował w Grand Prix. Drugi w sobotę Sajfutdinow zdobył brązowy medal. Trzeci w Toruniu był rodak Madsena Niels Kristian Iversen.