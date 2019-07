Triumf Łaguty, Smektała trzeci w Guestrow

W 18. biegu pierwszego finału SEC w Guestrow doszło do niebezpiecznego upadku. Wywrotkę zaliczył David Bellego, który starł się z Nickim Pedersenem. Francuz zdołał podnieść się o własnych siłach. SEC na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Starszy z braci Łagutów okazał się najlepszy już w fazie zasadniczej, którą zakończył z dorobkiem 12 punktów. Drugie miejsce - również oznaczające bezpośredni awans do finału - zajął Bartosz Smektała, mający punkt mniej na koncie.

Do walki o najwyższe lokaty nie udało się awansować trzem pozostałym Polakom. Kacper Woryna zajął ósmą pozycję (8 pkt), jedenasty był wicemistrz Europy sprzed roku Jarosław Hampel (7), a czternasty Paweł Przedpełski (3).

Startują indywidualne mistrzostwa Europy na żużlu z jednym hanysem w stawce Położone w... czytaj dalej » Zawodnicy z miejsc od trzeciego do szóstego walczyli w barażu o dwa pozostałe miejsca w finale. Uzyskali je Szwed Antonio Lindbaeck i Duńczyk Leon Madsen.

Prowadził od startu do mety

Przed decydującym biegiem Łaguta wybrał tor pierwszy - prowadził od startu do mety. Drugi przyjechał atakujący go do końca Madsen, a trzeci był Smektała.

Rosjanin z 15 punktami objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu, a drugi - mimo niższej lokaty od Madsena - jest Smektała (12). Broniący tytułu Duńczyk zdobył 11 punktów.

Wynik utalentowanego żużlowca Fogo Unii Leszno jest tym bardziej godny podkreślenia, że dzień wcześniej miał on duży udział w obronie przez Polaków drużynowego mistrzostwa świata. Na torze w Manchesterze Biało-Czerwoni pokonali Brytyjczyków, Duńczyków i Australijczyków.

Na tegoroczny cykl indywidualnych mistrzostw Europy składają się cztery zawody - pozostałe odbędą się w Toruniu (27 lipca), duńskim Vojens (10 sierpnia) i na Stadionie Śląskim w Chorzowie (28 września).



Wyniki pierwszej rundy ME na żużlu:

1. Grigorij Łaguta (Rosja) 15 pkt - pierwsze miejsce w finale

2. Leon Madsen (Dania) 11 - drugie miejsce w finale

3. Bartosz Smektała (Polska) 12 - trzecie miejsce w finale

4. Antonio Lindbaeck (Szwecja) 11 - czwarte miejsce finale

5. Michael Jepsen Jensen (Dania) 10

6. Kai Huckenbeck (Niemcy) 9

7. Vaclav Milik (Czechy) 8

8. Kacper Woryna (Polska) 8

---

11. Jarosław Hampel (Polska) 7

14. Paweł Przedpełski (Polska) 3