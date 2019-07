Woryna ma nad czym pracować. "Z własnej głupoty straciłem kilka punktów"

- Miałem trochę pecha w losowaniu, ponieważ każdy mój start był po polaniu toru, co mi nie sprzyjało. Nie były to rewelacyjne zawody w moim wykonaniu, ale to trzecie miejsce jest pewną osłodą. Jeżeli popatrzymy na moje punkty, to szału nie ma, na trasie z własnej głupoty straciłem ich kilka, więc jest nad czym myśleć i pracować. Następnym razem postaram się bardziej skupić - powiedział po zawodach Woryna cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Wszystko przez nawierzchnię

Koszmarny wypadek w Toruniu. Pędzący żużlowiec najechał na poturbowanego rywala Podczas drugiego... czytaj dalej » W Toruniu odbyła się druga z czterech rund indywidulanych mistrzostw Europy na żużlu. Wygrał Duńczyk Leon Madsen, który spowodował groźnie wyglądający wypadek, a w którym ucierpiał jego rodak Anders Thomsen.

- Jestem zadowolony ze zwycięstwa, ale jednocześnie zmartwiony tym, co stało z Thomsenem w biegu 10. Miałem motocykl pod kontrolą, gdy wpadłem w bardzo luźną nawierzchnię, co wytrąciło mnie z równowagi i wpadłem na Andersa. Mam nadzieję, że z nim będzie wszystko w porządku, takie przynajmniej docierają do mnie pierwsze informacje – mówił.

Thomsenowi nic poważnego się nie stało. Duński żużlowiec musi przejść jednak badania i w tym celu udał się do swojego kraju, jak informował jego zespół na Facebooku Stal Gorzów.

Wygrał dla córki

- Co do finału dzisiejszych zawodów, dobrze jest być znów na czele, wygrywać takie turnieje. Najważniejsze, że starty, ale i prędkość moich motocykli są na odpowiednim poziomie, choć dziś tor był trudny przez deszcz, który padał po treningu. Dopiero teraz wpadła mi myśl, że po raz pierwszy na zawodach jest moja córka, więc myślę, że to właśnie dlatego dziś wygrałem, tak jak w pierwszym turnieju Grigorij, z którym był syn. Aż strach pomyśleć, jak na kolejne zawody przyjedzie jego syn i moja córka. Powoli gonię Grigorija, mamy przed sobą jeszcze dwie rundy, ale póki co to on nosi złoty plastron - stwierdził.

Trzecia runda SEC odbędzie się 10 sierpnia w duńskim Vojens. Finał mistrzostw 28 września w Chorzowie.