Ostatni wielki cel i emerytura. Legendarny trener odchodzi z reprezentacji Polski

Oto co do powiedzenia miał żużlowy mistrz świata po zawodach indywidualnych ME w Rybniku.

Taki cel przyświeca także indywidualnemu mistrzowi świata Bartoszowi Zmarzlikowi.



"Złamany obojczyk, łopatka i kręg". Żużlowiec szybko nie wróci na tor Szczegółowe... czytaj dalej » O planach na ten sezon przedstawiciele reprezentacji Polski poinformowali na toruńskiej Motoarenie, gdzie we wtorek i środę trwało zgrupowanie kadry. Podano, że w Polsce zorganizowane zostaną m.in. dwa mecze towarzyskie kadry - jeden najprawdopodobniej z Australią.

"Dużo czasu na inne przyjemności"

Trener Cieślak ogłosił, że ten sezon będzie jego ostatnim na stanowisku trenera reprezentacji.



- Zdobyliśmy dziesięć medali drużynowych mistrzostw świata, w tym siedem złotych oraz dwa medale Speedway of Nations. Brakuje nam złotego, bo były brązowy i srebrny. Mam nadzieję, że Bartek (Zmarzlik) i spółka pomogą mi na koniec mojej kadrowej przygody zdobyć to złoto. Dzisiejsza konferencja prasowa jest bodaj ostatnią, w której biorę udział, bo w przyszłym roku nie poprowadzę już kadry, ale będę miał za to dużo czasu na inne moje przyjemności - mówił Cieślak.



Podkreślił, że w jego ocenie kadra zostanie na pewno w dobrych rękach. Dodał, że jest ona dobrze "ulokowana finansowo", dzięki sponsorom, ale także w Polsce jest wielu świetnych i młodych zawodników.



- Przecież Bartek też jest młodym zawodnikiem, a już świetnym - podkreślił trener reprezentacji. Speedway of Nations planowane jest w Manchesterze pod koniec października i jak zapewniali uczestnicy środowej konferencji prasowej - organizatorzy deklarują, że zawody nie są zagrożone.

Ciarki na plecach Zmarzlika

Zmarzlik podkreślił, że Motoarena na zawsze pozostanie dla niego miejscem szczególnym, bo na tym stadionie zdobył tytuł mistrza świata.