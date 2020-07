Nowy termin trzeciej rundy żużlowych mistrzostw Europy

Początkowo zmagania na Stadionie Miejskim w Gnieźnie miały się odbyć 15 lipca. Plany pokrzyżowała jednak przymusowa izolacja czterech uczestników cyklu - Vaclava Milika, Roberta Lamberta, Kacpra Woryny i Bartosz Smektały - którzy uczestniczyli w meczu ostatniej kolejki ekstraligi PGG ROW Rybnik - Fogo Unia Leszno. U jednej z osób, która przebywała w parku maszyn podczas piątkowego spotkania, wykryto koronawirusa.



The new date of the third round of TAURON SEC has been announced. The competition will take place on July 23rd (Thursday) at 19:00 at the Municipal Stadium in Gniezno. The original tickets remain valid for the new date. — SpeedwayEuro (@SpeedwayEuro) July 15, 2020

Wszystkie bilety zakupione na środowe zawody zachowają ważność.

Czwarta runda poprzedzi trzecią

Zgodnie z planem rozegrana zostanie z kolei czwarta odsłona mistrzostw Europy. 22 lipca (w środę) żużlowcy zmierzą się w Rybniku, by dzień później wystartować w Gnieźnie.

Po dwóch rundach TAURON Speedway Euro Championship (w Toruniu i Bydgoszczy) na prowadzeniu jest Duńczyk Leon Madsen przed swoim rodakiem Nickim Pedersenem i Lambertem.

Transmisje ze wszystkich odsłon cyklu w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.