Szwedzcy żużlowcy otrzymali zakaz startów w Polsce. "Musimy myśleć o swojej lidze"

W programie "Okno na sport" żużlowiec Emil Sajfutdinow wypowiedział się na temat sytuacji żużla i popularności tego sportu w Rosji. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 21 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

W programie "Okno na sport" żużlowiec Emil Sajfutdinow wypowiedział się na temat niepewnej sytuacji finansowej wywołanej przez epidemię koronawirusa. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Z powodu epidemii koronawirusa rozgrywki żużlowe zostały zawieszone. Federacje jednak myślą nad rozgrywaniem zawodów bez kibiców. W "Oknie na sport" Bartosz Zmarzlik powiedział, co myśli o takich rozwiązaniach. "Okno na sport" codziennie o godzinie 21 w mediach społecznościowych Eurosportu.

Decyzja SVEMO to również odpowiedź na wydany przez Polski Związek Motorowy zakaz wyjazdu z Polski zawodników startujących w krajowej lidze.



Sajfutdinow w "Oknie na sport": nie jestem przekonany, że będę gotowy na start Ekstraligi W poniedziałek w... czytaj dalej » - Była to trudna do podjęcia decyzja, lecz skonsultowaliśmy ją ze wszystkimi zawodnikami startującymi w Polsce. Musimy myśleć o swojej lidze i poinformowaliśmy polską federację, że nasi żużlowcy nie będą dostępni dla polskich klubów tak długo, jak obowiązywać będą decyzje o kwarantannie - poinformował Tony Olsson odpowiedzialny w SVEMO za żużel.

Lindgren gotowy

Cytowany przez kanał telewizji SVT powiedział, że pozwolenia wydane wcześniej na starty w polskiej lidze zostały cofnięte. - Mamy przecież plany rozpoczęcia rozgrywek naszej ligi w okresie letnim i musimy naszym klubom zapewnić zawodników - wyjaśnił.



Według SVT obecnie tylko jeden szwedzki żużlowiec zdecydował się na starty w Polsce. Jest to Fredrik Lindgren, który uzgodnił w czwartek szczegóły nowego kontraktu z Włókniarzem Częstochowa.



Zdaniem stacji jeszcze przed pandemią COVID-19 żużlowiec zrezygnował ze szwedzkiej ligi, aby startować tylko w Polsce i poświecić się jednemu celowi - tytułowi mistrza świata.

Źródło: Getty Images Fredrik Lindgren

Lindgren mieszka od jakiegoś czasu w Polsce, a jego zimowa baza treningowa znajduje się w Andorze i z tego kraju przyjedzie teraz do Polski. Przeszedł już jedną kwarantannę w Hiszpanii, skąd nie mógł wyjechać z Marbelli - napisała SVT na swojej stronie.



Ogłoszono zasady "odmrażania" rozgrywek ekstraligi żużlowej Sport powoli... czytaj dalej » - Muszę być w Polsce 8 maja. Taki termin otrzymali wszyscy zawodnicy, więc jestem przygotowany na 14-dniową kwarantannę po przyjeździe. Teraz koncentruję się na startach w polskiej lidze, która ruszy 12 czerwca - wyjaśnił Lindgren w rozmowie telefonicznej z SVT.

Zmiany w regulaminach

Drugim jego celem jest wygranie serii Grand Prix. - Najprawdopodobniej zostanie ograniczona do kilku eliminacji, które rozegrane zostaną w Polsce. W ten sposób więc nie mam potrzeby wyjeżdżać z tego kraju - dodał.



W cyklu Grand Prix Szwed w sezonie 2018 zajął trzecie miejsce, a w ubiegłym był czwarty.



Pandemia COVID-19 wymusiła duże zmiany w regulaminach żużlowych opublikowanych w piątek na stronie Polskiego Związku Motorowego. Dopóki obowiązuje przepis o obowiązkowej kwarantannie, zawodnicy nie będą mogli opuszczać kraju pod groźbą rozwiązania kontraktu przez klub.